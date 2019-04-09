В Астрахани экс-министру и депутату за изнасилования десятерых детей дали 40 лет «строгача»

Ленинский райсуд Астрахани сегодня поставил точку в громком деле высокопоставленных чиновников-педофилов, которые несколько лет насиловали детей и снимали прорнофильмы с их участием. Эти нелюди останутся за решеткой до глубокой старости. 54-летнему экс-министра окружающей среди Виталия Курскова суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима. Его сообщнику – 56-летнему бывшему депутату Астраханской областной думы Игорю Поплевко дали 16 лет «строгача».

Напомним, жуткие подробности «подпольной» жизни этих двух дельцов вскрылись только в марте 2018-го и то случайно. Бдительная пожилая астраханка сообщила в полицию о странной квартире, куда дяди-толстосумы регулярно водят маленьких детей. Когда по адресу приехали полицейские и попытались проникнуть в квартиру, хозяин не только не открыл дверь, но еще и попытался сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Но далеко не ушел. Его задержали. Это был Виталий Курсков – известный в Астрахани бизнесмен, в прошлом депутат облдумы и министр.

То, что нашли потом в его съемной квартире, шокировало даже бывалых правоохранителей. Здесь Курсков насиловал маленьких детей. Да еще и не сам. Через время к "развлечениям" присоединился и друг-депутат Игорь Поплевко.

Сначала мужчины резвились там с проститутками. Пока одна из них не предложила привести к богатеньким клиентам своих племянников – 8 и 12 лет. Те согласились. С тех пор их было уже не остановить. Они заставляли детей ублажать себя, и снимали все это на фото и видео. За утехи платили щедро. Они буквально покупали себе «сексуальные игрушки». Попадали к ним в основном детки из неблагополучных семей. Заработав, они рассказывали о щедрых дядях друзьям, так росло число детей, втянутых в грязные делишки депутатов.

Кстати, у каждого из них есть семья, дети и даже внуки.

За два года – с 2016 по 2018-й – полицейские насчитали 78 эпизодов преступлений. По уголовному делу проходят 10 потерпевших – дети в возрасте от 8 до 17 лет.

- К делу приобщили фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и флешки, на которых хранилось более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с детьми, - уточняют в СУ СК по Астраханской области.

Когда всплыли эти мерзкие подробности жизни астраханских депутатов, их тут же исключили из партии.

Расследованием занимался первый отдел по особо важным делам.

- Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд признал экс-депутатов виновными по шести статьям уголовного кодекса. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в ведомстве. – Уголовное дело на астраханку, которая приводила детей к педофилам, было выделено в отдельное производство. В октябре 2018-го ее приговорили к 12-ти годам колонии общего режима. Также ее на 15 лет лишили права работать с детьми.