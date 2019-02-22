Теперь автомобили Geely доступны жителям Волгограда в Волга-Раст

Geely Automobile Holdings Limited – это китайская автомобилестроительная компания, которая ведет масштабную деятельность и считается одним из крупнейших концернов мира. Она существует с 1986 года. Корпорация включает больше 20 заводов по сборке автомобилей и комплектующих к ним. Этот факт подтвержден и мировыми рейтингами, согласно которым Geely входит в 500 крупнейших корпораций мира.

В АВТОХОЛДИНГЕ "ВОЛГА-РАСТ" НОВЫЙ БРЕНД!

Знаменательным для компании в России оказались последние два года. В 2017 году, по данным «Автостата», производитель продал 1 247 116 автомобилей. Это высокий показатель и немаловажное достижение, ведь цифра превышает итоги 2016 года на 63%. Также продажи показали лучшие результаты по сравнению с планами на рассматриваемый период, согласно которым должны были реализовать 1 100 000 авто. Если рассматривать показатели 2018 года, то только в России было продано 3 352 авто Geely, что свидетельствует о приросте в 50%. Есть и страны с более высокими показателями. Например, в Беларуси Geely вошла в ТОП-5 самых продаваемых иномарок. В течение года реализовали 3 304 автомобиля, что свидетельствует об увеличении продаж практически в 7 раз. И на этих достижениях производитель не останавливается, строит на будущее более амбициозные планы.

Рассмотрим подробнее, какие модели китайского автомобилестроительного концерна доступны для покупки сегодня.

GEELY EMGRAND 7: ВОПЛОЩЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ И СТИЛЯ

Geely EMGRAND 7 – это новый седан, который сегодня доступен для приобретения в автохолдинге Волга-Раст. Переднеприводный седан оснащен двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 133 л.с. Средний расход топлива составляет 7,6 литров на 100 км. Максимальная скорость авто 185 км/ч. Для разгона до сотни этой модели требуется 12,8 секунд. В продаже есть две комплектации: Базовая и Люкс. Автомобиль базовой комплектации стартует от 879 990 рублей*.

Geely EMGRAND 7 - для тех, кто хочет купить надежное авто.

В завершении знакомства с Geely EMGRAND 7 стоит отметить достоинства данной модели:

просторный салон с автомобильными креслами анатомической формы;

мультифункциональный руль и удобная приборная панель;

запуск мотора с кнопки;

современная мультимедийная система;

системы безопасности движения.

Данная модель вошла в 150 самых популярных авто в мире.

GEELY EMGRAND X7: СИЛА И МОЩЬ В ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ

Geely EMGRAND X7 – это кроссовер, который по дизайну похож на седан данной модели.

Отдельное внимание обратите на салон кроссовера и уровень комфорта. Его высоких показателей удалось достичь следующими методами:

установка автомобильных кресел эргономичной формы с опциями регулировки;

освобождение максимального количества пространства;

использование для отделки качественных материалов;

эффективная шумоизоляция салона;

полное техническое оснащение: климатическая, мультимедийная системы, навигация.

Geely EMGRAND X7: выгодные предложения по продаже от Волга-Раст.

Огромное внимание представители корпорации уделяют безопасности автомобилей. Это подтверждено независимыми краш-тестами EuroNCAP. По их результатам Geely Emgrand X7 получил 4 звезды - завидный показатель. Транспортное средство тестировали по нескольким параметрам:

фронтальный удар. Он происходил на скорости 50 км/ч. В качестве преграды использовали жесткое препятствие с полным перекрытием;

лобовое столкновение. Скорость движения составила 64 км/ч. Впереди находилось деформируемое препятствие, соответствующее стандарту IIHS;

боковой удар телегой весом 950 килограмм, который приходился на центральную часть левой стороны кузова. Скорость движения тележки составила 50 км/ч.

И следует отметить, что при оценке 4 звезды от EuroNCAP, по краш-тестам C-NCAP авто получило максимальный бал и пять звезд. По итогам тестирования Geely Emgrand X7 назвали одним из самых безопасных транспортных средств китайского производства.

Кроссовер представлен с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 131 л.с. Мотор соответствует экологическому стандарту Евро 5. максимально возможная скорость – 160 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле 8,1 литра на каждую сотню. Автомобиль представлен с передним приводом и пятиступенчатой механикой.

Geely EMGRAND X7 доступен в пяти комплектациях и стартует от 989 900 рублей**:

1.8 МТ Стандарт;

1.8 МТ Комфорт;

2.0 АТ Комфорт;

2.0 АТ Люкс;

2.0 АТ Флагшип.

GEELY ATLAS: «УМНЫЙ» КРОССОВЕР

Уже сегодня вы можете пройти тест-драйв Geely Atlas в автомобильном холдинге «Волга-Раст». Этот кроссовер автоэксперты уже назвали «умным» благодаря его высокой технологичности и системам комфорта. Первое, чем автомобиль привлекает внимание – стильный дизайн. Он стал результатом кропотливого труда известного дизайнера - Питера Хорбери и его международной команды. Кроссовер обладает такими техническими характеристиками:

объем двигателя – 2,0 или 2,4 литра;

мощность мотора – 139 л.с.;

экологический стандарт – Евро 5;

максимальная скорость – 185 км/ч;

средний расход топлива в смешанном цикле – 8,1 литра бензина на 100 км;

механическая 6-ступенчатая КПП.

Кроссовер доступен в нескольких вариантах:

-комплектация 2.0 MT6 BASE;

-комплектация 2.0 MT6 COMFORT;

-комплектация 2.4 AT6 COMFORT;

-комплектация 2.4 AT6 LUXURY;

-комплектация 2.4 AT6 AWD COMFORT ;

-комплектация 2.4 AT6 AWD LUXURY.

Стартовая цена модели – от 1049 990 рублей***.

КАК ВЫГОДНО КУПИТЬ GEELY В ВОЛГОГРАДЕ

Купить Geely Atlas или EMGRAND в Волгограде по доступной цене вам предлагает официальный дилер марки – автомобильный холдинг Волга-Раст. На нашем сайте вы найдете выгодные программы по продаже автомобилей китайского производства.

Geely ATLAS: гарантированный комфорт по доступной цене.

Прежде всего хотелось бы остановить внимание на услуге Trade-in. Это выгодное предложение для покупки автомобиля, позволяющее неплохо сэкономить. Вы отдаете нам старое авто, делаете доплату и становитесь владельцем новенького Geely. Программа действует по отношению к модели Atlas 2018 года выпуска. Самые крупные скидки удастся получить при покупке авто в комплектациях АКПП 2,4 Comfort и АКПП 2,4 Comfort 4WD. И достигают они 150 000 рублей. По программе Trade-in вы сможете отдать нам не только подержанный Geely, но и авто любой другой марки. Для остальных комплектаций скидка составит до 50 000 рублей.

Еще одна возможность приобрести новенькое авто без нагрузки на бюджет – кредит. Предлагает программу кредитования ПАО «Совкомбанк». Распространяется она на Geely Atlas 2018 года выпуска. Банк предлагает годовую процентную ставку 0,01%****, но для этого должны быть соблюдены несколько условий:

сумма кредита 90 000-2 500 000 рублей;

первый взнос от 30% стоимости авто;

обязательное оформление договора страхования с учетом таких рисков как угон и полная гибель имущества. Страховку разрешено оформлять в любой компании. Срок ее действия должен соответствовать продолжительности кредита.

Также каждый, кто купит Geely Atlas любой комплектации, получит в подарок комплект из 4 зимних шин. Это приятный бонус к новенькому автомобилю.

Кроме того, есть ряд дополнительных опций, которыми может воспользоваться каждый покупатель:

консультация менеджера по вопросам, касающимся выбора авто;

полноценный тест-драйв транспортного средства;

оформление страховки на автомобиль;

полное сервисное обслуживание в будущем с сохранением гарантии;

предоставление дополнительного оборудования и аксессуаров.

На автомобили мы даем полный пакет гарантийных документов. Это дает уверенность в их беспроблемной эксплуатации.

В холдинге «Волга-Раст» доступны любые комплектации рассмотренных моделей.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.

*Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT 7 в комплектации 1.8 MT Комфорт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

**Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT Х7 в комплектации 1.8 MT Стандарт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

***Указанная цена действительна для автомобиля GEELY ATLAS в комплектации 2.0 MT6 BASE. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

****0,01% - процентная ставка, реализуемая по совместной программе ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» и ПАО «Совкомбанк» (далее – «Банк»). Кредит оформляется по программе кредитования новых автомобилей марки «Geely Atlas» 2018г. выпуска в рамках продукта Банка «АвтоСтиль-Особый». Ставка действительна при соблюдении следующих условий: сумма кредита от 90 000 рублей до 2 500 000 рублей, валюта кредита – рубли РФ, первоначальный взнос – от 30% от цены автомобиля, срок кредита – 12 месяцев, процентная ставка по договору потребительского кредита – 0,01% годовых; оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели) на весь срок кредита в любой страховой компании, созданной в соответствии с законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности, с одновременным включением Заемщика в Программу добровольной финансовой и страховой защиты, реализуемой Банком и Страховой компанией – партнером Банка (за исключением участия в Программах № 4, 5, 6, реализуемых Банком совместно с АО «АльфаСтрахование», и Программе № 4, реализуемой Банком совместно с ООО СК «Согласие-Вита»); минимальный пакет документов, необходимый для получения кредита: паспорт гражданина РФ. Залоговое обеспечение - залог приобретаемого автомобиля. Возможно полное или частичное погашение кредита до окончания срока его действия (комиссия не взимается). Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин.

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