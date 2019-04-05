Расписание пригородных дачных автобусов Волгограда и Волжского

С наступлением теплых деньков волгоградским дачникам уже не терпится отправиться в свои сады и огороды. Но, по традиции, большой сезон начинается только тогда, когда в СНТ начинают ходить дачные автобусы. На городских сезонных маршрутах Волжского уже можно добраться до фазенды. В Волгограде и Камышине транспорт выйдет на линии с 13 апреля 2019 года. А пригородные межмуниципальные дачные автобусы с трехзначными номерами маршрутов повезут горожан на участки уже с 6 апреля, рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства. Мы публикуем расписание дачных автобусов.

ВАЖНО!

Хорошей новостью для дачников в 2019 году станет то, что с мая по октябрь они смогут воспользоваться льготными проездными на сезонных маршрутах вне зависимости от дохода в семье. По информации комитета соцзащиты населения, в дачный сезон дополнительные справки не потребуются. Жители области могут получить льготный проездной в отделениях «Почты России» или в пунктах продаж перевозчиков. При себе достаточно иметь документ, подтверждающий право на льготу. А женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут предъявить только паспорт.

По окончании дачного сезона льготные проездные снова смогут оформить только те, чей среднедушевой доход в семье ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Для этого со всеми справками придется обращаться в центр соцзащиты или в МФЦ. И так - до следующей весны.

Сейчас пользуются социальным проездным более 25 тысяч льготников Волгоградской области. В дачный сезон сэкономить на проезде смогут около 800 тысяч человек.

Расписание пригородных дачных автобусов Волгограда на 2019 год

Автобус № 103Э «Волгоград (ВгТЗ) - Дачи «Пичуга» ежедневно в будние дни 10 рейсов каждый час с 7.00 до 17.00, в выходные дни - 20 рейсов с 7.00 ч. до 18.00 каждые полчаса с перерывом на обед.

Автобус № 106 «Волгоград (ул. Титова) - СНТ «ЦУМ» по средам, субботам и воскресеньям 4 рейса с 7.30 до 16.00.

Автобус № 107 «Волгоград (ВгТЗ) - п. Ерзовая балка» ежедневно 10 рейсов каждый час с 6.40 до 17.30.

Автобус № 107Э « Волгоград (ЖДВ) - п. Ерзовая балка» по средам, субботам, воскресеньям 6 рейсов с 7.00 до 15.50.

Автобус № 109Э «Волгоград (ВгТЗ) - Дачи «Приморье» ежедневно в будние дни 28 рейсов, в выходные дни 42 рейса с 6-40 до 18.10.

Автобус № 122А «Волгоград (ул. Землячки) - Дачи «Пичуга» по средам, субботам, воскресеньям 6 рейсов с 6.30 до 15.25.

Автобус № 122Э «Волгоград (ЖДВ) - Дачи «Центральные» по средам, субботам, воскресеньям 8 рейсов с 7.00 до 18.00.

Автобус № 129 «Волгоград (ул. Хорошева) - п. Дубовая балка» по средам, пятницам, субботам, воскресеньям 12 рейсов с 8.00 до 18.30.

Автобус № 131Э «Волгоград (ул. Землячки) - Дачи «Моторостроитель» по средам 8 рейсов с 8.00 до 18.15, по пятницам 6 рейсов с 15.30 до 19.25, по субботам и воскресеньям 12 рейсов с 7.45 до 18.30.

Автобус № 132 «Волгоград (Школа №3) - Дачи «ДОК» по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям 10 рейсов с 8.00 до 17.15.

Справки по телефону диспетчерской ПАТП-2, филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс» - (8442) 96-86-20.

Автобус № 104Д «Волгоград (ВСПКЗ) - СНТ «Волгодон» ежедневно по понедельникам, вторникам, четвергам 2 рейса в 18.30 и 19.40, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям 10 рейсов с 7.00 до 19.40.

Автобус № 116Д «Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») – дачи Райгород (ул. Вишневая)» по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям 6 рейсов с 6.35 до 17.43.

Автобус № 125 «Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») – дачи «ВНП-2» по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям 18 рейсов с 6.48 до 17.59.

Автобус № 125Д «Волгоград (ВДСК) – Дачи «Мечта» по средам, пятницам, субботам, воскресеньям 18 рейсов с 7.00 до 18.30.

Автобус № 127 «Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») – Дачи «Химик-2» по вторникам 12 рейсов (с 6.35 до 17.37.

Автобус № 139Э «Волгоград (ул. Руднева) – Дачи «Волжаночка» по средам, пятницам, субботам, воскресеньям 2 рейса с 7-00 до 18.00.

Справки по телефону диспетчерской Автоколонны 1208, филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс» (8442) 96-85-07.

Расписание пригородных дачных автобусов Волжского на 2019 год

Автобус № 109 «Волжский (32 микрорайон) – СО «Степное-2» по средам, субботам, воскресеньям 4 рейса с 7.00 до 18.15.

Автобус № 133 «Волжский (пл. Ленина) – СНТ «Шинник» по средам, субботам, воскресеньям 4 рейса с 8.00 до 19.15.

Автобус № 141 «Волжский (Трансагентство) – СО «Автомобилист» по средам, субботам, воскресеньям 3 рейса с 8.40 до 18.00.

Справки по телефону диспетчерской МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» - 8-961-078-12-23.

Расписание пригородных дачных автобусов Камышина на 2019 год

Дачные автобусы Камышина выйдут на линии с 13 апреля 2019 года

Автобус № 117 «Камышин (ЖДВ) – х. Карпунин» ежедневно 14 рейсов с 7.00 до 16.30.

Автобус № 118 «Камышин (АС) – Дачи «ХБК» ежедневно 12 рейсов с 7.00 до 17.00.

Справки по телефону диспетчерской Автоколонны № 1733 «Камышинская», филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс» 8 (84457) 4-19-67.

Расписание пригородных дачных автобусов Камышина на 2019 год

С 20 апреля 2019 года стартует сезон для дачных автобусов Урюпинска

Автобус № 112 «Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)» ежедневно 10 рейсов с 8.30 до 18.15.

Справки по телефону диспетчерской ПАТП Урюпинское, филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс» 8 (84442) 3-09-29.