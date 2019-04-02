2019-04-02T19:10:38+03:00
Здоровье

10 шагов подготовки к долгожданному ребенку

Уже на первом осмотре акушер-гинеколог предложит полное обследование для подготовки к беременности, что очень важно для последующего вынашивания и рождения здорового малыша
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Дорогие наши женщины, вот и наступила весна - время любви и зарождения новой жизни. И как хочется, чтобы всё новое зарождалось и затем развивалось без изъянов и проблем. И в первую очередь это относится к будущим детям, планирование и зачатие которых должны происходить в условиях, максимально благоприятных и безопасных. Сеть многопрофильных клиник ДИАЛАЙН рада предоставить вам полный спектр услуг в этом направлении.

Врач акушер-гинеколог Патрушева Н. В.

Врач акушер-гинеколог Патрушева Н. В.

Уже на первом осмотре акушер-гинеколог предложит полное обследование для прегравидарной подготовки к беременности, что очень важно для последующего вынашивания и рождения здорового малыша. Его целесообразно провести как минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия. В него входят:

1. Общие клинические анализы крови, которые помогают выявить женщин групп риска по железодефициту, эндокринным нарушениям и с другой экстрагенитальной патологией (определение уровня гемоглобина, глюкозы, ТТГ, Т4 и т. д. в крови).

2. Гомоцистеин - многие беременные и не слышали такого слова. А ведь он играет ключевую роль в успешном зачатии и нормальном развитии малыша! Поэтому определить его концентрацию в крови - важный момент прегравидарной подготовки.

3. При планировании и вынашивании беременности одним из самых важных витаминов считается витамин Д. Недостаток его может привести к варикозу, ухудшению состояния волос и ногтей, остеопорозу у беременной и к неправильной закладке зубов или даже рахиту плода. Определить уровень этого витамина в крови возможно также в наших лабораториях.

4. Необходимость обследования женщин на инфекции, передаваемые половым путём, является неоспоримым фактом. Мы предоставляем полный спектр диагностического инфекционного скрининга: ПЦР на отдельные виды бактерий и вирусов, флороценоз - комплексное обследование вагинальной флоры, бактериальный посев с чувствительностью к антибиотикам и т. д.

5. Мы поможем не только выявить наличие ВПЧ инфекции, но и провести дальнейшее обследование (цитологический мазок, осмотр шейки матки под микроскопом, биопсия) и при необходимости - лечение.

6. Сеть многопрофильных клиник ДИАЛАЙН предлагает полный спектр лабораторных тестов для выявления маркеров антифосфолипидного синдрома.

7. Обследование гормонального фона является неотъемлемой частью прегравидарной подготовки.

8. К обязательным обследованиям прегравидарного скрининга относятся ультразвуковые исследования (УЗИ) органов малого таза и молочных желёз.

9. В процессе приёма важно обсудить все вопросы по образу жизни будущей мамочки, питанию, профилактическому приёму витаминов и микроэлементов. Женщина, планирующая беременность, должна посетить не только акушера-гинеколога, но и терапевта, эндокринолога, окулиста, стоматолога, а по показаниям - и других специалистов.

10. Если же вы живёте регулярной половой жизнью без какой-либо контрацепции (у женщин до 35 лет в течение 1 года или на протяжении 6 месяцев - в возрасте 35 лет и старше), вам необходимо пройти обследование для исключения (или подтверждения) диагноза бесплодия.

Все вышеперечисленные обследования вы пройдёте в эмоционально благоприятном окружении нашей сети многопрофильных клиник ДИАЛАЙН.

Врач акушер-гинеколог Патрушева Н. В.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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