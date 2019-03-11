Личная неприязнь: следователи выяснили из-за чего под Волгоградом кавказцы постреляли друг друга

Бизнес-разборки, стрельба, убитые, раненые, полиция, поднятая по тревоге... Нет, это не хроника лихих 90-х, все это произошло в Волгоградской области вчера - 10 марта 2019-го. Главные участники - «горячие кавказские парни» (армяне, азербайджане и дагестанцы), которые не поделили что-то, и в порыве гнева схватились за «стволы». Закончилось все плачевно: один мужчина скончался от огнестрельного ранения по дороге в больницу, второй до сих пор на гране жизни и смерти, еще двое - в состоянии средней тяжести в больнице.

Всех «стрелков» задержали. Все-таки не девяностые.

НЕПОДЕЛИЛИ?

Накануне перестрелки в городе Фролово разгорелся конфликт между бизнесменами с Кавказа. С одной стороны - армяне и азербайджанцы, которые держат совместный бизнес в городе. Занимаются в основном «услугами» (риелтор, ломбард и так далее). С другой стороны - дагестанцы. Как гласит пресс-релиз СУ СК по Волгоградской области: «конфликт разгорелся на почве личных неприязненных отношений».

Вечером 10 марта коммерсанты выпивали в своем офисе, расположенном на улице Фроловской, когда к ним ворвались пять дагестанцев. Было примерно 16.00. Словесная перепалка накалилась до такой степени, что один из «непрошенных гостей» достал пистолет и открыл стрельбу по обидчикам. В ответ последовали ответные выстрелы.

43-летний мужчина от полученных ранений скончался в реанимации. Еще один представитель армяно-азербайджанской семьи находится в критическом состоянии - у него тяжелые ранения. С «огнестрелами» в больнице также оказались два дагестанца.

Четверо выживших в этом кровавом месиве парней сели в машину и сбежали в неизвестном направлении.

СТРЕЛЬЦОВ-БЕГЛЕЦОВ ЛОВИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Пока медики боролись за жизнь раненых, полиция ловила стрелков.

На месте ЧП правоохранители нашли и изъяли 1 гильзу, 4 пули от пистолета «ТТ» и патроны травматического пистолета.

- По факту стрельбы тут же завели уголовное дело сразу по двум статьям - «покушение на убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия». Незамедлительно на место происшествия выехали руководители регионального следственного управления и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты ведомства. Ход следствия взяли под личный контроль руководитель Следственного управления Василий Семенов и начальник Главка МВД по региону Александр Кравченко, - уточняют в СУ СК по региону.

Известно было, что дагестанцы скрылись на иномарке «Митсубиси». В регионе тут же объявили план «Перехват», ориентировки направили всем нарядам и патрулям. Предупредив, что преступники вооружены и опасны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/696420" frameborder="0"></iframe> Задержание участников массовой перестрелки во Фролово Волгоградской области.

Вечером похожую под описание машину заметили сотрудники Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции в Дзержинском районе Волгограда. Задержание происходило по дороге в поселок Гумрак.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, экипажи ГАИ блокировали иномарку. К месту задержания тут же прибыли бойцы Росгвардии, которые вместе с дорожными полицейскими задержали «стрелков».

- Задержанных доставили в следственный отдел регионального Управления СКР для проведения следственных действий, - уточняют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.