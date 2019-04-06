2019-04-06T19:19:27+03:00
Звезды

LP в Волгограде влюбилась в Родину-Мать и увезла в Америку ее маленькую копию

Исполнительницу суперхита «Lost on you» засыпали цветами и волгоградским шоколадом [фоторепортаж, видео]
Екатерина СИМОХИНА
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Было видно, что LP получает настоящий кайф от контакта с залом.Было видно, что LP получает настоящий кайф от контакта с залом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 20 марта американская инди-рок звезда LP вместе со своими музыкантами путешествует по России. За спиной - Владивосток, Сибирь и Урал, а также южные города - Ростов-на-Дону и Краснодар. 5 апреля Лаура Перголицци прилетела в Волгоград.

Лаура только успевала получать букеты из зала. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Лаура только успевала получать букеты из зала.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед концертом звезда поднялась на вершину Мамаева Кургана. LP родом из Нью-Йорка, и конечно ей есть, с чем сравнить нашу статую. Артистке повезло, что Родину-Мать еще не успели одеть в леса, хотя к реконструкции главной волгоградской достопримечательности приступят на днях.

Во время прогулки американцев по Мамаеву Кургану выдался пасмурный денек, поэтому на фото пришлось "приклеить" солнышко. Страничка iamlpofficial.

Во время прогулки американцев по Мамаеву Кургану выдался пасмурный денек, поэтому на фото пришлось "приклеить" солнышко. Страничка iamlpofficial.

Прогулку по Мамаеву Кургану артистка выложила в свой инстаграм, рассказав подписчикам, что это самая высокая скульптура, которую она видела, и что она, безусловно, "very beautiful". Кстати, теперь у певицы в Америке будет жить маленькая копия нашего монумента - статуэтку подарили заботливые поклонники.

Поклонники подарили LP статуэтку Родины-матери. Страничка iamlpofficial.

Поклонники подарили LP статуэтку Родины-матери. Страничка iamlpofficial.

Среди подарков, которыми после концерта была завалена гримерка звезды, много коробок конфет с видами Волгограда, матрешки, открытки, и даже копии самой Лауры. Фанаты принесли на концерт не только нарисованные портреты LP, но и куклы из ткани и даже гипсовый бюст.

Певица похвасталась в инстаграме, что ей подарили волгоградские поклонники. Страничка iamlpofficial.

Певица похвасталась в инстаграме, что ей подарили волгоградские поклонники. Страничка iamlpofficial.

На самом концерте фанаты тоже горячо поддерживали певицу и устроили несколько флешмобов. И когда в середине выступления на певицу с балконов полетели сотни бумажных самолетиков, она была под впечатлением.

LP была счастлива и казалось, что сейчас обнимет весь зал. Фото: Екатерина СИМОХИНА

LP была счастлива и казалось, что сейчас обнимет весь зал.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Эти самолетики – это очень круто, я впервые в жизни такое вижу. И когда вы всем залом встаёте, это тоже классно, - сказала LP. С залом она общалась на английском, но по-русски за время российского турне тоже выучила одно слово - "спасибо!".

Кстати, досмотр на концерт был серьезный, а количество охранников в зале даже больше, чем во время выступления на этой сцене Владимира Путина. Кстати, собрать ЦКЗ американской звезде не удалось - раскупили чуть больше половины билетов. Хотя стоили они недешево - 4-8 тысяч рублей.

Команда певицы превратила концерт настоящее шоу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Команда певицы превратила концерт настоящее шоу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но вряд ли это расстроило певицу. Было видно, что удовольствие ей доставляет сам контакт с залом, и этот обмен энергетикой не купишь ни за какие деньги. Лаура бесконечно жала руки всем, кто желал к ней прикоснуться, фотографировалась с поклонниками, а под хит "Lost on you" вообще спустилась со сцены и пошла по залу здороваться со всеми, кто пришел на ее концерт.

LP - Lost on you. Концерт в Волгограде 5 апреля 2019 года..Екатерина СИМОХИНА

LP радовала поклонников не только своими песнями. Шикарно исполнила и известный хит "Rolling stones" "Paint it, Black". Ну и конечно стены сотрясались от ее фирменного свиста, а насвистывает мелодию она почти в каждой песне.

А от ее свиста дрожали стены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А от ее свиста дрожали стены.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это было просто супер! LP - святая от музыки, - говорили после концерта поклонники. Да, пожалуй, такие голоса раздают где-то свыше, и конечно, не всем земным.

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Исполнительница хита «Lost on You» накануне тура по России дала эксклюзивное интервью изданию «Комсомольская правда в Волгограде»

ИСТОЧНИК KP.RU

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