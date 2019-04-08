Волгоградский филиал Россельхозбанка поддерживает сезонно-полевые работы

Волгоградский региональный филиал Россельхозбанка активно наращивает объемы кредитования сельхозтоваропроизводителей. С начала этого года на кредитование сезонно-полевых работ выдано 834 млн.рублей. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

Виктор Левкин, АО «Аксайское»:

- С «Россельхозбанком» работаем давно и успешно. Всегда находим отклик на свои обращения. Поддержка АПК - важнейшее условие развития всей Волгоградской области и Банк делает большой вклад в наше общее дело. А дополнительная поддержка аграриев со стороны государства позволяет снизить конечную стоимость заемных средств.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

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