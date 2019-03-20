Топ 5 фишек, которые позволят чувствовать себя в Honda CR-V как дома

Пятое поколение Honda CR-V в России продается с 2017 года, за это время модель успели детально протестировать и всесторонне изучить. По данным популярного журнала «За рулем»,[1] в среднем мы около 2 часов в день находимся в машине, при этом большинство ездит за рулем 5 и более дней в неделю. Инженеры и конструкторы из Японии, понимая важность автомобиля, предусмотрели в своем кроссовере ряд интересных особенностей, позволяющих чувствовать себя в нем комфортно.

1. ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ

Забота о водителе в новой Honda CR-V реализована даже в мелочах, при этом она не мешает вождению. Модель поддерживает установку двух значений предельной скорости. Например, выставив 79 и 109 км/ч, можно не опасаться неожиданного штрафа от скрытой камеры.

Цветной дисплей перед водителем помимо информации о скорости, температуре за бортом и величине пробега ненавязчиво напомнит о необходимости пристегнуть ремень. На нем появится заметная картинка с надписью.

Кажется, что японские конструкторы заранее создавали новую CR-V для России – в машине предусмотрен обогрев руля, передних и задних сидений, боковых зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. Зимой, ранней весной или поздней осенью в салоне с такой подготовкой всегда тепло и уютно.

Сенсорный дисплей с технологией Multitouch[2] – центр развлечений кроссовера. На него выводится информация с навигационной системы, камер в правом зеркале и заднего вида. Музыку и видео можно смотреть, подключив мобильный телефон или воспользовавшись USB[3]- и HDMI[4]-разъемами. За качество звука отвечают 8 динамиков и сабвуфер. Управляется все с помощью кнопок на рулевом колесе. С такой подготовкой пассажирам скука в дороге не грозит.

2. УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ПРОХОДИМОСТЬ

При выборе машины владельцы обращают внимание на комфорт и современные технологии, но автомобиль – это в первую очередь средство передвижения. На нем должно быть удобно и безопасно ездить как в городе, так и за его пределами. 4-х цилиндровый двигатель с фирменной технологией i-VTEC[5], которая отвечает за управление 16-ю клапанами, обеспечивает быстрый набор мощности. Кроссовер показывает хорошую динамику не только в городском потоке. Обладая разгоном до 100 км/ч за 11,9 с, он уверенно обгоняет машины на трассе.

Все поставляемые в Россию Honda CR V пятого поколения оборудованы полным приводом, а это значит, что собственники авто в своем путешествии не ограничены только асфальтовым покрытием. С учетом дорожного просвета в 208 мм на машине можно съездить в лес на пикник или к родственникам в деревню.

Новая CR-V 2018 с 2-литровым мотором в смешанном режиме потребляет 7,5 литров топлива на 100 км. При этом можно использовать 92-й бензин.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы любим свой дом не только за уют и комфорт в нем, но и за чувство безопасности. Создать подобное ощущение в автомобиле – непростая задача для конструкторов. Производитель Honda справился с ней, что подтверждают независимые эксперты. Институт безопасности движения США (IIHS[6]), проведя испытания кроссовера CR-V пятого поколения, оценил его безопасность на максимальную оценку Top Safety Pick+[7].

Фото компании «Волга-Раст».

Помимо 8 подушек безопасности конструкторы оснастили модель целым комплексом активной и пассивной безопасности. В городе и на трассе автоматика поможет водителю удержать автомобиль на дороге и уменьшить риск ДТП:

- Система ABS/EBD[8] помогают при движении по снегу, мокрому асфальту;

- Ассистент курсовой устойчивости сохранит траекторию движения в поворотах;

Помощь при маневрировании на дороге;

- Система помощи при подъеме и торможении.

Многие из этих систем доступны владельцу уже в базовой комплектации.

4. СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

Компания Honda установила на своем новом CR-V светодиоды как на передние, так и на задние фары. В результате не только преобразился внешний вид авто, но водителю теперь стало удобнее управлять автомобилем в темное время суток. Функция динамического освещения поворотов помогает дополнительно осветить опасные участки.

Фото компании «Волга-Раст».

Часто владельцы Honda CR-V 2018 называют освещение одним из преимуществ модели. Например, пользователь на сайте Drom.ru[9] в отзыве о своем авто пишет: «Оптика - на высоте. Ехать за рулем ночью безопасно. Впереди все видно, при этом ты не слепишь окружающих».

5. БОЛЬШОЙ САЛОН И БАГАЖНИК

Фото компании «Волга-Раст».

Комфорт в автомобиле в первую очередь определяется эргономикой интерьера и его размерами. В пятом поколении японского кроссовера колесная база увеличилась, по сравнению с предыдущей моделью Honda CR-V IV, что обеспечило больше места для пассажиров второго ряда. Сзади достаточно пространства, чтобы могли с комфортом расположиться 3 взрослых человека. В зависимости от трансформации салона багажник в Honda CR-V может быть от 522 л (в стандартном положении задних кресел) до 1084 л (сложив сиденья второго ряда). Модель подходит в качестве авто для семей с детьми и транспорта для любителей путешествовать. Разместив все нужное в багажнике, в салоне останется достаточно свободного места.

Благодаря камере, встроенной в правое зеркало, картинка с которой выводится на дисплей мультимедиа, на машине легко парковаться и перестраиваться в городском потоке.

Конструкторы Honda создали кроссовер, учитывающий наши потребности. Автомобилем удобно управлять как на асфальтовом покрытии города, так и на бездорожье проселочных дорог. Мультимедийные технологии развлекут пассажиров в долгой дороге, а просторный салон и вместительный багажник не дадут забыть ничего нужного.

Записаться на тест-драйв Honda CR-V и самому проверить уровень комфорта в японском кроссовере можно в компании «Волга-Раст» (ООО ВР-Сакура) по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а, тел. (8442) 55 26 55.

[1] «Мы проводим в пробках больше часа. Каждый день» Подробнее см.: https://www.zr.ru/content/news/916435-rossijskie-voditeli-ezhednevno/

[2] Мультитач

[3] ЮСБ

[4] ХДМАй

[5] Ай-ВТЕК

[6] ИИШС

[7] Топ Сейфти Пик Плюс

[8] АБС/ЕБД

[9] Дром.ру

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