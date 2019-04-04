«Отряд» - это про Родину: как снимают честное большое кино о войне с минимальными затратами

В Волгограде прошел очередной блок съемок художественного фильма Романа Высоцкого «Отряд» или «Особое задание». Это рассказ о подвиге нижнечирских партизан и школьников во время Сталинградской битвы. Нашему корреспонденту посчастливилось побывать на съемках и увидеть одну из самых опасных сцен фильма. А так же пообщаться с создателями картины и актерами, которые снимаются в этой ленте бесплатно.

«ВЗРЫВЫ – САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ»

- Сам фильм - про партизанский отряд 910, это вы уже знаете. Дети активно ему помогали, но основу отряда составляли взрослые ребята, - рассказывает режиссер-постановщик, волоградец Михаил Кощин. Сегодня мы снимаем самый сложный эпизод. Обычно такие сложные эпизоды не снимаются в самом начале, например, съемочная группа из Краснодара приехала только вчера. Было бы здорово «притереться, «пристреляться», но все сразу кинулись в бой. Перенести съемку этой сцены не получилось по многим весомым причинам. Сцена посвящена большому подвигу человека, который, рискуя своей жизнью, наносит фашистам максимально возможный урон - разрушает продовольственные склады, вызвав огонь на себя. Сцена очень сложная и опасная для актрисы. Взрывы будут серьезные - не петарды, у нас есть хороший специалист по постановке этих технических эффектов - Сергей Гарусов, который приехал из Москвы, что бы помочь поставить эту сцену, он же является одним из актеров фильма.

Взрывы в фильме - настоящие, их готовят профессионалы. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Когда фильм выйдет на экраны, пока не может сказать даже режиссер.

- Все зависит от того, насколько быстро мы сможем «запуститься», а это связано с серьезными финансовыми расходами, - объясняет Рощин. - Поэтому сейчас идут активные переговоры по поводу финансирования. Я - дебютант, а под дебютантов стараются деньги не выделять, даже несмотря на то, что снимаются актеры достаточно известные, и уважаемые в мире кино. Одна из задач этого «тизера» - показать - как мы работаем, что мы можем. Если все получится, с Божьей помощью, к какому-то знаковому событию выпустим фильм.

О «НЕКОММЕРЧЕСКОМ КИНО»

Многие считают, что если фильм не спонсируется «свыше», то это значит, что он не требует многих затрат. Михаил развеивает этот миф.

Режиссер Михаил Кощин. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

- Фильм может быть некоммерческим только в том случае, если мы снимаем на телефон у себя дома, или на улице. А у нас огромные расходы на технические эффекты, на киносъемочную аппаратуру, плюс еда, транспорт, реквизит. На сегодняшний момент фильм является «некоммерческим» только с точки зрения оплаты человеческого труда. Более того, некоторые даже помогают за свои деньги. Люди поддерживают проект, потому что для них это тема очень важна.

КАК ВЫБИРАЛИ АКТЕРОВ

- У нас в городе острое чувство патриотизма, и здесь, на мой взгляд, продюсер сделал правильную вещь: он захотел, что бы были дети именно из Волгограда и области, потому что практически каждую семью затронула война. У них отношение к этому иное - мы регулярно репетируем, они готовятся к роли. Около трехсот человек прошло за три месяца кастингов. Взрослых актеров подбирали по принципу подходит или не подходит. В основном приехали актеры из Москвы и Петербурга.

Героя Великой Отечественной Войны Клавдию Панчишкину играет профессиональная актриса театра и кино, работающая в театре «Док» и «Новом АрхиТеатре» Анастасия Петрова. Это одна из главных ролей в этом фильме.

Так Настя будет выглдеть в роли Клавдии Паньчишкиной. Фото предоставлено съемочной группой фильма "Отряд".

– Буду участвовать в сегодняшней сцене, где Клавдия совершает подвиг, идет на риск – стреляет из ракетницы, давая сигнал советским самолетам, что припасы немцев находятся именно здесь. Ее начинают бомбить, и она пытается спастись, - рассказывает Анастасия, которую мы поймали на съемочной площадке. – Как попала в проект? Нашла кастинг, записала видеопробы, и уже в Москве встретилась с продюсером. Бесплатно сниматься побудила сама идея фильма. Очень тронула история о том, что сражалось именно мирное население – женщины и дети.

Актрису Настю Петрову готовят к съемкам. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Коллега Анастасии, актер, поэт и автор песен Юрий Миронцев тоже снимается в картине, не требуя за это гонораров.

- Потому что это про Родину, про земляков, - разводит руками Юрий, мол, как по-другому? - Сам я родом из Ростовской области, из хутора Сиволобов, он как раз на границе с Волгоградской. В этом фильме играю Зота Антонова – положительного персонажа, партизана, человека с тяжелой судьбой. Из нашего маленького хутора на всю округу два актера. Раньше родители запрещали сниматься (и правильно делали), а так я на сцене с семи лет. Я из одного фильма про войну в другой, с Донбасса сюда приехал. На съемки этого фильма прилетел на пару дней.

Актеры Юрий Миронцев (слева) и Дмитрий Мальков. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

КАК СОЗДАВАЛИ АТМОСФЕРУ

Создание визуальной атмосферы 1942 года - дело очень непростое. Во многом ответственность за то, чтобы все выглядело правдоподобно - на костюмере Ольге.

- Роман вышел на меня через давнюю знакомую, которая занималась эскизами исторических костюмов. Попросили о помощи - я сразу согласилась. Основную часть костюмов шили заново, что-то смотрели на «барахолках», у «старьевщиков». Моя задача - создать визуальную атмосферу того времени с помощью костюмов. До этих съемок подобного опыта не было. Работаю бесплатно, потому что это история нашей области, - рассказывает корреспонденту «КП-Волгоград» Ольга, костюмер из Волгограда.

Реквизит взяли в клубе "Пехотинец". Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Для этого перед съемками заехали на базу военно-исторического клуба. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Гример Рита рассказывает, что на съемках фильма она впервые. До этого красила людей для фотосессий, а сейчас приходится рисовать искусственную кровь.

«МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ ПРАВДУ»

Итак, чего же ждать зрителям, на кого рассчитан этот фильм, и как удается снимать большое кино с таким ограниченным бюджетом? О проекте рассказывает его продюсер Роман Высоцкий.

- Фильм будет очень тяжелым, будет много сцен зверств фашистов, геноцида Советского народа - мы хотим показать всю правду. Радует, что откликнулось много людей - актеры из Москвы, профессиональные операторы из Краснодара. Материально пока что никто не помогает. Вот только администрация выделила экскаватор, что бы мы смогли выкопать воронки. На днях летал в Москву, в министерство - выдали удостоверение национального фильма, дали разрешение на съемки. Ждем более активной помощи, все очень дорого. Например, снять вот этот блок, который длится 9 съемочных дней, с учетом того, что ни актерам, ни съемочной группе никто ничего не платил, нужно миллион триста рублей, а нам ни копейки не выделено. Хочется, конечно, снять хороший фильм - это же о подвиге, о партизанах, о детях, которые сражались, и которые все погибли.

Продюсер картины Роман Высоцкий (в красной шапке) наблюдает за процеесом вместе с каскадером. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Конечно, быть честным – непросто, и съемочная группа чувствует некое противодействие.

- Многие не хотят, чтобы мы снимали, потому что фильм у нас очень правильный. Наши - герои, фашисты - враги, у нас нет полутонов. Мы хотим показать правильную линию в этом фильме, ведь это очень важно для сохранении исторической памяти, исторической справедливости. Ведь это все уходит, благодаря прозападным статьям, прозападным СМИ, которые перевирают исторические факты, принижают подвиг нашего народа - солдат, офицеров, детей. Этим фильмом мы хотим почтить их память. Снимаем мы для кинотеатров, так же ведем переговоры на предмет передачи прав показа фильма федеральным каналам, и хотели бы сделать дублированный фильм на китайском зыке, с китайскими актерами. Параллельно снимается фильм о фильме, тоже называется «Отряд», это документально-игровой фильм, о том, как мы снимаем. Скорее всего, он тоже будет транслироваться на федеральном канале.

Кстати, по словам Романа, помощь неожиданно приходит от самых простых людей, в том числе пенсионеров, которые готовы пожертвовать часть своих небольших доходов на доброе дело.

- Вещи никто не приносил, приходилось покупать, часть костюмов новых пошили. Большинство костюмов для детей родители шьют за свой счет. Несколько человек переводили небольшие деньги, даже пенсионеры. Пишут письма ветераны, пенсионеры, простые люди, которым это небезразлично. Родственники партизан, которые были в этом отряде и погибли, стали на меня выходить, - благодарят, что мы вопреки всему снимаем этот фильм. Приезжим актерам люди бесплатно дали жилье и питание. Условия хорошие, все ребята довольны. Семья Бондаренко, например, предлагает нам бесплатный транспорт, бесплатное проживание для актеров, бесплатное питание. Еще очень много людей нам помогают на безвозмездной основе, за идею, хотят помочь снять хороший фильм.

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