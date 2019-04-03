2019-04-03T09:19:43+03:00
Общество

Преимущества Центра хирургии «ДИАЛАЙН»

Центр хирургии «ДИАЛАЙН» в Волжском оснащен всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием для эффективного лечения различных патологий
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Опыт высококвалифицированных хирургов и медицинского персонала «ДИАЛАЙН» позволяют браться даже за самые сложные случаи. В Центре хирургии «ДИАЛАЙН» работают ведущие врачи по следующим направлениям: оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, гинекология, колопроктология, урология.

Перепечаев Сергей Сергеевич - врач-оториноларинголог, хирург.

Перепечаев Сергей Сергеевич - врач-оториноларинголог, хирург.

Операции проводятся как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. При проведении хирургического вмешательства применяется самая современная техника и новейшие методики, позволяющие снизить вероятность осложнений и сократить срок послеоперационной реабилитации:

- низкопоточная анестезия летучими анестетиками: севоран/севофлюран (это позволяет проводить операции при контролируемой гипотонии);

- применение высокоточного эндоскопического оборудования, а также различных радиохирургических методов лечения.

Врачи Центра Хирургии проводят широкий спектр операций:

- ЭВЛК (эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция) вен нижних конечностей;

- оперативное лечение геморроя при помощи лазера;

- варикоцеле, который на сегодняшний день стоит на первом месте по бесплодию;

- лечение перетаниального бесплодия, яичникового, трубного и маточного;

- диагностические и лечебные гистероскопии перед операциями экстракорпорального оплодотворения.

Центр Хирургии Диалайн: г. Волжский, ул. Мира, 125 (30 микрорайон)

Тел. г. Волгоград (8442) 220-220, г. Волжский (8443) 450-450

Сайт: https://dialine.org/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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