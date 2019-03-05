2019-03-08T15:01:16+03:00
Общество

«Концессии» развивают сотрудничество с учебными заведениями Волгограда

Выпускникам рассказали об особенностях работы ресурсоснабжающих организаций и перспективах трудоустройства
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Компании «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» приняли участие в ежегодном профориентационном мероприятии для студентов, которое состоялось в Волгоградском экономико-технологическом колледже. Выпускникам рассказали об особенностях работы ресурсоснабжающих организаций, а также о перспективах трудоустройства в тепловых сетях и водоканале.

Привлечение молодежи одно из приоритетных направлений кадровой политики «Концессий». О перспективах работы в тепловых сетях и водоканале шла речь в ходе встречи со студентами Волгоградского экономико-технологического колледжа.

В рамках мероприятия специалисты кадровых служб «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» рассказали старшекурсникам о том, что в компаниях трудятся рабочие различных специальностей, в том числе слесари, электрогазосварщики, мастера, техники-лаборанты, электромонтеры, операторы насосных и хлораторных установок, слесари аварийно-восстановительных работ и другие. При этом компании готовы предложить выпускникам не только прохождение практики на производственных объектах, обеспечивающих потребителей теплом, горячей и холодной водой, но и постоянное официальное трудоустройство.

В настоящее время в компаниях работают несколько десятков студентов Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. Они трудятся в тепловых сетях параллельно с учебой в вузе в рамках совместного проекта «Концессий» и горхоза, направленного в том числе на развитие системы дуального образования в областном центре.

Совмещение теоретического обучения и освоения практических навыков – залог качественной подготовки молодых кадров для дальнейшего трудоустройства на предприятиях города. Важно, что практическая подготовка студентов во время обучения также позволяет им наработать минимальный трудовой стаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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