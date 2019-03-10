Участников перестрелки во Фролово задержали в Волгограде
Перестрелка в стиле лихих девяностых произошла среди бела дня 10 марта в центре города Фролово Волгоградской области. Около пяти часов вечера группа кавказцев зашла в офис-магазин на улице Фроловской и открыла стрельбу из травматического оружия. По предварительным данным, в результате перестрелки один человек погиб, троим раненым оказали помощь медики. Пострадали обе стороны, участвовавшие в разборке. Часть участников конфликта задержали во Фролово. Несколько человек на автомобиле скрылись с места происшествия.
Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, машину с четырьмя подозреваемыми участниками перестрелки около восьми часов вечера в тот же день задержали в поселке Гумрак на въезде в областной центр.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и причины кровавой разборки среди лиц различных кавказских национальностей.
ИСТОЧНИК KP.RU