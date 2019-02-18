2019-02-19T15:57:49+03:00
Спорт

28 апреля 2019 года вот уже в 31-й раз состоится “Волгоград марафон”

Каждую весну на берега Волги съезжаются любители бега из разных уголков России
Поделиться:
Фото: Евгений Александров. Предоставлено организаторами.Фото: Евгений Александров. Предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Праздник бега для всех и каждого! Свою историю “Волгоград марафон” отсчитывает с 1985 года, когда в нашем городе впервые был организован забег на 42 195 метров. В трудные “девяностые” проведение марафона несколько раз срывалось, но в XXI веке “Волгоград марафон” проводится регулярно и уже стал визитной карточкой города-героя.

Стартово-финишная зона - возле музея “Россия – моя история”

Каждую весну на берега Волги съезжаются любители бега из разных уголков России, прибывают и гости из дальнего зарубежья. Дистанция пролегает по Набережной 62-й Армии. В этом году старт и финиш будут располагаться в новом месте, возле музея “Россия -- моя история”, а развороты - возле футбольного стадиона “Волгоград Арена” и жилого комплекса «Волжские паруса». По всей трассе – ровное асфальтовое покрытие, общий набор высоты минимален, так что участники вправе ожидать личных рекордов.

Фото: Евгений Александров. Предоставлено организаторами.

Фото: Евгений Александров. Предоставлено организаторами.

Кроме классической марафонской дистанции в 42 195 метров, в программе спортивного праздника забеги на 21 097 м, 10 000 и 5000 м и детский пробег «Мой первый километр» (для детей до 12 лет включительно).

Принять участие в “Волгоград марафоне” может каждый любитель бега, решившийся преодолеть выбранную дистанцию и обладающий медицинской справкой, которая дает допуск к соревнованиям в соответствии с Положением, а также оплативший стартовый взнос. Предварительную регистрацию на старт необходимо пройти до 8 апреля 2018 года на сайте https://newrunners.ru/race/volgograd-marafon/.

Более подробную консультацию можно получить по тел.: (8442) 267-888.

Программа “Волгоград марафона” не ограничится только бегом. 27 апреля, в день выдачи пакетов участников, на месте стартового городка будет работать выставка-продажа, спортсменов будут угощать “солдатской кашей”, а для гостей из других городов будет организована экскурсия по достопримечательностям Волгограда. 28 апреля, в день старта, зрителям не даст заскучать концертная программа.

Предварительная программа спортивного праздника (тайминг мероприятия может быть изменен на усмотрение организаторов):

Стартовый городок по адресу: набережная 62-й Армии, 1Б, возле музея “Россия – Моя история”.

Фото: Слава Степанов.

Фото: Слава Степанов.

27 апреля 2019 года

10:00–19:00 время работы спортивной выставки, регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

15:00–16:00 детский забег на 1000 м для детей в возрасте до 12 лет.

Фото: Слава Степанов.

Фото: Слава Степанов.

28 апреля мая 2019 года

7:00 открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

9:00 старт забегов на дистанции 42.2, 21.1, 10 и 5 км

15:00 закрытие финиша. Лимит прохождения марафонской дистанции — 6 часов с момента закрытия старта.

Приезжайте на «Волгоград марафон» всей семьей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Новости 24
«Ротор» взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея»
В Волгограде инспектор Госжилнадзора вымогал деньги за положенное женщине жилье
Администрацию Волгограда через суд обязали отремонтировать ливневки
Миллионный ущерб для РЖД: волгоградца осудят за сход шести вагонов
Астраханское предприятие-банкрот задолжало рабочим 5 миллионов
41-летний мужчина выжил после наезда «КамАЗа» под Волгоградом
Подкрасят воду в батареях поселка Верхняя Судоверфь
Бывший полицейский с подельниками «придумывал» ДТП ради страховых выплат
Накануне 23 февраля на волгоградском полигоне проведут сбор со стрельбами
В Волгограде УК заплатит 250 тысяч штрафа за неготовность к зиме
Купил сторублевый билет: волжанин выиграл в лотерею 4 миллиона
11-летний пешеход угодил под «Хонду» на севере Волгограда
Перевел по ошибке: волгоградец вернул по суду 70 тысяч рублей
78-летняя пенсионерка заживо сгорела под Волгоградом
На улучшение экологии Волго-Ахтубинской поймы Волгограду дадут 10 миллиардов рублей
Ни проехать ни пройти: в Волгограде из-за наледи на дороге застрял автобус
Под Волгоградом у пассажира автобуса нашли «синтетику» на продажу
Здание волгоградского кинотеатра «Победа» подарят области
Клецки, осципек и журек: волгоградцев зовут на вечер вкусной польской кухни
Учим русский: в Волгограде началась подготовка к Тотальному диктанту 2019