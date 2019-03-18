АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов:

1. Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 21.03.2019 с 12.00 (мск) на 28.03.2019 на 12.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Административное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 470,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных: 2, а также подземных 0, расположенное по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Советская, д. 37а, c кадастровым номером 34:11:080003:3110

Начальная цена Объекта – 2 593 221 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 1 728 814 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 172 881 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 86 440 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 172 881 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилого помещения общей площадью не более 189,92 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 28 марта 2019г. в 12 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26 марта 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 марта 2019 г. с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 28 марта 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

2. Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 21.03.2019 с 11.00 (мск) на 29.03.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 4 822 323 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 4 147 323 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 675 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 321 488 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 488 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 10 кв.м. Срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 29 марта 2019г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 марта 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 марта 2019 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 29 марта 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 29.03.2019г. объектов недвижимости, составляющих Лот №1, расположенных по адресу: Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2, д. 9, опубликованное на сайте www.volgograd.kp.ru 26.02.2019г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ СБЕРБАНКА С ПОДВАЛОМ, назначение: нежилое, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, площадь 601,3 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2-й, д. 9, c кадастровым номером 34:30:160005:8700;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью 450 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2, д. 9, кадастровый номер 34:30:160005:0335.

Начальная цена Лота №1 – 6 239 000 руб., с учетом НДС 20%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 5 932 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 307 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 623 900 руб.

Шаг аукциона – 311 950 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенного сроком менее чем на 1 год: договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 6,13 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 250 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк».

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