Зачем нужны специальные версии автомобилей и почему они выгоднее обычных комплектаций?

Базовые версии, как правило, соответствуют запросам будущих владельцев лишь частично. Одним хочется больше скорости, других немного не устраивает экстерьер или интерьер, а третьи стремятся обеспечить себе и пассажирам максимальную безопасность путешествий. Невыполнимых задач не существует, но за дооборудование придется заплатить, и на практике итоговые затраты могут быть на 10-15% больше, чем если бы вы купили понравившуюся модель в другой комплектации или в спецверсии.

Автомобили, которые заслуживают особого внимания

Французский автоконцерн Renault с завидной регулярностью презентует особые разработки, адаптируя их под актуальные потребности клиентов и реалии российских дорог. Ниже представлены вариации, которые по соотношению цены, эстетики и эксплуатационных свойств обязательно заинтересуют будущих потенциальных владельцев.

1. Logan Stepway City – надежный и стильный кросс-седан с 16-дюймовыми колесами Expression[1], опцией дистанционного запуска мотора Renault Start[2], навигатором MediaNav[3] с 7-дюймовым экраном. Внешнюю эксклюзивность модели отражают ярко-красный цвет кузова и эффектные черные накладки. Такой автомобиль будет привлекать внимание к себе везде, повышая статус своего владельца и одновременно обеспечивая комфорт и безопасность путешествий.

2. Kaptur Extreme – поражает современной оптикой на светодиодах Pure Vision[4], интеллектуальной системой полного привода, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, опцией Renault Start, высокой посадкой водителя, эрогономикой и кожаной отделкой салона, настройкой автоматического складывания и затемнения задних зеркал и функцией ограничения скорости. В стоимость также включены парктроник, 4 подушки безопасности (во многих комплектациях за подушки для пассажиров приходится доплачивать), стабилизационная система, датчики дождя и света, плюс дополнительное освещение поворотов. Все это вместе делает лимитированную серию идеальным вариантом для городской и внедорожной эксплуатации, при этом владельцу не придется тратить все свои сбережения на персонализацию.

Kaptur Extreme. Фото: Волга-Раст.

3. Kaptur Play – уникальный результат совместной работы российских и французских специалистов, в котором интегрирована платформа «Яндекс.Авто». «Яндекс.Авто» — цифровая платформа для автомобилей, соединяющая в себе несколько полезных в дороге сервисов с единым адаптивным интерфейсом и голосовым управлением:

-Яндекс.Навигатор c информацией о пробках, маршрутах с учетом пробок и парковочных мест в режиме реального времени;

-Яндекс.Погода с прогнозом погоды в любой точке мира;

-Яндекс.Музыка/ Яндекс.Радио;

-Голосовое управление и голосовой помощник Алиса (аналог Siri);

-Онлайн-обновление карт Яндекс (посредством WI-FI).

В качестве приятного бонуса - предоплаченный мобильный трафик, который не предлагается ни в одной базовой версии.

Дополните интеллектуальный функционал выразительными дисками Maldives[5] диаметром 17 дюймов, противотуманными фарами с подсветкой поворотов, яркой цветовой линейкой (11 вариантов) и получите машину, способную путешествовать в любую погоду и выглядеть стильно. На нем не страшно ездить по нашим дорогам, причем есть несколько вариантов двигателей – двухлитровый на 143 л. с. и на 1,6 литра, вырабатывающий 114 л. с. Фактически за умеренную сумму автолюбитель получает авто из категории «connected cars[6]» (подключенные авто).

Kaptur Play. Фото: Волга-Раст.

4. Duster Dakar – яркий внедорожник, который способен справиться с любыми эксплуатационными нагрузками. В нем уже есть все те опции, которые пришлось бы интегрировать в обычный кроссовер перед путешествием по бездорожью. Из главных преимуществ – увеличенный дорожный просвет, технология дистанционного запуска мотора, LOCK[7] (система распределения крутящего момента между осями). Не поскупились разработчики и на внешнюю модернизацию: чего только стоят хромированные пороги с фирменной эмблемой, презентабельные диски Black Thema[8] диаметром 16 дюймов, черные арочные расширители и такого же цвета боковые зеркала. Немаловажный плюс – наличие включенных в стоимость накладок из пластика на дверях для максимальной защиты от пыли, грязи, снега и механических повреждений.

Duster Dakar. Фото: Волга-Раст.

5. Sandero Stepway City – автомобиль со своей индивидуальностью и превосходным функционалом. Он изначально именно такой, каким мечтают видеть кроссовер жители российских мегаполисов: компактный, экономичный, стильный и комфортабельный. «Изюминками» выступают прочные рейлинги на крыше, наличие дополнительного багажного отделения, массивная радиаторная решетка, технология D-step[9], имитирующая работу автомата, 113-сильный мотор и вариатор CVT X-Tronic[10], позволяющий расходовать в смешанном цикле всего 6,7 литра топлива. Серия идеально подходит для семей с детьми, ведь не придется доплачивать за специальные крепления для кресел малышей – система ISOFIX [11]уже установлена и рассчитана на обустройство двух детских мест. Безопасность тоже на самом высоком уровне – предустановлена ESP [12]с HSA[13], функцией, которая позволяет задерживать авто на наклонной поверхности для спокойного переноса ноги с тормоза на газ. В наличии также функция распределения тормозного усилия, а высокоемкостный аккумулятор, адаптированный к морозной погоде, обеспечивает уверенный холодный старт.

Sandero Stepway City. Фото: Волга-Раст.

Создавая специальные версии уже полюбившихся народу моделей, автоконцернам удается решить сразу несколько важных задач:

- Привлечь внимание тех автомобилистов, которым массовый сегмент не интересен, а нужно «что-то особенное».

- Поддерживать имидж успешного производителя и стимулировать рост продаж.

- Предоставить клиентам возможность без лишних финансовых затрат купить автомобиль с индивидуализацией.

Главная выгода автолюбителя заключается в экономии средств на те опции, которые ему необходимы.

Узнать подробнее о характеристиках каждой модификации можно на нашем сайте или в салоне, где работают опытные консультанты и можно не только увидеть понравившийся автомобиль, но и совершить тест-драйв.

Официальный дилер Renault «Волга-Раст»,

ООО ТК «Федерация»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.67.

Тел.: 8(8442)55-15-55 www.renault34.ru

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[1] Икспрешн

[2] Рено Старт

[3] Медианав

[4] Пьюр Вижн

[5] Мальдивз

[6] Коннектед Карз

[7] Лок

[8] Блэк Тема

[9] Ди-степ

[10] СиВиТи Икс-Троник

[11] Изофикс

[12] ЕСП

[13] ХСА