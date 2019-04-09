Suzuki и Honda объединились?

Автомобили из Японии пользуются популярностью среди автомобилистов Волгограда. Honda и Suzuki – марки, машины которых регулярно получают награды и премии:

- В 2018 году автомобили Honda получили отличные оценки в двух рейтингах безопасности. В результате краш-тестов модели компании получили наивысшую оценку - 5 звезд NHTSA и IIHS.

- Suzuki входит в топ-10 брендов по удовлетворенности обслуживания. Компания получила 79,4 балла из 100 возможных по итогам онлайн-опросов и телефонного голосования более 3 тысяч автомобилистов[1]. К преимуществам моделей Suzuki относят эргономичное управление, динамичный разгон и надежную тормозную систему.

- В 2018 году автомобили Suzuki получили 3 место по безопасности после моделей Daihatsu и Honda[2]. Рейтинг составлен на основе итогов проведения независимого исследования «Индекс надежности». Исследованию было подвержено 40 мировых автомобильных производителей, а критериями оценки автомобилей стали частота поломок, средняя стоимость ремонта и приобретения комплектующих, а также количество времени, проведенного в сервисе. Информация собиралась в течение года, и основывалась на данных 50 тысяч страховых полисов владельцев автомобилей.

На дорогах Волгограда часто встречаются эти марки машин. Компания Волга-Раст решила пойти на беспрецедентный шаг – объединить их под одной крышей для удобства клиентов и теперь в Волгограде они располагаются по одному адресу: ул. К. Либкнехта, 19а. Клиенты сразу могут оценить все, что им предлагают японские производители.

КАКИЕ МОДЕЛИ КРОССОВЕРОВ И ВНЕДОРОЖНИКОВ HONDA И SUZUKI ДОСТУПНЫ В ВОЛГОГРАДЕ

Honda CR-V

Автомобили Honda CR-V относятся к компактным внедорожным моделям городского типа.

Honda CVR обладает рядом преимуществ, делающих выбор этой модели очевидным:

1. Надежность и ремонтопригодност ь. Качество сборки салона, функционирование ходовой части, электронных систем – эти параметры чаще всего отмечают в качестве преимуществ владельцы авто в своих отзывах. При своевременном техническом обслуживании автомобиль способен функционировать долгое время без проявления критичных неисправностей.

2. Эргономичный салон. У автомобиля стильный интерьер, при оформлении которого применялись качественные материалы отделки. Первый и второй ряд получил мягкие кресла с прочным профилем. В Honda СR-V эргономично расположенные органы управления, регулировки кресел и рулевого колеса. В салоне хорошая шумоизоляция, что делает комфортным путешествие для водителя и пассажиров. Багажное пространство автомобиля (589 литров) может использоваться для перевозки большого количества личных вещей пассажиров и водителя, а также крупногабаритных грузов. При необходимости вместимость багажника можно увеличить, сложив задний ряд сидений.

3. Экономичность. В городских условиях автомобиль потребляет 10 литров на каждые 100 километров пути. При движении по трассе расход топлива снижается до 6 литров на 100 километров.

Honda Pilot

Фото: Волга-Раст.

Honda Pilot – модель, которая изначально разрабатывалась для США, где любят большие и комфортные машины. Автомобиль ценится за:

1. Проходимость. Солидный дорожный просвет, мощный силовой агрегат, полный привод позволяют эксплуатировать автомобиль не только в комфортных дорожных условиях, но и на бездорожье, на снегу, льду или в грязи.

2. Просторный, трансформируемый салон. Внутри предусмотрено 8 полноразмерных посадочных мест. Кресла расположены в три ряда, при складывании последнего ряда, объем багажного пространства увеличивается до 1779 литров. В салоне - кожаные кресла с раздельными подлокотниками, подогрев передних сидений в базовой комплектации, электрический привод багажной двери и мультифункциональное рулевое колесо. Все это делает путешествие комфортным для водителя и пассажиров.

3. Безопасность. Pilot 3.0 оснащен штатными системами, отвечающими за контроль давления в шинах, курсовую устойчивость, усиление тормозов. Машина комплектуется четырехканальными тормозами, ABS и большим количеством электронных помощников.

Suzuki Vitara 2019 года

Фото: Волга-Раст.

К преимуществам Suzuki Vitara, которые выделяют как эксперты, так и рядовые владельцы, относится:

1. Комфортный салон с эргономичной посадкой для водителя и переднего пассажира, удобный мультифункциональный руль и хороший штатный звук от мультимедиа;

2. Мощный мотор с полным приводом и дорожным просветом в 185 мм обеспечивают уверенную управляемость Suzuki Vitara в городе и за его пределами;

3. Вместительный багажник. Штатный объем багажного отделения равен 400 литрам, при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1 336 литров.

Suzuki SX4

Фото: Волга-Раст.

Suzuki SX4 – полноприводный японский кроссовер, который ценится автовладельцами за:

1. Надежность. Сборка у модели импортная, элементы салона идеально подогнаны друг к другу: внутри ничего не скрипит, не стучит. Фирменные силовые агрегаты, установленные на авто, обладают большим запасом прочности при пробеге свыше 100 тыс. км. Ходовая подвеска выдерживает отечественные ямы, «лежачих полицейских» и прочие неровности дорог. При своевременном проведении технического обслуживания автомобиль без серьезного ремонта способен проехать 250-300 тыс. километров.

2. Экономичность. Расход топлива в городском режиме составляет 9,5 л/100 км, а при движении по трассе - 8,5 литров.

3. Безопасность. Программируемые зоны деформации кузова для рассеивания энергии удара, 7 подушек безопасности, системы стабилизации, курсовой устойчивости и усиления тормозов – все это повышает безопасность Suzuki SX4.

Suzuki Jimny 2019 года

Фото: Волга-Раст.

Suzuki Jimny 2019 года – обновленная версия японского внедорожника. Один из немногих оставшихся на российском рынке рамных автомобилей оснащен:

1. Комфортабельным салоном. Внутри достаточно места на первом и втором ряду. Кресла – удобные, с эргономичным профилем. Сложив задние кресла, в багажнике можно перевозить предметы с увеличенными габаритами.

2. Управляемость. Автомобиль уверено поведение на бездорожье достигается за счет рамной конструкции, полного привода и высокого клиренса. Мощный мотор, компактные размеры, радиус поворота в 4,9 м и эффективные тормоза делают из Jimny отличный городской автомобиль. Для него всегда есть место для парковки.

3. Безопасность. Небольшие габариты, хорошая динамика двигателя и обзорность помогают водителю избежать неприятных ситуаций на дороге. Элементы кузова поглощают энергию удара и защищают пассажиров. Спереди установлены подушки безопасности.

Записаться на тест-драйв и лично проверить уровень комфорта в японских автомобилях можно по телефону (8442) 55 22 55 или приехать по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

Фото: Волга-Раст.

[1] По данным ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС — 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев»

[2] По данным Warranty Direct

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