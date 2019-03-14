Как не застрять в грязи/снегу/песке на автомате: 5 способов

Автомобили с коробкой автомат давно и успешно ездят по нашим дорогам. Их полюбили за удобство управления и комфорт. Многие владельцы таких машин ездят большую часть времени по асфальту. На бездорожье они опасаются застрять в грязи, снегу или на песке, считая, что для таких условий больше подходит авто на механике. Не будем устраивать длительных споров, отметим только, что многие любители поездить по бездорожью на джипах пользуются машинами с автоматической коробкой передач. По заявлениям профессиональных «джиперов», наличие у автомобиля коробки передач на классическом гидромеханическом автомате (например, такой установлен на кроссовер Renault Duster) не ухудшает его проходимость - нужно только правильно им пользоваться. Делимся советами и лайфхаками как вести себя за рулем, чтобы не застрять на таком авто.

1. РЫХЛЫЙ СНЕГ, ПОД КОТОРЫМ ЛЕД

Подобные участки в городе часто встречаются на обочине, куда коммунальные службы сгребают снег. Для рыхлого снега у машин с автоматической коробкой есть специальные режимы: L и Snow. Первый используется для принудительного включения пониженной передачи и движения со скоростью до 20 км/ч, а второй – предотвращает проскальзывания колес на гололеде и в снегу.

Для преодоления такого участка необходимо переключить рычаг АКПП в положение Snow (иногда он обозначен снежинкой), плавно нажимая на газ, выехать. Желательно подобные участки преодолевать без остановок и сильных поворотов руля. Если необходимо выехать в раскачку, то выбирать нужно режимы Drive[1] (для движения вперед) и Neutral[2] (чтобы машина откатилась назад под собственным весом).

Чего нельзя: резко газовать, долго буксовать и быстро переключать режимы D, N, R. Это не поможет выбраться, а только ухудшит положение и приведет к скорому выходу из строя коробки передач.

2. КОЛЕЯ ИЗ ГРЯЗИ НА ДОРОГЕ

Выехали на природу, а впереди на грунтовке лужи, грязь. Если объехать никак нельзя, то преодолеваем этот участок, не снижая скорости, без резких поворотов руля. По колее лучше не ездить, т.к. есть риск посадить автомобиль на днище.

Фото: официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Если у машины застряли передние или только задние колеса, то выбраться можно с помощью раскачивания. Данный способ для переднеприводных авто с коробкой автомат включает себя следующую последовательность действий:

- Переводим рычаг в положение D;

- Плавно нажимаем газ и начинаем движение;

- Достигнув крайней точки, в которой машина не едет, переключаем селектор в нейтральное положение;

- Автомобиль скатывается под собственным весом;

- В нижней точке переводим рычаг в позицию D и повторяем все действия до тех пор, пока не выберемся.

Если в грязи завязли все 4 колеса, тогда надо использовать подручные средства и силы: трос, доски, пассажиров, которые помогут вытолкать авто. С подобными проблемами редко сталкиваются владельцы полноприводного Renault Duster, который, обладая 2-литровым мотором и автоматической коробкой, демонстрирует хорошую проходимость в таких условиях. Доказательством этого являются испытание кроссовера журналом «За рулем» на грязевом полигоне Министерства Обороны в Прибалтике[3].

3. ЗАСТРЯЛИ В СНЕГУ НА ПАРКОВКЕ

За ночь неожиданный снегопад мешает выехать, а идти домой за лопатой не хочется, да и нет ее? В таком случае наши действия:

- Для начала отключаем электронные помощники: ABS[4] и систему курсовой устойчивости. Они нам не помогут;

- Включив заднюю передачу, двигаемся назад до тех пор, пока это возможно;

- Переводим АКПП в ручной режим и возвращаемся вперед. Потом переключаем передачу и сдаем назад.

Таким образом, в раскачку, можно выехать из снежного плена. Хорошо, если у машины высокий дорожный просвет, который поможет выбраться из заснеженной парковки с меньшими трудностями.

Чего делать не надо: одновременно нажимать на педаль тормоза и газа при включенном режиме D. Таким образом повышается нагрузка на коробку передач и растет риск ее поломки.

Фото: официальный дилер Renault «Волга-Раст».

4. ПЕСОК

Это одно из самых сложных препятствий, с которым можно столкнуться за рулем. Выезд летом на пляж, на рыбалку или поездки по лесу в прибрежной полосе требует от водителя повышенного внимания.

Прежде всего, смотрим на песок и определяем: сырой или сухой. Если на нем видны следы от шин, то он влажный и двигаться нужно по колее. Если сухой и рыхлый, то двигаемся по нетронутым участкам, т.к. в колее из такого песка машина будет буксовать.

Фото: официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Застряли? Выходим из машины и смотрим насколько глубоко, какой песок под колесами. В данной ситуации пригодится подключаемый полный привод, включив который пытаемся сдать назад и выехать из плена. На переднеприводном авто стараемся освободить колеса: можно покрутить руль из стороны в сторону, отгрести песок подручными средствами и подложить под колеса твердое покрытие. Конечно, сейчас мало кто возит доски в багажнике, поэтому подойдут резиновые коврики из салона, но подкладывать их надо так, чтобы при первом движении колесо наехало на них.

Чего не надо делать: резко газовать, буксовать. Колеса еще глубже увязнут, машина зароется в песок. Водителю остается только искать трактор или другое авто, которое поможет.

5. КРУТЫЕ ПОДЪЕМЫ, БАЛКИ, ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Езда по пересеченной местности требует от машины высокого клиренса, хорошего обзора, правильной геометрии кузова и мощного мотора. Если горы в нашей области не встречаются, то оврагов, спусков и особенно различных балок – достаточно. При этом практически все грунтовые дороги проходят через них. Даже в хорошую погоду на легковом авто бывает не просто доехать, не говоря уже про поездку зимой или в межсезонье.

Если у вас Duster, то вряд ли подобные проблемы вам знакомы. Автомобиль имеет хорошие данные:

- дорожный просвет – 210 мм;

- угол въезда и съезда – 30 и 36 градусов;

- 2-литровый мотор и АКПП.

Фото: официальный дилер Renault «Волга-Раст».

С такими характеристиками можно уверено чувствовать себя при поездках по пересеченной местности в Волгоградской области.

Официальный дилер Renault «Волга-Раст»,

ООО ТК «Федерация»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.67.

Тел.: 8 (8442) 55-15-55 www.renault34.ru

[1] Драйв

[2] Нейтраль

[3] Подробнее см. Renault Duster на военном полигоне и дорогах Прибалтики https://www.zr.ru/content/articles/901878-v-kaliningrad-cherez-pribaltiku/

[4] АБС

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