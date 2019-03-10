2019-03-10T23:48:21+03:00
Происшествия

Участников перестрелки во Фролово задержали в Волгограде

По предварительным данным один участник криминальной разборки погиб, трое ранены [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Задержание участников перестрелки во Фролово. Гумрак. Волгоград
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Перестрелка в стиле лихих девяностых произошла среди бела дня 10 марта в центре города Фролово Волгоградской области. Около пяти часов вечера группа кавказцев зашла в офис-магазин на улице Фроловской и открыла стрельбу из травматического оружия. По предварительным данным, в результате перестрелки один человек погиб, троим раненым оказали помощь медики. Пострадали обе стороны, участвовавшие в разборке. Часть участников конфликта задержали во Фролово. Несколько человек на автомобиле скрылись с места происшествия.

Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, машину с четырьмя подозреваемыми участниками перестрелки около восьми часов вечера в тот же день задержали в поселке Гумрак на въезде в областной центр.

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В п. Гумрак задержали участников перестрелки в г. Фролово. Волгоград. 10 марта 2019
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Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и причины кровавой разборки среди лиц различных кавказских национальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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