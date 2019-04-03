Преимущества Центра хирургии «ДИАЛАЙН»

"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам

Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю