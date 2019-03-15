2019-03-20T09:11:18+03:00
Недвижимость

Новое оборудование ГКНС прошло гарантийное обслуживание

Решетки очистки сточных вод, установленные на главной канализационно-насосной станции Волгограда, прошли гарантийное техническое обслуживание
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Фото: КВФото: КВ
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По словам начальника цеха по эксплуатации и ремонту КНС Вадима Локтионова, гарантийное обслуживание решеток, поставленных немецкой компанией BIOWORKS проходило в течение февраля 2019 года. В рамках работ по обслуживанию решеток специалисты компании-производителя полностью проверили работоспособность системы и провели гарантийное обслуживание. Одновременно с этим инженеры компании BIOWORKS провели дополнительные практические занятия по ремонту и обслуживанию нового оборудования для сотрудников главной канализационной насосной станции. Это позволит обеспечить надежную работу станции.

Напомним, ГНКС, расположенная в центре Волгограда, – самая мощная из канализационных насосных станций Волгограда, обслуживающая около 750 тысяч человек. В рамках инвестпрограммы, реализуемой ООО «Концессии водоснабжения», на станции установили новое энергоэффективное оборудование. Этим удалось более чем в два раза сократить потребление электроэнергии. КПД новых насосных агрегатов с частно-регулируемыми приводами повысилось до 83,1%. В приемном отделении насосной станции установили грабельные и перфорированные решетки, спиральный транспортер и промывочный пресс. Сточные воды, поступающие на станцию, проходят две степени очистки – на решетках грубой очистки удаляется крупный мусор, а на перфорированных решетках идет процеживание сточной воды через мелкие сита с перфорацией из круглых отверстий диаметром 6 миллиметров.

Решетки выполнены из нержавеющей стали и работают в автоматическом режиме. Они значительно снижают риск попадания крупных фракций в насосы, а собираемый с решеток мусор прессуется и утилизируется. Это реализовано в Волгограде впервые.

Раньше отходы попадали на остров Голодный, где накапливались в течение года. Вывезти их на полигоны ТБО можно было лишь в период навигации. В результате происходило захламление острова, а логистика вывоза отходов была чрезвычайно сложной. Сегодня же отходы с ГКНС вывозятся дважды в сутки и утилизируются на полигоне ТБО, что позволяет исключить загрязнение острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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