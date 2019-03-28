Выбираем кроссовер Suzuki: SX4 или Vitara?

Обе машины не первый год продаются в России и имеют своих сторонников. Сравним преимущества каждого из авто и определим, на чем стоит остановиться.

SX4 NEW И VITARA: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Платформа. Производитель выпускает кроссоверы на единой платформе, поэтому технические характеристики не сильно отличаются.

Параметры. Габариты моделей – практически одинаковые, колесная база SX4 немного длиннее (на 100 мм). Дорожный просвет больше у обновленной Vitara: 185 мм против 180 мм у рестайлинговой версии второго поколения Suzuki SX4.

Фото: Официальный дилер Suzuki «А-моторс».

Двигатель и трансмиссия: динамика и экономичность. Под капотом автомобилей силовые агрегаты представлены двумя вариантами:

- Классический бензиновый мотор объемом 1,6 литра;

- Турбированный двигатель BOOSTERJET[1] 1,4T.

Коробка передач – 5-ступенчатая механика или 6-скростной автомат.

Самой быстрой выступает комбинация с мотором 1,4L VVT BOOSTERJET и коробкой 6AT. В этом случае разгон до 100км/ч происходит за 9,8 с. Производитель заявил одинаковые данные для двух кроссоверов.

Выбирая наиболее экономичный по расходу топлива вариант, владельцам рестайлингового SX4 следует обратить внимание на переднеприводный автомобиль с турбированным двигателем 1,4L и автоматической коробкой или машину с классическим двигателем в 1,6 литра на механике. В этом случае потребление топлива в смешанном режиме составит 5,9 л на 100 км.

Suzuki Vitara легче, поэтому паспортные характеристики расхода бензина на 100 км пробега в смешанном режиме для переднеприводной комбинации с мотором объемом 1,6 л и механической коробкой передач у нее составляют 5,8 л.

Безопасность Обновленный SX4 и Vitara по итогам прохождения европейского краш-теста EuroNCAP[2] оценены в максимальные 5 звезд. Оба автомобиля оснащены подушками безопасности (7 шт.), кузовом с программируемыми участками деформации и электронными помощниками (технологией экстренного торможения, распределения тормозных усилий, антиблокировочной системой и ассистентом курсовой устойчивости). В зависимости от комплектации в автомобилях может быть установлена камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади.

SX4 И VITARA: РАЗЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ

Фото: Официальный дилер Suzuki «А-моторс».

Отличие кроссоверов заключается в дизайне, особенностях базовой комплектации, показателях управляемости и проходимости. Разберем это подробнее.

Внешний вид. Яркие цвета кузова (16 вариантов), возможность выбрать автомобиль с разным цветом кузова и крыши – это то, что замечаешь первым в Suzuki Vitara. Количество доступных комбинаций для рестайлингового SX4 существенно меньше.

Уровень оснащения. Компания Suzuki славится тем, что уже в стандартном исполнении устанавливает на свои модели системы и оборудование, которые в других марках доступны только в топовых комплектациях или в качестве опций. Базовая версия обновленного SX4 выигрывает у Vitara за счет наличия:

- подлокотника;

- электрических стеклоподъемников не только спереди, но и сзади;

- рейлингов на крыше;

- зеркал и ручек в цвет кузова;

- круиз-контроля;

- розетки и подсветки в багажнике.

Позиционируя Vitara в качестве молодежного авто, компания Suzuki сохранила данный подход и при проектировании салона, разместив внутри яркие вставки из пластика на передней панели. В остальном оба кроссовера получили: обогрев зеркал и передних сидений, бортовой компьютер. А в качестве опций: датчики дождя и света, климат-контроль, сенсорную панель с навигационной системой.

Вместительность. Размер багажника у рестайлинговой версии SX4 больше, чем у новой Suzuki Vitara (430 л и 375 л соответственно). В салоне у двух кроссоверов достаточно места для 5 взрослых. На заднем диване автомобилей удобно разместить 2 детских кресла.

Управляемость и проходимость. Обе машины уверено чувствуют себя в городском потоке. За счет меньшего веса и аэродинамики Suzuki Vitara ведет себя на высоких скоростях более комфортно. Но в салоне обновленного SX4 тише за счет лучшей шумоизоляции. Благодаря укороченной платформе и коротким свесам кузова Vitara показатели геометрической проходимости у модели выше. Там, где за рулем Suzuki SX4 можно опасаться за пороги или сохранность бампера, водитель Vitara смело проезжает, не обращая на это внимание.

В итоге Suzuki Vitara выступает стильным и ярким кроссовером, на котором и в городе комфортно ездить, и на трассе динамики хватает. Рестайлинговый вариант Suzuki SX4 – это вместительный автомобиль с большим багажником и хорошим оснащением уже в базовом исполнении.

Записаться на тест-драйв и самому проверить уровень комфорта Suzuki SX4 и Vitara можно по телефону +7 (8442) 55-11-00 или приехать по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

Официальный дилер Suzuki «А-моторс»

г. Волгоград, ул. Карла-Либкнехта, д.19А,

+7 (8442)55-11-00, www.suzuki34.ru

Реклама.