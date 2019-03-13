Въезд в Волгоград с ростовской трассы капитально ремонтировать в 2019-м не будут

В этом году в Волгограде комплексно отремонтируют 39 дорог. Власти уже объявляют аукционы и ищут подрядчиков, которые займутся обновлением наших магистралей. Но повезет не всем. Дорога, про которую мы сейчас расскажем, в списки не попала. Вернее, попал другой участок этой улицы.

Говорят, первое впечатление о городе формируется при въезде. Эпитеты тех водителей, которые сегодня въезжают в Волгоград со стороны Ростова, скорее нецензурные. Город встречает гостей разбитой дорогой – сплошные ямы да ухабы. У стелы, на которой написано «Волгоград-Сталинград-Царицын», заканчивается трасса, а вместе с ней и асфальт. Даже обочины не почищены: здесь до сих пор лежат горы залежалого снега вперемешку с грязью.

«Сверху лужи, а под ними ямы без дна. Часто еду по этой дороге, дня не проходит, чтоб здесь не произошла авария. Вчера и я на машине колесо пробила. Сил нет», - жалуется волгоградка Ольга.

«Ну, отремонтируют, как потеплеет. Наверное», - тешат себя водители.

Но нет, лишь залатают.

А ведь эту дорогу ремонтировали пять лет назад - в 2013-м.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Федеральная трасса «Волгоград-Каменск-Шахтинский» на этом участке уже заканчивается.

- У нас запланирован ремонт участка с 11 по 24 километр данной трассы, уточняют на предприятии «Упрдор Волгоград-Москва», которая отвечает за состояние федеральных трасс. - Но улица Неждановой уже не наша ответственность.

Основные претензии не к ним. Разбитая дорога – это уже улица Неждановой в черте города, а значит, находится в ведении администрации Волгограда.

В мэрии корреспонденту «КП-Волгоград» заявили, что о проблемной дороге знают. Но в список на капитальный ремонт в этом году опять не попала. Почему?

Дело в том, что улицу Неждановой ремонтировали буквально в 2013-м году. Но сделали, как видите, спустя рукава. Покрытие не продержалось и года. Подрядчик опять подлатал ее. Но лучше не стало. Мэрия несколько лет судилась с подрядной организацией, которая выполняла ремонт, требуя исправить недочеты в рамках гарантийных обязательств. Но воз, а точнее ямы, и ныне там.

Вот так сегодня выглядит дорога по улице Неждановой.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- Последний раз ремонт на участке ул. Неждановой в Ворошиловском районе протяженностью 3,7 км от Третьей Продольной магистрали до въездного знака в Волгоград проводился в 2013 году - обновился верхний слой асфальтобетонного покрытия. По результатам обследований в рамках эксплуатационного контроля на данном отрезке дороги городская комиссия неоднократно выявляла ряд дефектов, которые подрядная организация ООО «Волгоградское ДСУ» должна была устранить за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств. Компания несколько раз проводила локальное восстановление поврежденных участков покрытия, в том числе на основании решений суда, - прокомментировали ситуацию в администрации Волгограда. - Вернуться к комплексному обновлению участка от Третьей Продольной магистрали до въездного знака бригады планируют по истечению гарантийного периода, в течение которого устранение дефектов должно производить ООО «Волгоградское ДСУ».

Капитально летом будут ремонтировать другой участок этой улицы - от Третьей Продольной до ул. Феодосийской.

А пока запасайтесь терпением. От улицы Неждановой сейчас действительно не знаешь, чего ожидать пол слоем грязи и луж.