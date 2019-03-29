2019-03-29T14:50:51+03:00
Авто

Самые удобные и интересные функции KODA OCTAVIA

Шкода Октавия: цена, технические характеристики, технология Simply Clever и полезные функции модели
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Шкода Октавия А7 – вместительный и комфортный автомобиль.Шкода Октавия А7 – вместительный и комфортный автомобиль.
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ŠKODA OCTAVIA: вы уверены, что знаете все фишки этой модели? Про большой багажник, скребок для льда и зонт под пассажирским сиденьем слышали многие. А про то, что автомобиль может узнать своего владельца и настроить под него режим движения и параметры климат- системы? Кто знает, что передние фары отслеживают положение руля и дополнительно освещают повороты? Какие еще секреты конструкторы разместили в ŠKODA OCTAVIA далее в статье.

Проводя в автомобиле много времени, начинаешь помимо скорости и безопасности искать и ценить в нем удобство и комфорт. Это то, с чем рядовой собственник авто сталкивается постоянно. Конструкторы из Чехии уже более 120 лет создают уют для водителя и пассажиров, который строится из тысячи интуитивно понятных решений. При этом многие из них замечаешь, только садясь за руль. Протестируем, что на практике означает фирменный подход Simply Clever[1] в ŠKODA OCTAVIA, которую оценили владельцы нескольких поколений модели.

Умные решения для водителя

Управлять современной ŠKODA OCTAVIA комфортно. В этом заслуга не только различных современных технологий, но и особого внимания производителя к организации комфортных условий управления автомобилем:

- Многофункциональное рулевое колесо снабжено электроподогревом, который включается простым нажатием кнопки.

- У передних фар есть функция освещения поворота, позволяющая осветить темные участники дороги. Система отслеживает движение руля и работает при включенном переднем или дальнем свете.

- Персонализация. Автоматика авто по ключу определяет индивидуальные предпочтения водителя. К трем ключам сохраняются и привязываются настройки: аудиосистемы, особенности положение кресла, режим работы климат-системы и выбранный профиль движения в Driving Mode Select[2].

- Скребок для льда. Разместив его с внутренней стороны крышки бензобака, конструкторы ŠKODA избавили владельцев модели от необходимости искать его.

Эргономика салона на принципах Simply Clever

Принципы умных решений нашли максимальное воплощение в организации внутреннего пространства ŠKODA OCTAVIA2018. В интерьере автомобиля конструкторы спроектировали множество отделений и вещевых ниш, в которые удобно положить все необходимое.

Шкода Октавия 1 6: фото салона.

Шкода Октавия 1 6: фото салона.

Между передними сиденьями находится универсальный органайзер, в котором расположены:

- Держатель для телефона. Смартфон надежно закреплен в нем во время движения и всегда находится в зоне доступа;

- Отсек для ключей;

- Монетница: се мелкие вещи размещаются в одном месте;

- Подстаканник. Теперь стаканчик с кофе или бутылочку с водой можно открыть и закрыть одной рукой. Водителю не придется отвлекаться от дороги или просить пассажира помочь ему.

В просторной нише передней двери свободно помещается 1,5 литровая бутылка и переносной контейнер для мусора, преимущество которого поймут те, кто путешествует в автомобиле с ребенком.

Ситуацию, когда внезапно начавшийся дождь может промочить одежду, трудно представить для владельцев ŠKODA OCTAVIA. Они всегда знают, что в машине есть зонт, который удобно расположен в своем отделении под креслом переднего пассажира.

Отдельно инженеры позаботились о тех, кто сидит на втором ряду. Задний диван оборудован центральным подлокотником, в котором предусмотрен держатель для двух напитков. Два USB[3]- разъема и одна розетка на 230В помогут зарядить планшеты и смартфоны тех членов семьи, кто путешествует сзади. А воздуховоды, размещенные в тыльной части подлокотника Jumbo Box[4], отвечают за комфортный климат.

Трансформация салона

Большой багажник Шкода Октавия в Волгограде

Большой багажник Шкода Октавия в Волгограде

В OCTAVIA перевозить грузы удобно не только из-за большого багажника (568 л в стандартном положении), но и благодаря ряду особенностей:

- Дистанционное складывание сидений. Кнопка в багажном отделении помогает сложить задние сиденья. Теперь, если при погрузке что-то не умещается, не надо бегать вокруг машины, достаточно нажать эту кнопку и продолжить размещать вещи;

- Складывающаяся спинка переднего пассажирского сиденья. Благодаря данной опции внутри ŠKODA OCTAVIA A7 есть, где разместить вещи длинной до 2,9 м.;

- Фиксаторы CARGO[5]. Не всегда удается полностью занять все пространство багажника, в этом случае помогут фирменные фиксаторы для груза, которые предотвратят перемещение предметов во время движения. Если в них нет нужны, то они легко убираются за колесные арки.

Добавим к этом двухсторонний ковер и складную полку в багажном отделении. В машине можно перевозить вещи разного объема и веса.

Познакомиться лично с «фишками» ŠKODA OCTAVIA и пройти тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава»: тел: +7 (8442) 55 23 55, ул.К.Либкнехта, 19а.

[1] Симпли Клевер

[2] Драйвинг Моде Селект

[3] ЮСБ

[4] Джумбо Бокс

[5] Карго

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ИСТОЧНИК KP.RU

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