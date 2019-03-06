Куда сходить 8 марта 2019 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

В длинные праздничные выходные, которые подарит нам 8 марта 2019, в Волгограде откроется несколько тематических площадок. В программе праздничных мероприятий - концерты, театральные премьеры, показы мод, конкурс красоты Мисс Волгоград 2019, кулинарное шоу и выставка кошек. Для мужчин - выставка трофейной военной техники из Сирии. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить на праздник 8 марта. Также всей семьей можно отправиться на народные гулянья на Масленицу 2019 (куда пойти в Волгограде и Волжском, где поесть блинов и сжечь чучело – программа праздника).

«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ»

Выставочный зал Музея Машкова накануне 8 Марта приглашает на праздничную концертную программу «Весенний вернисаж». Произведения Крейслера, Сен-Санса, Форе, Чайковского, Шостаковича, Брамса, Гарделя и других композиторов исполнят Сергей Романов (скрипка), Елена Авдеева (фортепиано) и Владислав Царегородцев (виолончель).

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 7 марта в 18.00.

ВЫСТАВКА КОШЕК

В праздничные выходные волгоградцев приглашают на Международную выставку кошек «Её Величество кошка». Покажут здесь самые разные породы: мэйн-куны, сибирские кошки, курильские бобтейлы, британцы, шотландцы, бенгалы, девон-рексы, сфинксы, бурманские, бамбино и эльф.

Вытавка кошек в ТРК «Мармелад» напротив лифта на 1-м этаже. 8 и 9 марта с 10.00 до 19.00. Билеты - 150 руб., 100 – для детей, до 4-х лет - бесплатно.

На выставке покажут самых породистых мурлык.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДЕНЬ КРАСОТЫ»

«Акварель» 8 Марта устроит «День красоты». С 14 до 17 часов в программе бесплатные мастер-классы по флористике, скетчингу, макияжу. Также здесь научат рисовать леттеринг-открытки, делать объемное сердце из картона, а в зоне Fashion определят ваш тип фигуры и помогут создать модный образ. Вход свободный.

КУЛИНАРНОЕ ШОУ И ДЕНЬ ДИ-ДЖЕЯ

«Мармелад» в женский день 8 марта 2019 в 14.00 приглашает на «Кулинарное звездное шоу». Известные местные ведущие и музыканты приготовят свои блюда, проведут дегустацию и покажут шоу-программу. А 9 марта в 16.00 здесь отметят Всемирный день ди-джея. ТРК «Мармелад», сцена, 1-й этаж. Вход свободный.

«НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ»

Казачий театр к весеннему празднику подготовил яркую премьеру - добрую, мудрую и светлую комедию «Невеста из Имеретии». Зрителей ждут погружение в культуру Грузии, зажигательная музыка и юмор.

Авторы пьесы - известные советские драматурги Владимир Константинов и Борис Рацер. Режиссер-постановщик - Сергей Чвокин. Помогал артистам проникнуться атмосферой Имеретии заслуженный работник культуры Грузии Сосо Гогсадзе.

А откроет праздничный вечер 8 Марта выступление народно-хореографического ансамбля кавказского танца «Саирме».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04, билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Премьера! 8, 9, 10 и 23 марта в 17.00. Билеты: 150 - 400 руб. 16+

Репетиция спектакля. Фото: Казачий театр

«СИНЯЯ ВСАДНИЦА ЖЕЛТЫХ СТЕПЕЙ»

В выставочном зале Музея Машкова открылась персональная выставка Елены Сивишкиной «Синяя всадница желтых степей». Это совместный проект музея и благотворительного фонда «7 Ветров». Работы, которые представит мастер волгоградцам, наполнены метафорами, эмоциями и жизнью. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37.

МИСС ВОЛГОГРАД

Самые красивые девочки и девушки соберутся 10 марта в «Мармеладе». Здесь пройдет творческий конкурс или отборочный этап конкурса «Маленькая Мисс Волгоград 2019» и «Мисс Волгоград 2019». Каждый может прийти и поддержать участниц. ТРК «Мармелад», 1-й этаж, сцена. 10 марта в 14.00. Вход свободный.

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»

Ну, а для мужчин - выставка с трофейной техникой и оружием, изъятыми у боевиков в Сирии. Поезд остановится на вокзале в Волгограде. Состав состоит из 20 вагонов. Это более 500 экспонатов - мины и артиллерийские установки террористов, танки и боеприпасы, а также огнестрельное оружие иностранного производства. Экскурсоводами будут военные, которые участвовали в операции в Сирии. Вокзал Волгоград-1. 7 марта с 10.20 до 12.20. Вход свободный.

Поезд с трофеями будет стоять на вокзале два часа. Фото: Минобороны

Гастроли

ДиДюЛя

В середине марта волгоградцев приглашают на концерт легендарного гитариста-виртуоза. ДиДюЛя - композитор и лидер одноименной инструментальной группы, играет музыку от неофламенко до рока и фолка. Группа «ДиДюЛя» входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России и собирает аншлаги по всей стране и за рубежом. Их концертное шоу - это феерия звука, света, танца, красивых мелодий и мощной позитивной энергии, и все это - без единого слова.

В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. В группе появились скрипки, альты, виолончель и контрабас, которые придают особенное очарование и позволяют гитаре звучать еще ярче.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии. 6. 19 марта в 19.00. Билеты: 1000 - 3500 руб. 6+

Дидюля приедет в Волгоград. Фото Михаил Королёв

Не пропусти!

ВЕСЕННЯЯ «ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

Музей Машкова в марте продолжает знакомить волгоградцев с проектом «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина.

10 марта в 11.00 - детский праздник «Театр и львы», посвященный театру на улице Мира (пр. Ленина, 21).

11 марта в 17.00 - открытие выставки детских рисунков 1950-х годов и презентация результатов социологического исследования микро-истории улицы Мира (пр. Ленина, 21).

15 марта в 17.00 - творческая встреча с Юрием Колышевым на выставке «Художник и город». Запуск интерактивной игры «Собери свою городскую коллекцию» (ул. Чуйкова, 37).

Волгоградцам покажут неизвестную улицу Мира. Фото: ВМИИ

23 марта в 14.00 - лекция Ирины Преображенской «Актрисы сталинградских театров» (пр. Ленина, 21).

24 марта в 12.00 - авторская пешеходная экскурсия Елены Огарковой «Улица Мира. Жизнь простая и «звездная» (магазин «Кассандра», ул. Мира, 11).

27 марта в 18.00 - лекция Ольги Малковой «Скульптура и архитектура» (пр. Ленина, 21).

28 марта в 15.00 - лекция Елены Огарковой «Фронтовики с улицы Мира» (Центр по изучению истории Сталинградской битвы, ул. Чуйкова, 45.)

Музей Машкова на пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44; выставочный зал на ул. Чуйкова, 37, т. 24-16-79.