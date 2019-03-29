2019-03-29T14:12:45+03:00
Политика

Танковый биатлон и авиашоу: волгоградцев приглашают на полигон

1 апреля 2019 на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области стартует окружной этап армейских игр [авиашоу, программа мероприятий, как добраться]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Танки и авиация, мотострелки и артиллерия, десантники и разведчики устроят масштабный динамический показ.Танки и авиация, мотострелки и артиллерия, десантники и разведчики устроят масштабный динамический показ.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградцев в начале апреля приглашают посмотреть окружной этап армейских игр. Конкурсы «Танковый биатлон» «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» будут проходить на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области всю неделю – с 1 по 6 апреля 2019 года. Первый день будет самым зрелищным. 1 апреля в 10.00 пройдет церемония открытия, затем в программе - динамический показ боевых возможностей штурмовой и армейской авиации, мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Откроет «парад» 1 апреля 2019 под Волгоградом авиашоу. Возможности военных самолетов покажут экипажи на бомбардировщиках Су-24М и штурмовиках Су-25СМ. Увидят волгоградцы и как выпустят ракеты вертолеты Ми-35 и Ми-8 АМТШ, и как они высадят десант.

Из наземной техники на полигоне гости увидят в деле БМП-3, танки Т-90С и 152-мм самоходные артиллерийских гаубицы 2С19 «Мста-С». А в финале разведчики сразятся в рукопашном бою.

- В масштабном зрелище задействуют более 200 военнослужащих и около 50 военных машин. После начнутся «Танковый биатлон» «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж». Все три конкурса будут идти параллельно. Итоги окружного этапа подведут 6 апреля, а победители отправятся на финал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Это тот редкий случай, когда на полигоне ждут гостей. Помимо масштабного зрелища волгоградцам предложат попробовать себя в страйкболе в полевых условиях. Будет и где перекусить. Трибун для зрителей не строили, но говорят, что обзор будет хороший.

Как добраться на армейские игры: до остановки «Прудбой» волгоградцы могут доехать на маршрутке или автобусе, идущей в Калач-на-Дону, а также на электричке. Те, кто решит отправиться на Танковый биатлон на своей машине, тоже доедут только до остановки. Оставить автомобиль нужно будет на парковке. А дальше на полигон военные повезут гостей на бесплатных автобусах. Они будут ждать на остановке «Прудбой» с 8.30 утра в первый день армейских игр 1 апреля. Отправляться туда и обратно транспорт будет по мере наполнения. С собой нужно захватить удостоверение личности, например, паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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