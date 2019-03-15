Волгоградские лицеисты встретились с лучшим наставником в сфере ЖКХ

В Волгоградском педагогическом лицее-интернате имени Ф. Ф. Слипченко, расположенном в Тракторозаводском районе, состоялось мероприятие, посвященное выбору будущей профессии воспитанниками учебного заведения. О карьерном росте и особенностях работы в тепловых сетях школьникам рассказал заместитель начальника энергорайона №2 «Концессий теплоснабжения» Тимур Корнеев.

В 2018 году Тимур Корнеев стал лучшим наставником в сфере ЖКХ по Южному федеральному округу. Много лет он трудится в тепловых сетях Волгограда и параллельно со своей основной работой занимается обучением молодых специалистов. Под руководством Тимура Корнеева в 2017-2018 гг. на объектах теплоснабжения будущую профессию освоили 10 студентов профильной кафедры Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. В настоящее время он обучает еще 6 старшекурсников.

В ходе встречи с учащимися 7 - 11 классов Волгоградского педагогического лицея-интерната имени Ф. Ф. Слипченко, посвященной выбору будущей профессии, Тимур Корнеев рассказал ребятам о социальной значимости труда в коммунальном хозяйстве миллионного города, а заодно поделился своим опытом работы в тепловом хозяйстве. За 20 лет труда в ресурсоснабжающей организации он прошел путь от рядового слесаря до заместителя начальника тепловых сетей энергорайона №2 (Ворошиловского и Центрального районов) ООО «Концессии теплоснабжения».

Профориентационное мероприятие было организовано благотворительным фондом «Открывая горизонты» в рамках программы «Поколение - выбор». Она направлена, в том числе, на развитие в подрастающем поколении универсальных социальных навыков, которые позволят школьникам занять достойное место в жизни. В том, что подобные встречи важны и полезны, признались сами лицеисты.

Воспитанники лицея-интерната им Ф. Ф. Слипченко оказались очень любознательными. Они с интересом слушали рассказ Тимура Корнеева, принимая непосредственное участие в разговоре. Живой диалог и возможность задать вопросы специалисту стали неотъемлемой частью мероприятия.

- В коммунальном хозяйстве возможны и профессиональное становление, и карьерный рост. Эта работа, в которой нет места скуке, а смекалка и наработанный с годами опыт порой могут очень хорошо выручить. При этом желательно уже во время учебы в школе определиться, кем хочешь стать в будущем. Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни любого человека, и к этому нужно подходить со всей ответственностью, — поделился с лицеистами Тимур Корнеев.