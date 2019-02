Певица LP: «Если в трех словах, то моя музыка – это эмоция, накал и драма»

В 2019 году в Россию приедет как никогда много звезд мировой музыки: Metallica, Kiss, Bon Jovi, Muse, 30 seconds to Mars. Несмотря на то, что львиная доля этого рок-пиршества достанется Москве, волгоградские меломаны тоже не останутся без классной музыки. 5 апреля 2019 года в 20.00 на сцене ЦКЗ в поддержку своего нового альбома «Heart to Mouth» выступит американская инди-рок певица LP. Один из самых ее известных хитов «Lost on You» по итогам 2017-го занял 34 место в списке альтернативных песен года по версии американского Billboard. В рамках российской части мирового турне LP посетит 11 городов. В преддверии своего шоу в Волгограде американская певица согласилась дать эксклюзивное интервью для «КП-Волгоград».

Из-за разницы во времени и загруженного графика исполнительницы мы договорились поболтать по телефону ранним утром, когда солнце в Волгограде еще даже не думает просыпаться. Взбодрившись холодной водой из-под крана в 4:15 набрал номер с непривычным кодом +1 (телефонный код США) и услышал знакомый голос LP:

- Привет, как дела, дружище?

- Супер, только в России сейчас раннее утро и я немного заспаный. Насколько мне известно, у тебя началось турне по Северной Америке в поддержку нового альбома «Heart to mouth». Расскажи, где ты сейчас?

- Я в Канаде, в Монреале, здесь жутко холодно и постоянно идет снег.

- Я слышал, что там ситуация с погодой близка к катастрофической? (Из-за арктического циклона температура воздуха в северных штатах США и некоторых провинциях Канады в начале февраля опустилась до минус пятидесяти по Цельсию прим. ред.)

- Да, действительно погода диковатая. Когда мы вчера ночью сюда добирались, казалось, что наш автобус не едет, а буквально скользит по дороге. Было страшновато.

Фото: Людмила Ворман.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

- Сценический псевдоним LP образован от первых букв твоего настоящего имени (Лаура Перголицци прим. ред.) но также LP озаначает лонг плей (долгоиграющий) – формат звукозаписи на грампластинках. Твой первый альбом вышел в 2001-м году, LP уже на сцене 18 лет, можно ли назвать твою карьеру долгоиграющей или ты в самом начале пути?

- Знаешь, я думаю, что скорее, все только начинается. Требуется время, чтобы все осознать, но я никогда не думала, что все так сложится, и я проведу на сцене столько времени. Просто делала то, что мне нравится больше всего на свете и не намерена останавливаться. Я нашла свой путь.

- Heart to mouth – это твой пятый альбом. Ты много выступаешь, но помимо этого, я знаю, пишешь песни для других исполнителей. В числе твоих заказчиков Шер, Back Street Boys, Кристина Агилера, Рианна. Я могу себе представить, что ты чувствуешь, когда исполняешь свои песни на сцене, и зал тебе подпевает, а какие ощущения ты испытываешь, когда твои тексты звучат из уст других музыкантов?

- Вообще это две крайности для автора – писать песни для других и исполнять их самостоятельно. Когда кто-то поет твою песню, то всегда добавляет частичку себя, и в итоге, получается другая, новая песня, которая звучит иначе, чем я задумала.

Фото: Людмила Ворман.

- Ты продолжаешь писать музыку другим исполнителям или забросила эту практику?

- Нет, я ничего не бросала. Я просто продолжаю писать песни, а дальше наблюдаю, что с ними произойдет. Если у меня есть время, то могу выступить соавтором, если нет, пишу только себе.

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО КРАСНОДАРА

- Давай вернемся к твоему туру в поддержку альбома «Heart to mouth». Тебе предстоит проехать Россию с Дальнего востока на запад (первая точка Владивосток, через четыре города Питер, потом на юг в Краснодар и только потом на Москву прим. ред.), потом с севера на юг, и наконец, с юга постепенно в Москву, чтобы завершить российскую часть турне в столице. Ты посетишь 11 городов в России. Кто придумал маршрут и отчего вы отталкивались?

- Нас просили дать больше концертов. Вообще мы отталкивались от спроса. Кажется, людям интересно то, что я делаю. Я считаю, что найти свою аудиторию и постараться добраться до нее, встретиться с ней и донести свое творчество – это и есть работа артиста.

- Если на Google каратах расчертить твой маршрут, то получится, что ты буквально ставишь на России крест?

- Да, назовем это моей христианской проповедью (смеется).

- Уверен, это будет классный опыт. Люди с востока и запада России сильно отличаются. Скорее всего, будет тяжело, но круто. Кстати, ты планируешь переезжать из города в город на самолете или поезде?

- По-моему, ты переживаешь за меня больше чем я сама! (смеется) Все будет круто, не парься! Я справлюсь!

- Я не волнуюсь! Просто такой выбор маршрута меня поражает. LP, для тех кто еще сомневается покупать ли билеты на концерт, какими тремя словами ты бы описала свой музыкальный стиль?

- Неважно, знаком человек с моей музыкой или нет, во время и после шоу он поймет, что получил больше рока, чем предполагал изначально. Если в трех словах, то моя музыка – это эмоция, накал и драма.

- Судя по клипам ты всегда придерживаешься определенного стиля в одежде. На кого из звезд рок-музыки ты хотела быть похожа, когда придумывала свой образ?

- Их много, определенно the Beatles, the Rolling Stones. Кит Ричардс (гитарист the Rolling Stones прим. ред.) вообще самый крутой! Если бы у меня был выбор стать классным гитаристом или певцом, я бы выбрала искусное владение гитарой, но… не сложилось. Мне нравится стиль Дэвида Боуи, Фрэдди Меркьюри, в основном, исполнителей-мужчин. Если опять вернуться к музыкантам с гитарой, то Джимми Пейдж, Роберт Плант. Группа the Strokes тоже очень крутые.

Фото: Людмила Ворман.

«СВИСТЕТЬ У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ХОРОШО»

- Совсем недавно в Лос-Анджелесе прошло вручение статуэток Грэмми. Музыка какого исполнителя за последнее время взорвала тебе мозг, ты услышала и сказала: «Черт возьми, как же это круто!»?

- Вообще я не очень люблю кантри, но у кантри-певца Криса Стэплтона такой клевый голос - глубокий, эмоциональный. Деми Ловато, я услышала пару ее вещей и подумала: «Вау, она делает крутую музыку». Вообще все по настроению, бывает, услышишь кого-то и… Я не знаю, ты загнал меня в тупик!

- Извини!

- Да брось! (смеется)

- LP, я знаю, что ты невероятно круто умеешь свистеть, кто научил тебя этому?

- Да никто, в этом исключительно моя заслуга. Я всегда любила что-то насвистывать. Мне повезло, что я никого этим не напрягала, скорее, наоборот получала одобрение. Мне всегда нравился свист в качестве музыкального приема. Я не думаю, что мне когда-нибудь удастся сделать его частью моих песен, но свистеть у меня получается хорошо.

- Насвисти, пожалуйста, мелодию, которая сейчас играет у тебя в голове.

- Пусть это будет отрывок из моей песни «House on fire» («Дом в огне» прим. ред.)

- LP, большое спасибо за интервью, добро пожаловать в Волгоград. Будем ждать твоего концерта.

- Берегите себя, скоро увидимся. Пока! Spasiba!

Концерт LP пройдет 5 апреля в ЦКЗ.