2019-04-08T13:09:39+03:00
Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка поддерживает сезонно-полевые работы

С начала этого года на кредитование сезонно-полевых работ выдано 834 млн.рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградский региональный филиал Россельхозбанка активно наращивает объемы кредитования сельхозтоваропроизводителей. С начала этого года на кредитование сезонно-полевых работ выдано 834 млн.рублей. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

Виктор Левкин, АО «Аксайское»:

- С «Россельхозбанком» работаем давно и успешно. Всегда находим отклик на свои обращения. Поддержка АПК - важнейшее условие развития всей Волгоградской области и Банк делает большой вклад в наше общее дело. А дополнительная поддержка аграриев со стороны государства позволяет снизить конечную стоимость заемных средств.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ротор снизил цены на билеты на «Волгоград Арену» до конца сезона
Астраханец выпил бутылку водки и устроил гонки с полицейскими
В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку
Волгоградец купил фальшивые деньги в интернете и кутил на них в ресторанах
В апреле в Волгограде вернулись к строительству трассы для тюбинга
Таксист отговорил пассажирку разводиться, а потом ее обокрал
В Камышине мужчина облил жену спиртом и поджог
Грузовая «Газель» отправила в больницу школьницу и водителя
Волгоградец устроил пожар, когда готовил ужин
На полигоне Прудбой под Волгоградом выбрали лучший танковый экипаж
«Победили благодаря болельщикам»: автор единственного гола в матче «Ротор»-«Балтика» об игре
Присоединяйтесь: 13 апреля в парке Волго-Ахтубинская пойма посадят 2000 дубов и кленов
«Новый Акрополь» расскажет волгоградцам о раздельном сборе мусора
За ночь в Волгограде сгорели четыре машины
Волгоградскую УК «Комплекс» лишили лицензии
В Волгограде мать и сын за деньги прописывали в доме мигрантов
Автоледи за рулем «ВАЗа» устроила ДТП: годовалая и двенадцатилетняя девочки в больнице
Волгоградские приставы потеряли арестованный Toyota Land Cruiser за полтора миллиона рублей
Волгоградские волонтеры выхаживают алабая с выпавшими органами
Волгоградцам предлагают проверить здоровье в медпунктах на «Волгоград Арене» и «ЦПКиО»
Волжанин сдавал квартиру наркоманам и получал за это деньги
В Волгограде членам движения «Артподготовка», признанному экстремистским, вынесли приговор
Волгоградским безработным предлагают места бригадира, технолога и кладовщик
Тысячи волгоградцев вышли на первый субботник
Гаишники выводят водителей из сумрака
17-летний велосипедист попал под машину на «зебре» в Волжском
Елена Исинбаева установила новый рекорд