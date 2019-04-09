2019-04-09T19:20:49+03:00
Общество

«Нужны пластические операции»: волгоградка, сбитая уснувшей студенткой, не показывает лицо

У девушки после выписки из больницы обнаружили еще три переломанных ребра
Юлия Данильченко
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Оле предстоит множество операций. Фото со странички ВК героини публикации.Оле предстоит множество операций. Фото со странички ВК героини публикации.
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- Меня выписали из больницы, но самочувствие было плохое. Я прошла дополнительные обследования и узнала, что у меня перелом трех ребер и разрыв связочного аппарата колена, - рассказала «КП-Волгоград» 20-летняя волгоградка Ольга Пискотина. - Лицо я не показываю, так как оно изуродовано.

Девушка лежала в луже крови, ее сразу обступили очевидцы и вызвали скорую. Фото: Александр ЮРОВ

Девушка лежала в луже крови, ее сразу обступили очевидцы и вызвали скорую. Фото: Александр ЮРОВ

Эти и другие серьезные увечья девушка получила в результате ДТП: утром 14 марта она стояла на остановке на площади Ленина, где ее сбила 23-летняя студентка Ирина, которая попросту уснула за рулем «Киа Рио». В бессознательном состоянии Олю госпитализировали в «Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25»

- Закрытая черепно-мозговая травма, переломы скелета лица, ушиб головного мозга легкой степени – это диагностировали врачи. Я чувствовала себя неважно, поэтому родители неоднократно просили, чтобы сделали дообследование, на что нам отвечали - всё в порядке. После того, как мама сходила к главному врачу, доложив обстановку в отделении, мне на шестой день поставили капельницу и пригласили лор-врача, - возмущена Ольга.

В Волгограде студентка уснула за рулем и снесла остановку с людьми.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 25-ой больнице ей зашили лицо и полость рта, а потом перевели в «ВОКБ №1», где всю ночь она провела в коридоре – не было мест в палате.

Для суда Оля оставила это пальто. Фото: Оля Пискотина.

Для суда Оля оставила это пальто. Фото: Оля Пискотина.

У меня были переломы скелета лица, но на повторном обследовании в отделении челюстно-лицевой хирургии их обнаружили больше, - жалуется Ольга. - В комитет здравоохранения написали жалобу, чтобы провели проверку, потому что те жалобы, которые я предъявляла врачам 25-ой больницы были проигнорированы, а сейчас они дают о себе знать, так как их вовремя не лечили.

Девушке предстоит длительное лечение, в том числе и пластические операции. Виновница произошедшего не торопится принимать участие в ее судьбе.

- Она приходила с печеньем, бананами, вафлями, но я не могу этого кушать, так как сломаны челюсти, - рассказала Оля.

Пока в ГУ МВД по факту аварии проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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