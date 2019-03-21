2019-03-21T14:12:31+03:00
Общество

В Волгограде маршрутчик, обвиняемый в педофилии, может выйти на свободу

Областной суд отменил решение районного суда об аресте из-за незнания языка подозреваемым
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
А все из-за того, что вовремя не предоставили переводчика.А все из-за того, что вовремя не предоставили переводчика.
Изменить размер текста:

21 марта Волгоградский областной суд вынес решение: отменить постановление об аресте Хайала Магомедова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Судья согласилась с доводами защитника, который пожаловался на отсутствие переводчика в Городищенском районном суде. Требование подозреваемого предоставить языкового специалиста проигнорировали.

Теперь маршрутчика обязаны освободить из-под стражи и отпустить домой к жене и детям. Хотя вина Магомедова еще не доказана, но подобное решение вызывает оторопь и естественное опасение за своих детей.

Но шанс, что азербайджанец в ближайшее время выйдет на свободу, все же не большой. Любое решение суда можно обжаловать в течение десяти дней, в том числе и решение об отмене. В течение этого срока Магомедов будет находиться в СИЗО. За это время вполне можно обеспечить подозреваемого переводчиком и обратиться в суд для нового рассмотрения. Если момент упустят, то счастливый маршрутчик покинет изолятор. Даже за день на свободе можно много чего успеть.

Следственный комитет ситуацию не комментирует.

Напомним, Хайал Мамедов прожил в России более 10 лет, его дети учатся в российской школе, сам он работал водителем маршрутки не один год. 1 февраля он завез 13-летнюю школьницу в лесополосу, где надругался. О педофиле девочка рассказала матери. Через несколько часов подозреваемого задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Александр Кравченко: В Волгоградской области не хватает полицейских
В Волгограде впервые пройдет фестиваль постной кухни
Треть домов Волгограда перешли на прямые договоры с концессиями
В Волгограде перед капремонтом подлатают дорогу на Водстрой
Врача-взяточницу из Волжского суд заставил вернуть государству двести тысяч рублей
В Волгограде бывшего гаишника отправили в колонию за подставные аварии ради страховок
Два года Волгоградская область собирает рекордный урожай овощей
На Тракторном заводе Волгограда горит мусор
24 марта электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане
Депутаты лишили коллегу мандата за слова о пенсионерах тунеядцах
«Неграмотный, три класса образования» - защитник пытается освободить насильника школьницы из-под стражи
Волгоградец возвел в центре съемной квартиры большой парник с коноплей
Маршрутчикам, перекрывшим движение на «Современнике», светят полумиллионные штрафы
Свой первый вылет в 2019 году санавиация сделала для десятимесячного мальчика
Волгоградка попала в больницу после поездки в автобусе