Преимущества Центра хирургии «ДИАЛАЙН»
Опыт высококвалифицированных хирургов и медицинского персонала «ДИАЛАЙН» позволяют браться даже за самые сложные случаи. В Центре хирургии «ДИАЛАЙН» работают ведущие врачи по следующим направлениям: оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, гинекология, колопроктология, урология.
Перепечаев Сергей Сергеевич - врач-оториноларинголог, хирург.
Операции проводятся как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. При проведении хирургического вмешательства применяется самая современная техника и новейшие методики, позволяющие снизить вероятность осложнений и сократить срок послеоперационной реабилитации:
- низкопоточная анестезия летучими анестетиками: севоран/севофлюран (это позволяет проводить операции при контролируемой гипотонии);
- применение высокоточного эндоскопического оборудования, а также различных радиохирургических методов лечения.
Врачи Центра Хирургии проводят широкий спектр операций:
- ЭВЛК (эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция) вен нижних конечностей;
- оперативное лечение геморроя при помощи лазера;
- варикоцеле, который на сегодняшний день стоит на первом месте по бесплодию;
- лечение перетаниального бесплодия, яичникового, трубного и маточного;
- диагностические и лечебные гистероскопии перед операциями экстракорпорального оплодотворения.
Центр Хирургии Диалайн: г. Волжский, ул. Мира, 125 (30 микрорайон)
Тел. г. Волгоград (8442) 220-220, г. Волжский (8443) 450-450
Сайт: https://dialine.org/
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ИСТОЧНИК KP.RU