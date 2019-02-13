2019-02-13T13:48:35+03:00
Спорт

Годовалый сын Елены Исинбаевой слушает Linkin Park

Младшему сыну двукратной олимпийской чемпионки из Волгограда 13 февраля исполнился годик
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Спортсменка любит гулять с малышом в парке. Фото: соцсетиСпортсменка любит гулять с малышом в парке. Фото: соцсети
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В семье двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой 13 февраля праздник. Младшему сыну спортсменки Добрыне Никитичу исполнился ровно год. Малыш растет богатырем и радует своих родителей. Как и старшая дочь Ева, которой уже четыре с половиной года. Счастливая мама поделилась радостью с поклонниками и рассказала о детях.

- Сын в 11 месяцев пошёл. Сейчас говорит мама, папа, баба. Машет ручкой «пока» и «привет». Танцует, очень любит Linkin Park, прямо замирает на месте от музыки и песен, - написала Елена Исинбаева на своей страничке. - Ева о нем заботится как мама. И памперс пробует менять, и соску вовремя дает, сказки ему рассказывает, обнимет и зацеловывает, когда Добрыня Никитич плачет (редко, но бывает, богатырь ведь ещё маленький).

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Друзья, нашему сыночку, нашему богатырю исполнился 1 год!
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Из-за допингового скандала, развернувшегося вокруг российских легкоатлетов, спортсменка не смогла выступить на олимпиаде в Рио и оставила большой спорт. После рождения сына Исинбаева несколько месяцев жила в Монако, но после вернулась в родной Волгоград. Сейчас много занимается делами своего благотворительного фонда и, конечно, семьей. Спортсменка признается, что быть мамой двоих детей не так уж просто. Хотя она все же находит время на себя, берет уроки живописи и мечтает устроить выставку собственных картин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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