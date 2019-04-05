2019-04-05T10:53:01+03:00
Экономика

«ЕвроХим» начинает новый этап развития

Компания «ЕвроХим» завершает реализацию масштабных инвестиционных проектов по производству калия
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Компания «ЕвроХим» завершает реализацию масштабных инвестиционных проектов по производству калия на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, который строит в Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», и Усольском калийном комбинате в Пермском крае.

Проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного прирабатывающего комплекса Гремячинского комбината входит в число стратегических важных для минерально-химической компании «ЕвроХим», так как высокое содержание KCL в сильвинитовой руде, а также близость от собственного перегрузочного терминала в Туапсе на Черном море делают «ЕвроХим-ВолгаКалий» мировым лидером по стоимости поставки на основные рынки.

Часть калия, полученного на Гремячинского ГОКе, будет направлена для производства комплексных удобрений, включающих в свой состав калий, азот и фосфор.

Фосфоритовые руды «ЕвроХим» добывает в Жамбылской области Казахстана. Полученное фосфоритное сырье направляется для производства фосфорных и сложных минудобрений на «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» в Краснодарском крае.

Летом текущего года «ЕвроХим» планирует приступить к строительству в Казахстане инновационного химического комплекса мощностью не менее 1 млн. тонн продукции в год.

В развитие этого производства владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко вкладывает 750 млн. долларов. Крупнейший частный инвестор в несырьевом секторе российской экономики, за последние 10 лет он инвестировал в российскую промышленность более 17 млрд. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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