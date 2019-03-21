В Волгограде маршрутчик, обвиняемый в педофилии, может выйти на свободу

21 марта Волгоградский областной суд вынес решение: отменить постановление об аресте Хайала Магомедова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Судья согласилась с доводами защитника, который пожаловался на отсутствие переводчика в Городищенском районном суде. Требование подозреваемого предоставить языкового специалиста проигнорировали.

Теперь маршрутчика обязаны освободить из-под стражи и отпустить домой к жене и детям. Хотя вина Магомедова еще не доказана, но подобное решение вызывает оторопь и естественное опасение за своих детей.

Но шанс, что азербайджанец в ближайшее время выйдет на свободу, все же не большой. Любое решение суда можно обжаловать в течение десяти дней, в том числе и решение об отмене. В течение этого срока Магомедов будет находиться в СИЗО. За это время вполне можно обеспечить подозреваемого переводчиком и обратиться в суд для нового рассмотрения. Если момент упустят, то счастливый маршрутчик покинет изолятор. Даже за день на свободе можно много чего успеть.

Следственный комитет ситуацию не комментирует.

Напомним, Хайал Мамедов прожил в России более 10 лет, его дети учатся в российской школе, сам он работал водителем маршрутки не один год. 1 февраля он завез 13-летнюю школьницу в лесополосу, где надругался. О педофиле девочка рассказала матери. Через несколько часов подозреваемого задержали.