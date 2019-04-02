2019-04-09T10:08:24+03:00
Недвижимость

В Волгоградской области ежемесячная компенсация на оплату ЖКУ увеличена в полтора раза

С 1 апреля 2019 многодетные семьи Волгоградской области будут меньше платить за ЖКУ
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Фото: Татьяна РАСЮКФото: Татьяна РАСЮК
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Губернатор Волгоградской области подписал постановление об увеличении суммы ежемесячной компенсации услуг ЖКХ. С 1 апреля для многодетных семей компенсация вырастет в 1,5 раза и составит 1514 рублей. Нововведение коснется порядка 30 тысяч семей.

Одной из причин перерасчета компенсации стали новые правила по расчету платы новой услуги «Обращение с ТКО». Услуга перешла из разряда жилищных в коммунальную с 1 января 2019 года, и теперь рассчитывается исходя из количества проживающих. Поэтому мера поддержки в большей степени затронула многодетные семьи.

Напомним, льгота распространяется на семьи с детьми-инвалидами, семьи граждан, пострадавших от радиации, ветеранов Великой Отечественной войны, труда. Поддержкой могут воспользоваться те категории граждан, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные, исходя из стандартных тарифов, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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