2019-03-20T09:16:25+03:00
Недвижимость

Школьникам и студентам рассказали о работе в «Концессиях»

Подростки из приемных семей Ворошиловского района Волгограда узнали о профессии
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Экскурсия на предприятие - первый шаг к выбору профессии. Фото: КВЭкскурсия на предприятие - первый шаг к выбору профессии. Фото: КВ
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Школьники из приемных семей и студенты-экологи Волгоградского аграрного университета стали гостями ООО «Концессии водоснабжения». Экскурсия на предприятие и встреча с руководством компании прошли в рамках мероприятий по профориентации.

Подростки из приемных семей Ворошиловского района Волгограда узнали, каково это: работать на предприятии, снабжающем водой целый город с миллионным населением. Заместитель главного инженера компании Дмитрий Лебедев рассказал, что для достижения карьерных успехов нужно учиться и регулярно повышать квалификацию. К слову, лучшие студенты имеют возможность попасть на практику в компанию еще во время учебы, а после окончания вуза – остаться здесь работать и получить интересную и стабильно оплачиваемую работу. После беседы школьникам предложили на листе бумаги написать все плюсы и минусы работы в водоканале. Плюсов, по мнению подростков, оказалось больше, чем минусов. Среди достоинств работы в коммуналке – интересная работа, в ходе которой приходится решать множество нестандартных задач, и стабильная заработная плата.

– Благотворительный фонд «Открывая горизонты» реализует программу «Поколение – выбор», - говорит координатор фонда Надежда Васильева. – В Волгограде в этой программе участвуют дети из интернатов и дети из приемных семей. Мы занимаемся тренингами для подростков по развитию социальных навыков. В них входят сюжетно-ролевые игры и профориентационный блок, состоящий из экскурсий на предприятия и встреч со специалистами различных профессий, чтобы дети могли знать, какие есть профессии, их современное состояние. Благодаря этому подростки могут понять, какие у них есть варианты для построения своей будущей карьеры.

А студенты-экологи Волгоградского аграрного университета побывали на экскурсии в Центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды. Будущим экологам рассказали, как отбирают пробы воды, какие проводят исследования. Кроме того, им показали современное оборудование, на котором работают сотрудники лаборатории.

Студенты с интересом слушали рассказ специалистов, задавали интересующие их вопросы, а напоследок получили приглашение прийти на работу в лабораторию. Кстати, профессия уже перестает быть сугубо женской – в лаборатории «Концессий водоснабжения» уже работают двое лаборантов-мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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