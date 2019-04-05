На какие автомобили можно получить скидку по госпрограмме в Волгограде

Государство запустило программы помощи покупателям новых автомобилей: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно купить со скидкой 10% новое авто со стоимостью до 1 млн рублей, которое собрано на территории России.

Общие условия по таким программам:

- Есть действующие водительские права и гражданство РФ;

- В 2018 и 2019 годах не пользовались автокредитами.

Специальные требования к будущим владельцам авто в рамках каждой из госпрограмм:

- «Первый автомобиль». У покупателя ранее не должно было быть машин в собственности.

- «Семейный автомобиль». В семье должно быть 2 и более ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Информация подтверждается с помощью паспорта и свидетельств о рождении детей.

Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составляет всего 3 млрд рублей. Как ожидают в Банке Уралсиб, учитывая трехкратное снижение бюджета по сравнению с прошлым годом, программы будут завершены в течение двух месяцев. Таким образом, поддержка спроса на автомобили в текущих условиях будет иметь краткосрочный характер, подчеркнули в пресс-службе Банка Уралсиб.

Таким образом, апрель может стать последним в этом году месяцем, когда государство поддерживает автопроизводителей и обеспечивает скидку 10%.

Модели авто, которые можно купить со скидкой от государства

В помощь тем, кто будет искать, какие авто соответствуют условиям программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а какие нет, мы выбрали несколько моделей иномарок, подходящих под условия госпрограмм.

1. Renault Logan

Автомобиль востребован нашими автомобилистами. Достоинства модели можно долго перечислять, но остановимся на основных:

- Подвеска - эталон надежности, спроектирована конструкторами специально под наши дороги;

- Багажник. Его объем – 510 л, а если сложить задний ряд, то места станет еще больше.

- Просторный салон. На втором ряду достаточно места для трех взрослых пассажиров или трех детских кресел.

- Безопасность. В Renault Logan установлены электронные помощники: ABS[1] с системой экстренного торможения, стабилизация курсовой устойчивости в поворотах. Подушки безопасности и кузов с программируемыми зонами деформации – все это защищает водителя и пассажира в экстренных случаях.

2. Renault Logan Stepway является уникальным гибридом.

Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Logan не представлено. У седана с приставкой Stepway клиренс составляет теперь не 172 мм, а все 195 мм! В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке.

В списке опций можно найти круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start[2], мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией. Главная особенность автомобиля — недоступный ранее на Logan вариатор CVT X-Tronic[3]. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

Renault Logan Stepway.

3. Renault Sandero

Надежный и вместительный хэтчбек, мощность которого варьируется от 75 до 102 л.с. Стильный внешний дизайн и широкая решетка делают внешний вид данной модели очень спортивным. Невысокий клиренс (155 мм) компенсируется тем, что модель более приспособлена к городскому движению. Если сложить задние сидения, то общий объем багажника составит 1200 л.

4. Renault Sandero Stepway

Обновленный Stepway – динамичный городской кроссовер. Багажник машины – от 320 до 1200 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Удачная геометрия корпуса и высокий клиренс (195 мм) хорошо влияет на его проходимость, на нем не страшно двигаться по бездорожью. Металлическая защита картера и энергоемкая подвеска пригодятся не только загородом, но и в ежедневных поездках по разбитым дорогам. Конструкторы оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем, запуском двигателя без ключа и климат-контролем.

Renault Sandero Stepway.

5. Volkswagen Polo

По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин[4]. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств:

- Надёжность. Лазерная технология сварки кузова обеспечивает качественное крепление и повышает защиту от коррозии;

- Комфорт. Хорошая шумоизоляция, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и другие современные технологии, которые создают уют в дороге и помогают водителю;

- Экономичность. Заявленный расход в смешанном цикле 5,7 (5,9) л/100 км в зависимости от двигателя.

- Адаптация для российских дорог: высокий клиренс (163 мм), энергоёмкая подвеска и увеличенная ёмкость аккумулятора;

Volkswagen Polo .

6. ŠKODA RAPID

Это уникальная модель в семействе чешского автопроизводителя и тому есть 5 причин:

- Максимальный багажник в классе. Его размер – 530 литров в стандартном исполнении, но сложив кресла второго ряда получаем 1 470 литров.

- Выход в интернет. К мультимедиа системе автомобиля легко и быстро интегрируется с современными смартфонами. Благодаря этому можно просматривать видео, слушать музыку, прокладывать маршрут на большом цветном фирменном дисплее.

- Экономичность. Технологии ŠKODA обеспечивают низкое потребление топлива. Например, расход в смешанном режиме для ŠKODA RAPID 2018 с мотором 1.TSI[5] – 5,5 л/100 км.

- Безопасность. Модель получила максимальные 5 по европейской системе оценке авто Euro NCAP[6].

- Забота о пассажирах. Технологии Simply Clever[7] отвечают за уют внутри: множество удобных ниш и отделений в салоне, крючки в багажнике. Зонт в специальной нише под передним пассажирским сиденьем поможет при неожиданной смене погоды.

Если выбранная комплектация ŠKODA RAPID не укладывается в сумму 1 млн руб, то автопроизводитель предлагает две программы, по которым сохраняется выгода в 10%[8] при покупке автомобиля:

1. «Первый шаг в ŠKODA FAMILY». Требования в этом случае такие же, как и по госпрограмме «Первый автомобиль»: ранее личным авто не владели.

2. «ŠKODA FAMILY Credit[9]» создана для родителей, у которых есть как минимум два несовершеннолетних ребенка.

Действие данных программ распространяется на все комплектации ŠKODA RAPID за исключением Entry[10].

ŠKODA RAPID.

7. Renault Duster

Обновленный Duster сохранил те качества, которые сделали его «народным» внедорожником: высокий клиренс, хорошую геометрию кузова и энергоемкую подвеску. И вместе с этим конструкторы внедрили в автомобиль технические новинки:

- Дистанционный запуск двигателя;

- 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;

- Интеграцию со смартфонами;

- Встроенную навигацию;

- Обогрев лобового стекла;

- Камеру заднего вида;

- Круиз-контроль.

Кроссовер стал более мощным за счет нового дизельного мотора (109 л.с.), 2-литровый бензиновый двигатель был модернизирован: теперь интенсивный разгон доступен на низких оборотах.

Renault Duster.

8. Renault Kaptur

Редко, когда в одной модели хорошо сочетаются внедорожные качества, стильный дизайн и динамика на трассе. На кроссовере установлена проверенная временем подвеска, которая отлично справляется с выбоинами на дороге, «лежачими полицейскими» и грунтовым покрытием. Дополнительная защита кузова и двигателя, увеличенная емкость аккумулятора – важные составляющие адаптации автомобиля к нашим условиям.

В городе Kaptur демонстрирует динамику на дороге и маневренность в поворотах. Заметная внешность не дает затеряться машине в городском потоке.

За рулем кроссовера можно многое: безопасно отвезти детей до школы, вещи на дачу или отправиться в семейное путешествие к морю.

Renault Kaptur.

Не госпрограмма, но выгода 10% будет предоставлена

При покупке автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg или Teramont действует дополнительная выгода в размере 10% при условии покупки новой машины в кредит и сдачи старого авто в trade-in[11].

9. Tiguan

Модель обладает полезными для наших автовладельцев свойствами:

- Управляемость. Система активного управления, полный привод, 200 мм дорожного просвета – все это помогает управлять машиной на асфальте и за его пределами.

- Высокие технологии. В автомобиле установлены светодиодные фары, 3-зонный климат контроль, мониторинг слепых зон и большое количеством электронных помощников.

- Экономичность. Двигатель, вооруженный современными технологиями, получился одновременно динамичный (6,5 с до 100 км/ч для мотора в 220 л. с.) и с умеренным потреблением топлива (6,5 л на 100 км в смешанном режиме для авто с силовым агрегатом в 135 л. с.)

- Богатство выбора. Доступно 9 вариантов комплектаций, которые можно усовершенствовать с помощью большого количества опций.

Tiguan

10. Teramont

Это один из самых больших внедорожников компании Volkswagen. Производитель наделил модель современными достижениями автомобильной моды и технологий:

- Интерьер. Салон отделан качественными материалами, при этом очень просторный (3 ряда сидений) и вместительный - 2741 л грузового пространства (максимальный объем при сложенном 2 и 3 ряду сидений). Удобный профиль передних кресел с электронной регулировкой и памятью плюс 3-зонный климат-контроль – все это создаёт комфорт внутреннего пространства внедорожника.

- Инновации. Автоматика в автомобиле поддерживает заданную скорость и расстояние до машины впереди, определяет слепые зон вокруг, управляет дальним светом и паркует большой внедорожник в тесном пространстве города.

- Безопасность. Комбинация пассивной (программируемая деформация кузова, ребра жёсткости, прочная рама) и активной безопасности (АБС, система курсовой устойчивости и т.д.) позволила внедорожнику получить высокую оценку Страхового института безопасности на дорогах (США) по итогам краш-тестов;

- Гарантия – 4 года или 120 000 км пробега.

Teramont

11. Touareg

Вместительный внедорожник оснащён по последнему слову техники. Сильные стороны модели:

- Комфорт. На цифровой инновационной панели органично разместились необходимые данные для водителя и информационно-развлекательная система с навигацией и мультимедиа.

- Технологии. Системы внедорожника помогают справиться с различной ситуацией на дороге: пневматическая подвеска, внедорожный пакет, подруливающая задняя ось для уменьшения радиуса поворота, активное подавление кренов и улучшение сцепления с дорогой.

- Безопасность. Наличие умных помощников снизит риск и облегчит водителю управление машиной в трудной ситуации. В качестве подобных ассистентов выступают: парковочный автопилот, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль и превентивная защита пассажиров.

Touareg

[1] АБС

[2] Рено Старт

[3] СВТ Х-троник

[4] «Седан «Поло» — самый распространенный «Фольксваген» в России По данным Рамблер https://auto.rambler.ru/roadaccidents/41839503/

[5] ТСАй

[6] Евро НКАП

[7] Симпли Клевер

[8] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового автомобиля ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 8 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 4 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 60 мес. – 15,4% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно). При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 04.04.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru

[9] Шкода Фемели Кредит

[10] Энтри

[11] Трейд-ин

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