2019-04-09T11:02:05+03:00
Недвижимость

«Концессии» упрощают работу с потребителями

С 1 апреля прием юридических лиц, предпринимателей и организаций, осуществляется в здании на улице Пархоменко, 47а
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Когда все вопросы с РСО можно решить в одном месте, это существенно облегчает жизнь и бизнесменам, и жителям. Фото: КТКогда все вопросы с РСО можно решить в одном месте, это существенно облегчает жизнь и бизнесменам, и жителям. Фото: КТ
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Потребителям становится гораздо удобнее решать вопросы с ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь это касается юридических лиц. С 1 апреля служба сбыта ООО «Концессии теплоснабжения» прекращает прием юрлиц в офисе на ул. Липецкой, 5 в Ворошиловском районе. Вместо этого обслуживание организаций и предпринимателей по всем сбытовым вопросам как в части холодной воды, водоотведения, так и по горячей воде, теплу теперь осуществляется в одном месте - в здании «Концессий водоснабжения» по адресу: ул. Пархоменко, 47а в Центральном районе. Здесь коммерсанты могут заключить, изменить, расторгнуть договоры с РСО; оплатить коммунальные услуги ХВС и водоотведения, а с 8 апреля - также оплатить услуги ГВС и теплоснабжения. Там же находится канцелярия.

В свою очередь жителям многоквартирных домов взаимодействовать с «Концессиями» сегодня даже проще, чем юридическим лицам. Горожанам вообще не приходится далеко ходить, достаточно обратиться на ближайший расчетный участок по работе с населением информационно-вычислительного центра. Специалисты ИВЦ консультируют горожан по вопросам:

- начисления платы за коммунальные услуги, предоставляемые РСО;

- задолженности за тепловую энергию, холодную, горячую воду, водоотведение;

- заключения прямых договоров;

- установки индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Адреса и телефоны районных участков ИВЦ указаны в платежных документах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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