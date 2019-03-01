Polo Connect: полное взаимопонимание. Все фишки комплектации

О популярности серии лучше всего говорит статистика – согласно данным портала Авторевью количество проданных в 2018 году автомобилей выросло на 22% в сравнении с 2017 годом (59 450 и 48595, соответственно). Примечательно, что в структуре продаж продукция автоконцерна Polo стабильно занимает первые позиции – 52,3% от всех реализованных за прошлый год автомобилей.

Быть лучшим при невероятной конкуренции на авторынке немецкому производителю, среди прочего, помогают постоянная техническая модернизация и презентация новинок. Версия Connect 2019 года представляет собой результат труда талантливых инженеров и дизайнеров, оправдывая и предвосхищая ожидания автомобилистов. В чем уникальность новинки расскажем далее подробно.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО VOLKSWAGEN POLO, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ

Volkswagen Polo Connect - это автомобиль последнего поколения с множеством внешних доработок и технических инноваций. Наиболее пристального внимания заслуживают следующие обновления:

- многофункциональное приложение Connect и отдельный мобильный интерфейс AppConnect[1], позволяющий при помощи специального софта (Android Auto, CarPlay[2] или Mirrorlink[3] в зависимости от операционной системы) подключить устройство к мультимедийной системе автомобиля;

- круиз-контроль и климатроник (предустановлен только в версии с мотором мощностью 125 л. с.);

- складывание боковых зеркал при помощи электропривода + автоматическая регулировка поворотников;

- опция складывания задних сидений по соотношению 60:40;

- эксклюзивный оттенок кузова Petroleum blue[4] и окрашенные в аналогичный оттенок зеркала;

- оснащение форсунок омывателя и передних сидений системой подогрева;

- соединенная с камерой заднего вида магнитола R 340;

- дистанционное управление центральным замком.

- 15-дюймовые легкосплавные диски TOSA[5];

- ультрасовременное головное освещение, оборудованное галогеновыми лампами с цоколем H7;

- расширенная цветовая гамма отделки сидений салона с использованием ткани “Cushion[6]”;

- отделка руля, переключателя трансмиссии и ручного тормоза натуральной кожей;

- оригинальные декоративные элементы Dark Illusion[7];

- затемненные стекла сзади.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .

Порадует потенциальных владельцев также широкая линейка силовых установок. Большинство двигателей объемом 1,6 литра – есть варианты с 5-ступенчатой механикой и мощностью 90 л. с. и 110 л. с., шестиступенчатым автоматом и МКПП (110 и 125 лошадиных сил, соответственно). На общем фоне выделяется лишь 1,4-литровый мотор с 7-ступенчатой автоматической коробкой, выдающий 125 л. с.

Для этой спецверсии производитель предусмотрел следующие опциональные пакеты:

- «Комфорт» – включает Climatronic[8] при выборе версий с моторами мощностью 110 л. с и 90 л. с., задние и передние парковочные радары и функцию подогрева лобового стекла.

- «Безопасность» – в дополнение к базовой комплектации здесь есть система защиты от угона, пластиковый щит на двигателе и ESP.

- «Спорт» – вариант для любителей быстрой езды, в котором предусмотрены модернизированные диски Estrada[9] с диагональю 15 дюймов, спортивное рулевое колесо и другие опции, предусмотренные в версии Drive[10].

ПРИЛОЖЕНИЕ CONNECT – КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВИНКИ 2019 ГОДА

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .

Разработчики нового Volkswagen Polo максимально синхронизировали автомобиль с мобильными устройствами. Приложение Connect позволяет не только обеспечивать всесторонний контроль работоспособности систем, но и оптимизировать процесс езды в целом. Основное из того, что будет доступно водителю:

- отслеживание затрат на топливо, а также последнего места, где был припаркован автомобиль;

- подробный анализ ходовых параметров, наполненности топливного бака и пробега;

- журнал поездок с возможностью сортировки по назначению, а также отслеживанием времени и расстояния путешествий;

- сообщение о неисправностях и подача запроса в центр поддержки (дополнительно можно посмотреть на карте, где находится ближайший сервисный центр);

- оценка водительских навыков и рекомендации по «прокачиванию» в разделе «Мои испытания».

Чтобы получить доступ к функционалу, достаточно зарегистрироваться и стать обладателем персонального ID[11] номера. Интерфейс приложения предельно простой и понятный, платить за него не нужно, а на процесс установки уходит всего пара минут. Volkswagen Connect делает специальную версию Polo максимально продвинутой в плане управления.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111. Только 2 и 3 марта при прохождении тест-драйва любого автомобиля Volkswagen вы получите специальный подарок!

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[2] Андроид Авто, Карплей

[3] Миррорлинк

[4] Петролеум блю

[5] ТОСА

[6] Кушен

[7] Дарк Иллюжн

[8] Климатроник

[9] Эстрада

[10] Драйв

[11] Айди