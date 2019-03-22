Маршрутчика, задержанного за педофилию, выпустили на свободу, потому что он не знает русского

21 марта в Волгограде на свободу выпустили подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера Хайала Мамедова. Решение Городищенского районного суда об аресте отменил Волгоградский областной суд. Он посчитал обоснованными претензии адвоката о непредоставлении переводчика гражданину России, уроженцу Азербайджана. Правда, маршрутчика снова оперативно задержали по той же статье.

МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАТЬ

Хайала Мамедова задержали 1 февраля, через несколько часов после преступления. В полицию пришла жительница поселка Городище с тринадцатилетней дочкой. Школьница рассказала, что возвращалась домой с занятий, когда водитель маршрутки 10с спросил у нее дорогу. Она согласилась показать, ведь в поселке ремонтируют мост, тут и местный заблудится. Девочка села в машину, а 34-летний азербайджанец вывез ее в лесополосу и надругался в извращенной форме.

В отношении Мамедова возбудили уголовное дело. Сначала мужчина уверял, что не думал, что ребенку нет и 18 - все было по обоюдному согласию. Хотя по словам следователей, девочке и свои 13 не дашь. Потом он нанял адвоката и изменил свои показания. Стал уверять, что совсем не знает русский: три класса образования, родина – Азербайджан. «Моя твоя не понимать».

Мамедов проработал в стране больше десяти лет, он получил гражданство России, то есть сдал экзамен на знание языка. Поэтому просьбу насильника оставили без внимания. И заседание Городищенского районного суда 2 февраля об избрании меры пресечения проводили без «толмача». Это и стало основным аргументом для официального защитника обвиняемого в педофилии. Он подал апелляцию в Волгоградский областной суд. 21 марта судья Павел Булычев решил, что Хайала Мамедова лишили права на защиту: он просто не понимал (после десяти лет в стране), что происходило во время первого суда.

Поразительное решение суда – подозреваемого выпустить!!! Удивлены были все, кроме самого Мамедова и его адвоката.

НОВОЕ СТАРОЕ ДЕЛО

Но на свободу, как надеялся, он не вышел.

- Лишь благодаря бдительности прокурора, участвовавшего в апелляционной инстанции, обвиняемый в особо тяжком преступлении в отношении малолетнего, не оказался на свободе и не скрылся от правосудия, он вовремя сообщил о решении суда в СК, - дал официальный комментарий СУ СК по Волгоградской области.

Городищенский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении Мамедова дополнительный эпизод по все той же статье: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Сейчас маршрутчик в СИЗО. В ближайшее время материалы нового уголовного дела передадут в суд, где назначат время заседания. Ему снова предстоит выбрать меру пресечения. На этот раз переводчика гражданину России Мамедову точно выделят.

Ну а прокуратура собирается подавать кассационное представление на странное решение областного суда.

КТО ТАКОЙ МАМЕДОВ

Хайал Мамедов приехал в Волгоград из Азербайджана еще в 2004 году. Женился, вскоре появились дети. Обустроился с родными в спальном Дзержинском районе – купил дом. Получил гражданство. Работал в основном маршрутчиком, вполне неплохо зарабатывал, даже смог приобрести свою «Газель». В конце 2018 года пришел к владельцу маршрута 10 с и предложил свои услуги. На работу его приняли: медсправка была, состояние машины вполне себе удовлетворительное. Он взял табличку с номером и пропал. Начальство снова услышало о нем уже из новостей, когда стало известно про изнасилование.

- Он работал у нас несколько лет назад, - рассказывает про Мамедова его бывший шеф перевозчик Сафар Мамедов. - Был нормальный мужик, спокойный, хотя порой мог вспылить. Я до сих пор не верю. У него семья - жена, дети. Я не понимаю, как такое вообще могло произойти. Наверное, не в своем уме был. Слов нет.