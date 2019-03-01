Polo Connect: полное взаимопонимание. Все фишки комплектации
О популярности серии лучше всего говорит статистика – согласно данным портала Авторевью количество проданных в 2018 году автомобилей выросло на 22% в сравнении с 2017 годом (59 450 и 48595, соответственно). Примечательно, что в структуре продаж продукция автоконцерна Polo стабильно занимает первые позиции – 52,3% от всех реализованных за прошлый год автомобилей.
Быть лучшим при невероятной конкуренции на авторынке немецкому производителю, среди прочего, помогают постоянная техническая модернизация и презентация новинок. Версия Connect 2019 года представляет собой результат труда талантливых инженеров и дизайнеров, оправдывая и предвосхищая ожидания автомобилистов. В чем уникальность новинки расскажем далее подробно.
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО VOLKSWAGEN POLO, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ
Volkswagen Polo Connect - это автомобиль последнего поколения с множеством внешних доработок и технических инноваций. Наиболее пристального внимания заслуживают следующие обновления:
- многофункциональное приложение Connect и отдельный мобильный интерфейс AppConnect[1], позволяющий при помощи специального софта (Android Auto, CarPlay[2] или Mirrorlink[3] в зависимости от операционной системы) подключить устройство к мультимедийной системе автомобиля;
- круиз-контроль и климатроник (предустановлен только в версии с мотором мощностью 125 л. с.);
- складывание боковых зеркал при помощи электропривода + автоматическая регулировка поворотников;
- опция складывания задних сидений по соотношению 60:40;
- эксклюзивный оттенок кузова Petroleum blue[4] и окрашенные в аналогичный оттенок зеркала;
- оснащение форсунок омывателя и передних сидений системой подогрева;
- соединенная с камерой заднего вида магнитола R 340;
- дистанционное управление центральным замком.
- 15-дюймовые легкосплавные диски TOSA[5];
- ультрасовременное головное освещение, оборудованное галогеновыми лампами с цоколем H7;
- расширенная цветовая гамма отделки сидений салона с использованием ткани “Cushion[6]”;
- отделка руля, переключателя трансмиссии и ручного тормоза натуральной кожей;
- оригинальные декоративные элементы Dark Illusion[7];
- затемненные стекла сзади.
Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .
Порадует потенциальных владельцев также широкая линейка силовых установок. Большинство двигателей объемом 1,6 литра – есть варианты с 5-ступенчатой механикой и мощностью 90 л. с. и 110 л. с., шестиступенчатым автоматом и МКПП (110 и 125 лошадиных сил, соответственно). На общем фоне выделяется лишь 1,4-литровый мотор с 7-ступенчатой автоматической коробкой, выдающий 125 л. с.
Для этой спецверсии производитель предусмотрел следующие опциональные пакеты:
- «Комфорт» – включает Climatronic[8] при выборе версий с моторами мощностью 110 л. с и 90 л. с., задние и передние парковочные радары и функцию подогрева лобового стекла.
- «Безопасность» – в дополнение к базовой комплектации здесь есть система защиты от угона, пластиковый щит на двигателе и ESP.
- «Спорт» – вариант для любителей быстрой езды, в котором предусмотрены модернизированные диски Estrada[9] с диагональю 15 дюймов, спортивное рулевое колесо и другие опции, предусмотренные в версии Drive[10].
ПРИЛОЖЕНИЕ CONNECT – КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВИНКИ 2019 ГОДА
Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .
Разработчики нового Volkswagen Polo максимально синхронизировали автомобиль с мобильными устройствами. Приложение Connect позволяет не только обеспечивать всесторонний контроль работоспособности систем, но и оптимизировать процесс езды в целом. Основное из того, что будет доступно водителю:
- отслеживание затрат на топливо, а также последнего места, где был припаркован автомобиль;
- подробный анализ ходовых параметров, наполненности топливного бака и пробега;
- журнал поездок с возможностью сортировки по назначению, а также отслеживанием времени и расстояния путешествий;
- сообщение о неисправностях и подача запроса в центр поддержки (дополнительно можно посмотреть на карте, где находится ближайший сервисный центр);
- оценка водительских навыков и рекомендации по «прокачиванию» в разделе «Мои испытания».
Чтобы получить доступ к функционалу, достаточно зарегистрироваться и стать обладателем персонального ID[11] номера. Интерфейс приложения предельно простой и понятный, платить за него не нужно, а на процесс установки уходит всего пара минут. Volkswagen Connect делает специальную версию Polo максимально продвинутой в плане управления.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111. Только 2 и 3 марта при прохождении тест-драйва любого автомобиля Volkswagen вы получите специальный подарок!
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[2] Андроид Авто, Карплей
[3] Миррорлинк
[4] Петролеум блю
[5] ТОСА
[6] Кушен
[7] Дарк Иллюжн
[8] Климатроник
[9] Эстрада
[10] Драйв
[11] Айди
ИСТОЧНИК KP.RU