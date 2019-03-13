2019-03-20T08:57:21+03:00
Недвижимость

В Волгограде обновили 66 котельных и ЦТП

На объектах теплового хозяйства заменили 18 тысяч единиц оборудования
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Теплосети масштабно обновляются. Фото: КТТеплосети масштабно обновляются. Фото: КТ
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«Концессии теплоснабжения» подвели итоги реализации производственной программы ремонтов в 2018 году. В ходе ее выполнения рабочие энергорайонов привели в порядок 66 зданий котельных и ЦТП, а также обновили более 18 тысяч единиц различного оборудования: измерительных и электроприборов, котлов, автоматики. Своевременный ремонт позволяет обеспечить стабильное оказание коммунальных услуг жителям Волгограда.

Объекты теплового хозяйства нуждаются в регулярном профилактическом осмотре, а если выявляются неисправности - в плановом ремонте. Поддерживать котельные, тепловые пункты и трубопроводы в надлежащем рабочем состоянии позволяет ежегодная производственная программа ремонтов «Концессий теплоснабжения».

В процессе выполнения данной программы рабочие энергорайонов приводят в порядок инженерные коммуникации и оборудование на источниках тепла, тем самым осуществляя подготовку теплового хозяйства к холодам. Так, в 2018 году отремонтировали 31 км (в однотрубном исчислении) теплотрасс, повреждения которых обнаружили в ходе гидравлических испытаний, когда трубы под давлением испытывают на прочность.

Еще одно важное направление производственной программы - обновление устройств и деталей на источниках тепла. В минувшем году в котельных и центральных тепловых пунктах отремонтировали свыше 18 тысяч единиц оборудования. В частности, обновили порядка тысячи контрольно-измерительных приборов и автоматики, более 16,5 тысяч единиц тепломеханического и электрооборудования, включая предохранительные клапаны, устройства подогрева воздуха, электрические щиты, систему освещения и прочее. Особое внимание уделили котлам: выполнили промывку и чистку, восстановили обмуровку, осуществили футеровку горелок (нанесли огнеупорный состав с целью защиты внутренней поверхности от жара) 308 котлоагрегатов. Кроме того, облагородили фасады и заменили кровлю 66 зданий котельных, ЦТП и насосных.

Производственную программу «Концессии…» выполняли параллельно с инвестпрограммой, направленной на улучшение работы всей системы теплоснабжения города. Модернизация тепловой инфраструктуры вместе с ежегодными плановыми ремонтами позволяет обеспечить стабильное функционирование сетей и котельных, а заодно повысить качество оказания волгоградцам услуг отопления и горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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