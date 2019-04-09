Новый жилой район в Котельниково ожидает весеннее обновление

Весной этого года будут закончены работы на 10-ти коттеджах общей площадью 1206 м2 в 4-м квартале «Дубовой рощи».

В этом квартале расположены шесть двухэтажных и четыре одноэтажных коттеджа, площадью от 115 до 125 м2 каждый.

Планировка коттеджей выполнена с учетом требований удобства и комфорта проживания целой семьи. Например, на перовом этаже двухэтажного коттеджа размещаются гостиная, кухня, санузел, котельная и вспомогательные помещения, на втором этаже – спальни, гардеробные и санузел.

Основные конструктивные решения коттеджей разработаны с учетом климатических условий Котельниковского района, где температура воздуха летом может превышать 45о С, а зимой падать до -20о С.

Надежность фундаментов и перекрытий обеспечивают монолитные железобетонные плиты. Наружные и внутренние стены несущего каркаса зданий построены из газобетонных блоков, перегородки – из гипсовых пазогребневых плит для помещений с сухим и нормальным влажностными режимами и гипсовых влагостойких плит для помещений с влажным режимом.

Напомним, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко - реализует в Котельниковском районе Волгоградской области два больших взаимозависимых проекта. Одним из них является строительство новых жилых районов малоэтажного и индивидуального жилья для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.