SKODA RAPID: Госпрограмма, только лучше!

Три простых способа стать владельцем ŠKODA RAPID выгодно: действующие акции и их условия

Тем, кто собирается приобрести новый RAPID, следует поторопиться, т.к. только в этом месяце действует ряд специальных предложений:

1. Государственная помощь при покупке ŠKODA RAPID

RAPID - один из немногих автомобилей среди иномарок отечественного производства, который можно купить по возобновленным госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатель должен советовать общим и специальным требованиям, чтобы воспользоваться льготными условиями.

Шкода Рапид: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Фото: «Волга-Раст-Октава».

Специальные условия:

- Раньше не имели в собственности авто и готовы письменно это подтвердить? В таком случае вы подпадаете под требования госпрограммы «Первый автомобиль».

- В семье есть два и более ребенка, которым нет 18 лет? В таком случае пишете заявление, прикладываете копию паспорта или свидетельств о рождении детей и можете воспользоваться программой «Семейный автомобиль».

Общие требования:

- Покупатель обладает действующими водительскими правами.

- В 2018 и 2019 годах не получали и обязуетесь не брать автокредиты.

- Помощь при покупке со стороны государства распространяется на модель ŠKODA RAPID, , произведенной на территории РФ в 2019 году, с двигателем 1,6 MPI[1] и стоимость до 1 млн. руб.

В результате скидка при покупке автомобиля по условиям государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составляет 10% от стоимости автомобиля[2].

ŠKODA RAPID: 5 преимуществ

ŠKODA RAPID – уникальная модель в семействе чешского автопроизводителя и тому есть 5 причин:

1) Максимальный багажник в классе. Его размер – 530 литров в стандартном исполнении, но сложив кресла второго ряда получаем 1 470 литров.

2) Выход в интернет. К мультимедиа системе автомобиля легко и быстро интегрируется с современными смартфонами. Благодаря этому можно просматривать видео, слушать музыку, прокладывать маршрут на большом цветном фирменном дисплее.

3) Экономичность. Технологии ŠKODA обеспечивают низкое потребление топлива. Например, расход в смешанном режиме для ŠKODA RAPID 2018 с мотором 1.TSI[3] – 5,5 л/100 км.

4) Высокая безопасность. Модель получила максимальные 5 по европейской системе оценке авто Euro NCAP[4].

5) Забота о пассажирах. Технологии Simply Clever[5] отвечают за уют внутри: множество удобных ниш и отделений в салоне, крючки в багажнике. Зонт в специальной нише под передним пассажирским сиденьем поможет при неожиданной смене погоды.

2. Специальные программы от автопроизводителя: «ŠKODA FAMILY Credit» или «Первый шаг в ŠKODA FAMILY»

Соответствуете условиям госпрограмм, но ограничение в 1 млн. рублей стоимости автомобиля не устраивает, т.к. выбранная комплектация ŠKODA RAPID не укладывается в эту сумму? Автопроизводитель предусмотрел это и предлагает две фирменные программы, по которым сохраняется выгода в 10%[6] при покупке автомобиля:

1. «Первый шаг в ŠKODA FAMILY». Требования в этом случае такие же, как и по госпрограмме «Первый автомобиль»: ранее личным авто не владели.

2. «ŠKODA FAMILY Credit[7]» создана для родителей, у которых есть как минимум два несовершеннолетних ребенка.

Действие данных программ распространяется на все комплектации ŠKODA RAPID за исключением Entry[8].

3. ŠKODA RAPID в марте без кредитов с выгодой до 158 000 рублей[9]

Шкода Рапид комплектация с двигателем 1.4 TSI наиболее экономичный вариант. Фото: «Волга-Раст-Октава».

Предпочитаете брать машину за наличные? В таком случае, только в марте компания ŠKODA предлагает стать владельцем нового RAPID с выгодой до 158 тысяч рублей. Рассказываем, как ее получить будущему владельцу:

1. Выбираем модель 2018 года выпуска в комплектации Ambition[10] с пакетом WE7[11]. В этом случае в машине установлен: многофункциональный руль, задний парктроник, фирменный дисплей аудиосистемы Maxi Dot[12]. В салоне - центральный подлокотник спереди, а сзади - светодиодные фонари. Собственник не только получает стильное и хорошо укомплектованное авто, но в этом случае для него выгода составит 48 100 рублей;

2. Сдаем свою текущую машину в трейд-ин и получаем скидку на выбранную комплектацию RAPID в размере 40 000 рублей;

3. Официальный дилер ŠKODA в Волгограде компании «Волга-Раст-Октава» только в марте предоставляет прямую скидку дилера – 70 000 рублей.

Желающим воспользоваться этими предложениями следует поторопиться, т.к. их действие ограничено и купить ŠKODA RAPID так выгодно можно только до конца марта.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55.

[1] МПАй

[2] Данные программы не сочетаются с программами трейд-ин / утилизация, а также «ŠKODA FAMILY Credit» или «Первый шаг в ŠKODA FAMILY».

[3] ТСАй

[4] Евро НКАП

[5] Симпли Клевер

[6] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового автомобиля ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 8 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 4 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 60 мес. – 15,4% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно). При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru

[7] Шкода Фемели Кредит

[8] Энтри

[9] Выгода достигается при покупке модели RAPID Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин. Срок действия акции с 1 по 31 марта 2019 г. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Организатор акции ООО «Волга-Раст-Октава», ул. К. Либкнехта, 19а.

[10] Амбишн

[11] ДаблюЕ

[12] МаксиДот

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