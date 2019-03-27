Православная выставка, фестиваль постной кухни, авиашоу и танковый биатлон

В дни Великого поста в Волгограде начнет работать православная выставка, где можно будет не только приобрести церковные товары, но и поклониться святыням. Интересную программу подготовили выставочные и концертные залы, театры, музеи. Ярким событием станут авиашоу и танковый биатлон - впервые волгоградцев приглашают на полигон посмотреть армейские игры, правда, в понедельник. Что будет интересного и куда сходить в Волгограде в конце марта – начале апреля, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ - ХВАЛИ ИМЯ ГОСПОДНЕ!»

В дни Великого поста монастыри, приходы, храмы и благотворительные фонды представят церковные товары и утварь, постные продукты и православную литературу на выставке «Царицын православный - хвали имя Господне!» в Волгограде. Каждый день в программе концерты, встречи и беседы. Также на специальном стенде можно будет пообщаться с батюшкой. А в 11.00, 14.00 и в 17.30 на площадке выставки будет начинаться молебен.

30 марта в 13.00 на выставку привезут православные святыни. Верующие смогут поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского, которые обычно хранятся в Николо-Перервинском монастыре Москвы, и иконе святого праведного заступника Руси Феодора Федоровича Ушакова. В 13.10 в этот день молебен на начало благого дела отслужит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Впервые в этом году Волгоградская митрополия решила провести фестиваль постной кухни. Пройдет он также на площадке выставки 4 и 5 апреля. Здесь можно будет отведать различные постные блюда и поучаствовать в мастер-классах от профессиональных поваров. Кроме того, посетители смогут отдать свой голос за понравившееся блюдо и вместе с жюри определить победителей фестиваля.

В первый день участники представят постные холодные закуски, первые и вторые блюда, выпечку, блюда из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда и орехов. Сервировать их будут по всем правилам постного стола. За вкус, вид и содержание выставят оценки и в конце дня определят финалистов фестиваля. А во второй день финалисты будут готовить блюда прямо перед зрителями.

ВолгоградЭкспо, пр. Ленина, 65а. С 30 марта до 6 апреля с 10.00 до 19.00. 7 апреля с 10.00 до 16.00.

Концерты

«ИМПЕРАТОРСКАЯ ЧЕТА»

В конце марта ансамбль старинной музыки «Конкордия» представит новую хоровую программу «Императорская чета». Зрители услышат историю любви Николая II и Александры Федоровны, рассказанную воспитательницей императора госпожой Олленгрэн.

В программе английский «Вечерний звон» сольется со знаменитым русским вариантом под звон серебряных колоколов из коллекции Михаила Рубцова. Также прозвучат русские и английские старинные певческие миниатюры, серенады и духовные стихи. Автор и режиссер - лауреат международных конкурсов Нина Стукановская.

Волгоградконцерт, ул.Чуйкова, 4а, вход со стороны Волги, т. (8442) 50-50-09. 28 марта и 19 апреля в 19.00. Билеты: 200 руб. 6+

Ансамбль старинной музыки «Конкордия» представит новую хоровую программу. Фото: Конкордия

«В СТИЛЕ ФОЛК»

Ансамбль песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс» и его художественный руководитель Владимир Коньшин представляют новую концертную программу «В стиле фолк». Волгоградцы услышат лучшие хиты народно-эстрадного жанра.

Фолк-музыка сегодня очень популярна во всем мире. Стилизованные под народные, музыкальные темы звучат в самых различных интерпретациях. А мастерство исполнения, оригинальность аранжировок и виртуозность солистов сделают программу яркой и разнообразной.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 30 марта в 17.00. Билеты: 200 - 500 руб.

Ансамбль песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс». Фото: ВОФ

«СНОВА ВМЕСТЕ»

«Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова приглашает на концертную программу «Снова вместе». Специальный гость - Константин Чоботок (тенор-саксофон, Москва) - участник фестивалей Игоря Бутмана «Триумф Джаза», «Горки Ленинские» и «Будущее джаза» в составе джазового оркестра Павла Овчинникова.

Камерный зал Волгоградконцерта, ул. Чуйкова, 4а, т. (8442) 50-50-09. 30 марта в 17.00. Билеты: 400 руб.

«МОИ ЛЮБИМЫЕ ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ»

В выставочном зале Музея Машкова пройдет премьера концерта «Мои любимые джазовые стандарты». Представят новую программу два солиста оркестра «Комбо-джаз-бенда» Сергей Егоров (гитара) и Александр Головин (фортепиано), бас-гитарист Максим Балакин и музыкант Волгоградского эстрадно-духового оркестра Евгений Шишкин (ударные). Для гостей прозвучат популярные темы великих музыкантов.

Выставочный зал ВМИИ, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 28 марта в 18.00.

Не пропусти!

ПИРАТСКИЙ КВЕСТ

Для тех, кто хочет вступить в настоящее пиратское братство, Волгоградский областной краеведческий музей запускает новый увлекательный квест. Ребята 11 - 14 лет будут разгадывать загадки и выполнять задания на базе выставок «Тайны морей и океанов», «Удивительный мир Зазеркалья» и «Чемоданное настроение».

Необходима предварительная запись.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, т. (8442) 38-84-47. Билеты: 250 руб.

Краеведческуий музей приглашает пройти пиратский квест. Фото: ВОКМ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ: «ЦВЕТ МЕЧТЫ. ГОВОРИМ О СИНЕМ ЦВЕТЕ»

Темой очередного детского дня в Музее Машкова станет синий - цвет неба и моря, неизведанных далей и космоса. Что он символизирует, как использовать его выразительные возможности? Этот цвет очень любит волгоградский художник Елена Сивишкина, чья персональная выставка «Синяя всадница желтых степей» проходит в музее. А на трех мастер-классах ребята будут работать с картоном, проволокой и нитями и придумают диковинных зверей и птиц из бумаги.

Выставочный зал ВМИИ, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 31 марта в 11.00.

Гастроли

ДЕНИС МАЙДАНОВ: «НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ»

Денис Майданов приглашает поклонников на большую сольную программу «Ничего не жаль». В этот вечер прозвучат лучшие хиты артиста и новые композиции.

Сначала Денис написал хиты для огромного количества российских звезд, среди которых Наталья Ветлицкая, Борис Моисеев, Филипп Киркоров и другие. А в 2008 году Майданов начал певческую карьеру. Первой песней, попавшей на радио, стал хит «Вечная любовь». Трек до сих пор остается визитной карточкой артиста. С тех пор Майданов записал шесть альбомов и множество саундтреков для фильмов и сериалов.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. 16 апреля в 19.00. Билеты: 1800 - 3500 руб. 6+

Денис Майданов приглашает поклонников на большую сольную программу.

Выставки

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ИГРА…»

В День театра в краеведческом музее откроется первая из девяти выставок, посвященных году театра. Экспозиция расскажет об истории драматического театра имени Горького, Театра одного актера Зинаиды Гуровой и Нового экспериментального театра. Волгоградцы узнают о судьбах популярных режиссеров и актеров и увидят афиши, фотографии, документы, реквизит и личные вещи артистов.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 7, т. (8442) 38-84-31. Вход свободный. 9+

«ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА»

В интерактивном музее оживут полотна волгоградских художников. С помощью современных проекционных технологий покажут 24 работы Василия Кондрючего, Анны Протопоповой, Ларисы Кривоносовой, Натальи Медведевой, Андрея Выстропова и Владимира Серякова. В таком виде работы земляков волгоградцы еще не видели.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б, т. (8442) 97-91-81. С 27 марта по 28 апреля. Режим работы: с 10.00 до 18.00 (вход до 17.15), понедельник - выходной.

Театры

«ТОСКА»

Сара Бернар и Флория ТОска. Где правда, а где вымысел? Всепобеждающая любовь и яростная зависть чужому счастью, способная на предательство и убийство. Год 1800 или 2019? Трагедия любовного треугольника, - вечная тема воплощения в произведениях искусства. «ТОска», - история несбыточной надежды на счастье и любовь.

Партии исполнят: Каварадосси - Дмитрий Демидчик (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Тоска - заслуженная артистка РФ Анна Девяткина.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 29 марта в 18.30. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

"Тоска" в Царицынской опере.

«ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ»

В Казачьем театре - яркая, темпераментная музыкальная комедия «Однажды в Малиновке». Это авторское прочтение знаменитой истории. Но в нем непременно найдется место цитатам из оперетты «Свадьба в Малиновке», которые большинство зрителей знают наизусть.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. 29 марта в 18.30. 28 апреля в 17.00. Билеты: от 100 руб. 14+

"Однажды в Малиновке". Фото: Казачий театр

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Оперы Чайковского связаны с классикой русской литературы. Онегин и Ленский. Ольга и Татьяна. Пушкин и Дантес. Вечная дуэль между надменным разумом и безрассудной влюбленностью. Где истина, определяющее положение в обществе? Ничто не вечно, кроме любви!

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 31 марта в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

"Евгений Онегин". Фото: Царицынская опера

«РЕВИЗОР»

Волгоградский ТЮЗ предлагает зрителю заново «перечитать» бессмертное гоголевское произведение. Чиновники заштатного городка «охотятся» за Хлестаковым, чтобы прикрыть грехи и максимально использовать столичную «шишку» в своих интересах. История по-прежнему актуальна и в наши дни.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru. 30 марта и 20 апреля в 17.00. Билеты: от 100 руб. 12+

"Ревизор" в ТЮЗе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

«Алиса в стране чудес» - яркий спектакль для детей и взрослых. Культовая музыка Владимира Высоцкого и смысловые загадки Льюиса Кэрролла, великолепные костюмы и оригинальная сценография, а также Алиса, сошедшая с винила 70-х, в год 80-летия Высоцкого ждут вас на сцене Царицынской оперы.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 30 марта в 16.00. Билеты: 200 - 500 руб. 6+