Армейская служба как жизненный старт

Волгоградское районное нефтепроводное управление является самым большим филиалом АО «Транснефть-Приволга» по протяженности линейных нефтепроводов и количеству нефтеперекачивающих станций. Предприятие функционирует на территории Волгоградской и Ростовской областей.

Важность нефтеперекачивающей отрасли для экономики России невозможно переоценить. «Транснефть» играет в энергетическом комплексе страны одну из решающих ролей, а потому на плечах каждого из сотрудников лежит огромная ответственность за бесперебойное функционирование всей системы. Перед коллективом стоят серьезные задачи, которые связаны с эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией, диагностикой существующих объектов трубопроводного транспорта с соблюдением норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и рационального природопользования.

Стабильное и уверенное развитие предприятия - заслуга его работников.

В канун Дня защитника Отечества мы рассказываем о тех, кто работает в Волгоградском филиале акционерного общества «Транснефть-Приволга», обеспечивая надежность функционирования сложной и многопрофильной системы.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ КАК УРОКИ ЖИЗНИ

- Военная кафедра преподнесла очень важные уроки жизни, - делится начальник линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» офицер запаса Владимир Федорович Дремов. - Впервые воинскую форму надел, когда учился в Волгоградском сельхозинституте. Мы проходили боевую и тактическую подготовку.

Прохождение воинских сборов у студента Владимира Дремова совпало со счастливым событием в его жизни: в эти дни родился первенец Василий. Радостная новость застала его на военном полигоне Прудбой. А вместе с дипломом об окончании института выпускник получил и погоны младшего лейтенанта.

После этого вместе с женой и сыном Владимир Федорович отправился по распределению в Смоленскую область. Незнакомая обстановка, бытовые трудности молодого специалиста не испугали, очень помогла военная подготовка, где, помимо прочего, получил навыки общения, умения адаптироваться в незнакомом коллективе, дисциплины. Спустя три года Дремовы вернулись в родные края, в Жирновский район. В этот момент Владимир Федорович пришел работать на нефтеперекачивающую станцию «Красный Яр», расположенную в одноименном поселке. На опасном производственном объекте армейские навыки тоже оказались как нельзя кстати, ведь одни из главных требований здесь - повышенная ответственность, дисциплина, пунктуальность. Именно эти качества вкупе с профессиональными знаниями способствовали продвижению по службе.

На сегодняшний день Владимир Федорович является начальником ЛПДС «Красный Яр», его стаж работы на родном предприятии 19 лет. А еще он сумел создать целую трудовую династию. Его супруга Валентина Викторовна до выхода на пенсию трудилась на станции лаборантом химического анализа, двое из троих сыновей тоже пошли по стопам родителей и работают в Волгоградском РНУ.

- Коллектив у нас профессиональный, боевой. Иногда работать приходится и днем, и ночью, бывают ситуации, когда реагировать нужно оперативно, мгновенно принимать серьезные решения, нужен максимальный контакт с подчиненными. У нас главное - это взаимовыручка.

В коллективе Владимира Федоровича уважают, его мнение всегда авторитетно. О своей работе он говорит с воодушевлением и гордостью.

В свободное от работы время семья Дремовых любит путешествовать, изучать родные места. Они не перестают восхищаться удивительной красотой нашего края. Очень любят малую Родину и своим трудом стараются сделать ее еще краше.

«В АФГАНИСТАНЕ ЗАРЕВО ВСТАВАЛО»

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ГПС «Волгоград» Борис Александрович Беляев в феврале отметит две знаменательные даты - 15 и 23 февраля. В 2019 году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Афганская война стала особой вехой в его биографии.

Борис Беляев

Борис Александрович родился и вырос в Волгограде, в многодетной рабочей семье. Как и тысячи мальчишек, его ровесников, в детстве мечтал об авиации. После школы хотел поступить в Качинское высшее авиационное училище, но не прошел по конкурсу. Мечту о военной карьере Борис не оставил и прошел подготовку в ДОСААФе (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) по специальности водителя БТР. Судьба распорядилась так, что после прохождения специальной подготовки в составе ограниченного контингента советских войск рядового Беляева направили исполнять интернациональный долг в Демократическую Республику Афганистан. Служил в ракетно-зенитной батарее водителем БТР. Их воинская часть находилась в Кабуле. Суровая школа жизни, нелегкие испытания, гибель товарищей... Те армейские будни он помнит, будто все было только вчера.

По окончании службы вернулся в Волгоград. Окончил профессиональное училище, получил диплом телемастера. В 1990-е годы в мирной жизни вновь пришлось держать экзамен на прочность, преодолевать трудности. Перемены произошли в 2002 году, когда Борис Александрович пришел работать в Волгоградское районное нефтепроводное управление. Работа оказалась очень интересной, каждый день - новые познания, открытия. Тут и пригодились те качества характера, которые воспитала армия: и выдержка, и ответственность, и готовность подставить плечо коллегам в трудные моменты, и стремление получать новые знания. Проработав 16 лет в родном нефтепроводном управлении, Борис Александрович окончил заочно сначала технологический колледж, затем - Волгоградский технический университет, получил специальность инженера-электроника. На предприятии, где используются самые передовые технологии, приходится идти в ногу со временем, постоянно обновлять профессиональные знания. Своим опытом он охотно делится с молодыми сотрудниками.

Борис Александрович и по сей день поддерживает отношения с боевыми товарищами и с нынешними коллегами, кто прошел службу в Афганистане, незримые нити прошлого их по-прежнему объединяют.

- Та война - часть истории нашего Отечества, ведь воины-интернационалисты защищали честь нашей Родины, - говорит Борис Александрович. - Мы должны передать последующим поколениям память о наших товарищах, об их мужестве и героизме и бережно хранить боевые традиции.

«ПОЗАДИ ЧЕЧНЯ, ПОЗАДИ ВОЙНА»

Первая чеченская кампания стала страницей биографии оператора линейной производственно-диспетчерской станции «Кузьмичи» Александра Алексеевича Захарова. Уроженец Городищенского района, он мечтал о профессии нефтяника с детства, так как неподалеку от дома находилась нефтеперерабатывающая станция «Кузьмичи». После школы поступил в колледж нефти и газа. Но затем на время пришлось прервать учебу, чтобы отдать воинский долг Родине. Его призыв пришелся на время первой чеченской кампании. После прохождения специальной подготовки в Краснодаре был направлен в Чечню.

Александр Захаров

Тяжелые боевые действия, наступление российских войск, освобождение Грозного и других городов от бандформирований. Обо всем этом Александр Алексеевич знает не понаслышке.

Его срок службы близился к окончанию, он готовился к демобилизации, строил планы. Но во время одной из военных операций молодой боец подорвался на мине. Долго лечился в госпитале, затем его комиссовали. Оправившись после ранения, вернулся домой, продолжил учебу в колледже. Получив диплом, пришел работать в Волгоградское районное нефтепроводное управление, начинал водителем, затем стал оператором нефтеперекачивающей ЛПДС «Кузьмичи». Данная работа требует собранности, компетентности и ответственности, Александр прекрасно справляется с поставленными задачами и очень любит свою профессию.

За 20 лет работы на предприятии убедился, что не ошибся с выбором: в Волгоградском РНУ сумел реализовать себя, состоялся как профессионал. Навыки, приобретенные на службе, очень пригодились в работе.

Вместе с женой Александр растит двух детей - сына и дочь. Общее семейное увлечение - путешествия. Побывали в Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, в Чехии. Любят изучать просторы необъятной России. Есть и еще одно мужское увлечение у них с 13-летним сыном - рыбалка.

- Рыбалить мы ездим и на Астраханское, и на Волгоградское водохранилища, - говорит Александр Алексеевич Захаров. - Но чаще всего выбираемся на Дон. Буду рад, если в выборе профессии сын пойдет по моим стопам. Может быть, тогда и положим начало семейной династии.

Ну а стартом успешной карьеры, да и вообще самостоятельной жизни для сильной половины человечества в семье Захаровых считают, конечно же, службу в армии. И тут глава семьи тоже служит достойным примером для сына.