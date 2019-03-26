2019-03-26T17:14:40+03:00
Общество

Набережную Волгограда озеленят к 9 мая

На верхней террасе вырубят 162 дерева и тысячи кустарников и высадят новые
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На набережной вырубят вязы.На набережной вырубят вязы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На дополнительное озеленение верхней террасы Центральной набережной Волгограда от улицы Краснознаменской до музыкального театра потратят более 60 миллионов рублей. По итогам аукциона заниматься парком будет АО «Приволжтрансстрой» - единственная компания, которая подала заявку. Подрядчик приступит к работе сразу после заключения контракта. Ведь ему предстоит вырубить более 160 деревьев и тысячи кустарников. А взамен высадить 10 тысяч новых деревьев и кустарников и сформировать цветники из трех тысяч роз 42 сортов. Все работы необходимо завершить до 9 мая, да еще и при благоприятной погоде.

Заказчик - Волгоградзеленхоз. Средства на дополнительное озеленение набережной заложили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

СКОЛЬКО И КАКИХ ДЕРЕВЬЕВ ВЫРУБЯТ

Как сообщает «КП-Волгоград», вырубят на набережной полностью две аллеи вязов от фонтана «Искусство» к храму Иоанна Предтечи - центральную и нижнюю. До этого часть вязов здесь уже вырубали. Плюс несколько больных деревьев спилят точечно.

По данным документации, рекомендованы в вырубке или «сносу»: 148 больших вязов, 8 кленов, две акации и два ореха, по одной липе и сосне, 108 кустарников можжевельника, 11 - бирючины, 112 - туи, а также более 900 метров живой изгороди. Их состояние - «неудовлетворительное». А вот 4890 кустов роз рекомендовано пересадить.

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫСАДЯТ

На набережной уложат 5,3 гектара рулонного газона из мятлика, овсяницы и райграса. Высадят липу, клен, рябину, робинию псевдоакацию, катальпу бегониевидную, березу повислую и бородавчатую, тополь, черемуху, сливу, яблоню. При этом к саженцам лиственных деревьев такие требования: высота дерева от 3 до 3,5 метра, ствол - не менее 1,3 метра высотой и трех сантиметров в диаметре. Скелетных ветвей - не менее шести. То есть это будут не совсем тоненькие прутики. При этом все саженцы должны быть с земляным комом размером 0,8*0,8*0,5 метра.

- На участке от церкви до улицы Ленина появится аллея из лип, вдоль основных аллей - клен остролистный, - рассказывают в мэрии.

Около лавочек высадят кусты форзиции и сирени высотой около полутора метров. Причем не простой, а патриотической. Для этого выбрали сорта сирени «Алексей Маресьев», «Великая победа», «День победы», «Маршал Василевский», а также «Красная Москва», «Красавица Москвы» и «Небо Москвы», будет и сирень «Мулатка». Вдоль главной аллеи и у фонтана красочными картами в клумбах высадят три тысячи роз.

ПОСАДКИ ПО ГАРАНТИИ

На все про все у подрядчика чуть больше месяца. Гарантия на все работы - 5 лет.

- Каждое дерево будет находиться под контролем специалистов подрядной компании и агрономов «Волгоградзеленхоза», в случае необходимости растения получат дополнительный уход, - добавляют в городской администрации. - Или их заменит подрядчик.

Кстати, проверки самочувствия молодых саженцев мэрия проводит несколько раз в год. Ближайшая пройдет после того, как распустятся почки. По итогам прошлых проверок в парке «Лесогород» заменили несколько кустов дерна, а в парке Памяти - не пережившие зиму десяток деревьев. Чиновники подчеркивают: эти работы за счет подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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