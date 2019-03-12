Мисс «Титан-Баррикады» - 2019: красавицы, спортсменки, профессионалы

АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» - социально ориентированное предприятие, которое уделяет большое внимание развитию человеческого потенциала, реализует программы, направленные на развитие корпоративной солидарности сотрудников, создание условий для всестороннего развития работников. Профсоюзная организация организует спортивные турниры, игры в КВИЗ, устраивает совместные экскурсионно-туристические поездки, походы в городские театры и музеи. Целью руководства является создание атмосферы большого и дружного коллектива, членами которого являются не только сегодняшние машиностроители, но и члены их семей, дети.

Одним из таких ярких мероприятий стал конкурс «Мисс «Титан-Баррикады» - 2019» . В зале царили грация, обаяние, море эмоций, смеха и счастливых улыбок. За корону боролись 12 талантливых, креативных и смелых сотрудниц одного из крупнейших многопрофильных предприятий оборонного комплекса России. В фойе перед началом конкурса гостей встречали струнный квартет и фуршет.

- Такой конкурс проходит впервые за более чем столетнюю историю нашего предприятия. Возможность участия в конкурсе была у всех работниц, кто подал заявки: от рабочих, сварщиц, маляров до инженеров-конструкторов. Возраст не ограничивали. Девушки готовились сами, а дефиле им помог поставить художественный руководитель конкурса. Мы старались организовать праздник на высшем уровне, - поделился председатель профсоюзной организации «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Геннадий Степанов. - 450 билетов ушли нарасхват. Теперь появилась идея провести на предприятии и конкурс талантов.

Геннадий Степанов вручает призы и подарки победительнице конкурса. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ

Так с полным правом можно сказать о представительницах прекрасной половины волгоградского оборонного гиганта. Конечно же, они отличные работницы, и именно поэтому прямо на сцене были вручены почетные грамоты Волгоградской городской Думы инженеру-технологу Тамиле Литвиновой и маляру цеха № 2 Екатерине Мещеряковой, Благодарственные письма гордумы из рук почетных гостей получили распределитель работ цеха № 33 Елена Кафтанова, инженер Валерия Кожевникова и инженер-конструктор НТН-1 Елена Слюсарева. Но в шоу конкурсантки должны были показать, какие они вне работы.

Сначала каждая девушка представила свои мечты в видеовизитке. Уже после первого этапа конкурса стало ясно, что готовились серьезно и основательно. Затем были творческие номера - одна участница исполнила песню на нескольких языках, другая на разрозненных плакатах нарисовала ракетный комплекс «Искандер», третья - картины с ручной и алмазной вышивкой. Были и потрясающие танцевальные номера, и стихи Высоцкого. А затем великолепный конкурс «Полнолуние» - дефиле в вечерних платьях с выходом в зал. Девушкам кричали браво и дарили цветы.

Болельщики ярко и эмоционально потдерживали коллег. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

- У этого конкурса есть будущее, - считает худрук конкурса инженер-конструктор предприятия Андрей Гнедаш. - Все девушки великолепны, удивительная атмосфера и невероятная поддержка зала.

У каждой конкурсантки была внушительная группа поддержки. Зал эмоционально болел за своих любимых коллег: заготовили плакаты, кричали, свистели, не смолкали аплодисменты. Для зрителей был и свой конкурс - «Звезда Инстаграма». А в перерывах между конкурсными заданиями гостей радовали артисты Царицынской оперы и другие волгоградские артисты. Ведущим праздника был Сергей Клюс.

Подготовка номеров участниц была на высоком уровне. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Оценивало участниц благосклонное, но объективное жюри: председатель профкома предприятия Геннадий Степанов и заместители генерального директора Константин Сусленков и Наталья Малюгина (кстати, обладательница титула «Миссис Волжский»), инженер конструктор, мастер спорта и призер чемпионата России по спортивным танцам Андрей Гнедаш , приглашенные гости - солистка балета Царицынской оперы Светлана Яковлева, актер Волгоградского молодежного театра Нодари Вешагури, депутаты гордумы, ведущий КВИЗов Матвей Коновалов.

И вот волнительный миг награждения.

«Мисс нежность» стала Елена Грицаева, «Мисс артистичность» - Елена Слюсарева, титул «Мисс романтичность» получила Екатерина Мещерякова, «Мисс обаяние» - Анастасия Матохина, «Мисс грация» - Тамила Литвинова, «Мисс элегантность» - Злата Беликова. Татьяна Есипенко стала «Мисс темперамент», а Светлана Щепетнова - «Мисс энергия». Титул «Третья вице-мисс» завоевала Валерия Кожевникова, Юлия Шумилова стала победительницей сразу в двух номинациях - «Вторая вице-мисс» и «Мисс зрительских симпатий». «Первой вице-мисс «Титан-Баррикады 2019» стала Екатерина Книжникова. Главную же корону конкурса завоевала Елена Кафтанова.

Творческие конкурсы раскрыли все таланты участниц. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Все конкурсантки получили прекрасные подарки и, конечно, цветы - креативные организаторы в лице профкома предприятия привлекли немало спонсоров, благодаря участию которых праздник заиграл более яркими красками, стал щедрее.

- Спасибо всем, кто поддерживал в этом конкурсе. Спасибо дирекции и профсоюзной организации, что подарили этот праздник и нам, участницам, и всем, кто за нас болел, - «Мисс «Титан-Баррикады» Елена Кафтанова не скрывала счастья.

В этот вечер в зале звучало еще множество комплиментов и поздравлений прекрасной половине предприятия.

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