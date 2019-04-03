Низкие процентные ставки на новостройки – это новые возможности покупки квартиры с использованием ипотеки с государственной поддержкой

С 1 января 2019 года в Волгоградской области расширили меры государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании. Теперь купить квартиру станет проще.

- Сейчас самое время покупать квартиру в новостройке. Меры господдержки расширены и они, можно сказать, беспрецедентные, - рассказывает генеральный директор АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» Алексей Осинцев. - Есть разные варианты, их много, и они охватывают самые разные слои населения.

Финансирование осуществляется из бюджета Волгоградской области, федерального бюджета.

ВАИЖК предоставляет ипотечные жилищные займы, в том числе в рамках общефедеральной программы ипотечного жилищного кредитования АО «Банк ДОМ.РФ». Оператором, предоставляющим компенсацию по выданным ипотечным займам, является Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки.

ВАИЖК и Фонд работают под одной крышей, поэтому взять ипотеку на покупку жилья в новостройке и оформить компенсацию по оплате процентов можно по принципу «одного окна». В агентстве вы получите исчерпывающую консультацию, вам помогут подобрать не только кредитную программу, но и квартиру в новостройках или на вторичном рынке. Специалисты помогут вам выгодно продать и купить квартиру, проверят и оформят все необходимые документы, осуществят юридическое сопровождение сделки вплоть до оформления права собственности.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Чтобы воспользоваться этим вариантом господдержки молодая семья должна быть признана как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. А вот накоплений может и не быть. По этой программе жители Волгоградской области могут получить заем на первоначальный взнос - до 300 тысяч рублей на пять лет под 3% годовых. Остальную часть ипотечного займа выдает ВАИЖК.

- Все это рассчитывается и выдается вместе, так как учитывается платежеспособность семьи в целом. Ведь с одного дохода производятся платежи по основному и льготному займам - поясняет Алексей Осинцев.

Важно, чтобы квартира в новостройке была приобретена по договору долевого участия после 1 января 2019 года. Размер собственных средств не менее 5% от стоимости квартиры.

При рождении первого ребенка - списывается 25% от остатка основного долга, при рождении второго ребенка – еще 25% от остатка основного долга.

Примерный расчет

Стоимость квартиры – 1 миллион 660 тысяч рублей

Собственных средств – 83 тысячи рублей

Льготный заем – 249 тысяч рублей

Основной ипотечный заем - 1 миллион 328 тысяч рублей

Всего заемных средств – 1 миллион 577 тысяч рублей

Суммарный платеж – 18 400 рублей в месяц

Ежемесячная компенсация части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту – 8 000 рублей

ИТОГО платежи семьи с 1 по 5 год 10 460 рублей в месяц

ИТОГО платежи семьи с 6 по 17 год 13 980 рублей в месяц

Есть альтернативный вариант - семьи могут оформить ипотечный заем по сниженной ставке от 7,5% годовых на весь срок (от 3 до до 30лет).

МОЛОДАЯ И МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, РАБОТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И СЕМЬИ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Любая семья, в которой одному из супругов до 35 лет, также может воспользоваться льготами при ипотечном кредитовании. После приобретения квартиры в новостройке по договору долевого участия им компенсируются проценты по ипотечному займу из расчета ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день эта ставка равна 7,75%. То есть, если рыночная ипотечная ставка 10,75%, то с учетом компенсации семье ипотека обойдется примерно в 3% годовых в течение пяти лет. Эта мера поддержки распространяется и на многодетные семьи.

На поддержку государства при покупке жилья могут рассчитывать и работники региональной бюджетной сферы - образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые финансируются из областного и муниципального бюджетов. Для этой категории компенсация составит 5,5% на два года. Такая же компенсация предусмотрена для семей, кто использует средства материнского семейного капитала для приобретения жилья в новостройках как первоначальный взнос.

Условия:

Квартира в новостройке приобретена по договору долевого участия после 1 января 2019 года

Для молодых и многодетных семей

Размер компенсации: 7,75% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ), но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок компенсации: 60 месяцев

Для работников региональной бюджетной сферы и семей, использовавших средства материнского капитала (МСК)

Размер компенсации: 5,5% годовых, но не более 15 тысяч рублей в месяц

Срок компенсации: 24 месяца.

Примерный расчет

Стоимость квартиры – 2 миллиона 241 тысяча рублей

Собственные средства - 448 200 рублей

Ипотечный заем – 1 миллион 792 тысячи 800 рублей

Ежемесячный платеж - 18 947 рублей

Компенсация по оплате процентов ежемесячно:

- молодым и многодетным семьям - 11 419 рублей

- работникам бюджетной сферы и при МСК - 8 104 рубля

Итого ежемесячный платеж с учетом компенсации:

- молодым и многодетным семьям – 7 528 рублей

- работникам бюджетной сферы и при МСК - 11 419 рублей

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Еще одна мера поддержки предусмотрена для тех семей, где на одном ребенке решили не останавливаться - так называемая семейная ипотека. В этом случае процентная ставка на первые три года составит 6%, если в семье рождается второй ребенок после 1 января 2018 года. При рождении третьего и последующего ребенка ставка 6% годовых на пять лет.

Условия:

Квартира в новостройке: строящееся жилье, либо готовое жилье от юридического лица.

При рождении с 01.01.2018 года в семье:

второго ребенка - 6% на 3 года

третьего и последующего ребенка - 6% на 5 лет

По истечении льготного периода процентная ставка 9,75% (ключевая ставка Банка России +2%).

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ В «ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Для тех, кто покупает квартиры в бывших «проблемных домах», которые сейчас достраивают добросовестные застройщики, также предусмотрена мера поддержки.

-Здесь нет ограничений по возрасту и составу семьи. Главное быть гражданином РФ, проживать на территории Волгоградской области и купить квартиру в бывшем «проблемном доме», - поясняет Алексей Осинцев. - Администрация Волгоградской области заключает с добросовестными застройщиками соответствующие соглашения, условия по которым обеспечивают ввод дома в эксплуатацию.

При приобретении квартир в:

1. ЖК «Парк Европейский» (застройщик ООО «Пересвет-Юг)

Проектная декларация https://наш.дом.рф

2. ЖК «Шоколад» (застройщик ООО «ИнвестГражданСтрой»)

Проектная декларация http://kompleks134.ru/dokumentatsiya/

3. ЖК «Атлант» (застройщик ООО «Пересвет-Юг)

Проектная декларация http://слпересветюг.рф/

4. ЖК «Маяк на Двинской» (застройщик ООО «ТМ-Строй»)

Проектная декларация https://www.avito.ru/developments-catalog

предусмотрена компенсация расходов по оплате процентов по ипотечному займу в размере 5,5% в течение двух лет.

Условия:

Квартира приобретена по договору долевого участия у застройщика после 1 января 2018 года

Размер компенсации: 5,5% годовых, но не более 15 000 рублей в месяц

Срок компенсации: 24 месяца

Примерный расчет:

Стоимость квартиры: 2 миллиона 500 тысяч рублей

Первоначальный взнос: 500 тысяч рублей

Ипотечный заем: 2 миллиона рублей

Ежемесячный платеж: 21 458 рубль

Ежемесячная компенсация: 9 327 рубля

ВАЖНО!

- В программах с господдержкой участвуют только квартиры в новостройках. Ведь все программы нацелены и на поддержку граждан в приобретении жилья и на увеличение объемов строительства, - отмечает Алексей Осинцев. – Форма поддержки – компенсация, подразумевает, что заемщик ежемесячно оплачивает аннуитетный платеж в сумме и в срок установленные договором, а затем, также ежемесячно производится перечисление средств компенсации затрат по уплаченным процента на расчетный счет гражданина.

ВАИЖК также предоставляет ипотечные жилищные займы на приобретение жилья на вторичном рынке, осуществляет «перекредитование» имеющейся ипотеки на более выгодных условиях.

Для тех, у кого возникают проблемы с подтверждением дохода, например, индивидуальные предприниматели, предусмотрена «Легкая ипотека». Чтобы получить заем, достаточно двух документов – паспорта и любого документа на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет, загранпаспорт).

Куда обратиться:

г. Волгоград, ул. Канунникова, 23 (бизнес-центр «Дельта»), офис 2-30

Телефоны: (8442) 22-05-55, 91-97-23, 8-902-312-24-74.

г. Волжский, ул. Фонтанная, 2

Телефоны: (8443) 41-07-27, 41-04-77.

Сайт: www.ivlg.ru

Значения процентных ставок актуальны на 03.04.2019

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