2019-04-03T09:19:43+03:00
Общество

«ЕвроХим» начинает новый этап развития

Компания завершает реализацию масштабных инвестиционных проектов на Гремячинском горно-обогатительном комбинате
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Фото: ЕХФото: ЕХ
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Компания «ЕвроХим» завершает реализацию масштабных инвестиционных проектов по производству калия на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, который строит в Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», и Усольском калийном комбинате в Пермском крае.

Проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного прирабатывающего комплекса Гремячинского комбината входит в число стратегических важных для минерально-химической компании, так как высокое содержание KCL в сильвинитовой руде, а также близость от собственного перегрузочного терминала в Туапсе на Черном море делают «ЕвроХим-ВолгаКалий» мировым лидером по стоимости поставки на основные рынки.

Часть калия, полученного на Гремячинского ГОКе, будет направлена для производства комплексных удобрений, включающих в свой состав калий, азот и фосфор.

Фосфоритовые руды компания добывает в Жамбылской области Казахстана. Полученное фосфоритное сырье направляется для производства фосфорных и сложных минудобрений на «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» в Краснодарском крае.

Летом текущего года компания планирует приступить к строительству в Казахстане инновационного химического комплекса мощностью не менее 1 млн. тонн продукции в год.

В развитие этого производства владелец компании Андрей Мельниченко вкладывает 750 млн. долларов. Крупнейший частный инвестор в несырьевом секторе российской экономики, за последние 10 лет он инвестировал в российскую промышленность более 17 млрд. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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