Дачные маршруты в Волгограде начнут работать с 13 апреля

Волгоградские садоводы и огородники уже готовы открыть дачный сезон. На фазенды уже потянулись владельцы собственных автомоблей. Для остальных дачные автобусы по 12 маршрутам выйдут на линию в субботу, 13 апреля 2019 года. «Расписание сезонных маршрутов слегка откорректировали по просьбам садоводов», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. На всех дачных маршрутах «ВПАТП №7» действуют и льготные, и общегражданские проездные.

- Согласно изменениям в социальный кодекс, начиная с 2019 года с 1 мая по 31 октября все льготники смогут оформить социальные проездные билеты вне зависимости от размера их дохода, - отмечают в мэрии.

По данным областного комитета соцзащиты, сэкономить на проезде смогут порядка 800 тысяч жителей области.

Расписание дачных автобусов в Волгограде на 2019 год

Автобус №7э «39-я Гвардейская - Дачи»: ежедневно. Отправление от 39-й Гвардейской в 6.45, 7.55, 9.05, 10.15, 15.00, 16.10, 17.20 и 18.30. Обратно - в 7.25, 8.35, 9.45, 10.55, 14.30, 15.40, 16.50, 18.00, 19.10.

Автобус № 32 «Судоверфь - СНТ Нефтяник» - СНТ Татьянка»: ежедневно. Отправление от ДК «Судоверфь - в 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 10.15, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00. От СНТ Нефтяник» в сторону СНТ Татьянка» - в 6.30, 7.15, 8.00, 8.45, 9.30, 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30. Обратно от «Татьянки» - в 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00 и 19-45.

Автобус № 45 «Руднева - Дачи»: ежедневно. Отправление от Руднева в 7.00, 8.04, 9.08, 10.12, 11.16, 15.19, 16.23, 17.27 и 18.31. Обратно - в 7.32, 8.36, 9.40, 10.44, 11.48, 15.51, 16.55, 17.59 и 19.03.

Автобус № 48э «ВГТЗ - Дачи»: вторник - воскресенье. Отправление из Волгограда в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00; от дачных поселков - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 и 19.30.

Автобус № 50э «Обувная фабрика - с/о Автотранспортник»: ежедневно. По будням от «Обувной фабрики» - в 7.00, 8.15, 9.30,10.45,14.30, 15.45 и 18.15. Обратно - в 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30. По выходным автобусы ходят в два раза чаще - каждые 40 минут. Отправление от «Обувной фабрики» - в 7.00, 7.38, 8.16, 8.53, 9.30, 10.08, 10.46, 11.23, 13.25, 14.03, 14.41, 15.18, 15.55, 16.33, 17.11, 17.48. Обратно - в 8.15, 8.53, 9.31, 10.08, 10.45, 11.23, 12.01, 12.38, 14.40, 15.18, 15.56, 16.33, 17.10, 17.48, 17.48, 19.03.

Автобус № 53э «Автовокзал - Орошенец»: в среду, субботу, воскресенье. Отправление от вокзала в 6.30, 8.50 и 16.00. Обратно в 7.40, в 10.00, в 17.10.

Автобус № 54э «Ж/д вокзал - с/о Слава»: в выходные дни отправление от вокзала в 7.00 и 16.30, обратно - в 8.30 и 18.00.

Автобус №56э «Ермана - 107-я школа - Лесник»: ежедневно. По будням на дачи - в 7.00, 9.40, 15.00 и 17.40, обратно - в 8.20, 11.00, 16.20, 19.00. В выходные на дачи - в 6.00, 7.00, 8.40, 9.40, 15.00, 16.00,17.40 и 18.40; обратно - в 7.20, 8.20, 10.0, 11.00, 16.20, 17.20, 19.00 и 20.00.

Автобус № 57э «33-я школа - Дачи Шельф»: в выходные дни. На дачи - в 6.45, 9.25, 15.15 и 17.55. Обратно - в 8.05, 10.45, 16.35 и 19.15.

Автобус № 58э «Завод Петрова - с/о Здоровье» через «Нефтяник»: ежедневно. По будням от «Завода Петрова» отправление в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00 и 18.00; обратно - в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00 и 19.00. По выходным - каждый час с 7.00 до 18.00. Обратно - в 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Автобус № 60э «Тулака - с/о Спутник»: ежедневно. В будние дни отправление от Тулака в 7.00, 9.30, 14.00, 16.30, - обратно в 8.15, 10.45, 15.15, 17.45. В выходные от Тулака - в 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.00, 15.15, 16.30 и 17.45; обратно - в 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 15.15, 16.30, 17.45 и 19.00.

Автобус № 99э «ВГТЗ - Дамба»: вторник - воскресенье. Отправление из Волгограда в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00; от дачных поселков - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 и 19.30.