Honda CR-V от официального дилера Волга-Раст: неоспоримые преимущества кроссовера

В 2018 году около 800 000 человек во всем мире предпочли купить Honda CR-V, включая жителей Волгограда. Это позволило кроссоверу войти в тройку лидеров автомобилей этого сегмента. Каковы главные секреты невероятной востребованности кроссовера? Оценим основные преимущества японского автомобиля.

Действительно Honda CR-V в тройке самых востребованных кроссоверов в мире?

Японские автомобили заслуженно считаются лучшими по сочетанию проходимости, безопасности и срока службы, а высокое качество сборки позволяет не бояться, что авто придется ремонтировать буквально через пару месяцев активной эксплуатации. Honda CR-V с 24-летним стажем успешных продаж смогла завоевать сердца сотен тысяч автомобилистов из различных уголков мира, включая Россию. Причем каждое последующее поколение дополняет в список достоинств серии что-то новое.

Интересно! Исследования показывают, что большинство водителей, которые решают купить Honda CR-V 2018 года, являются владельцами прошлых версий авто данного бренда. Лояльность к производителю является лучшим доказательством качества создаваемого им авто.

В нашем обзоре мы проверим, действительно ли компактный кроссовер заслуживает называться самым востребованной на планете, и чем именно он смог покорить автолюбителей с различными предпочтениями, опытом и стилем вождения.

Действительно ли Honda CR-V столь популярен?

Согласно свежим данным Автостата, SUV приобретают все больше поклонников (за прошлый год их продали на 32 миллиона единиц больше, чем в 2017 г.), и японская разработка стабильно входит в ТОП наиболее популярных. В 2018 году в мире таких автомобилей продали 741,3 тысяч, что позволяет уверенно занимать 3-ю позицию.

Человек, который покупает внедорожник, хочет получить «все и сразу», а именно – отличные показатели проходимости, вместительный багажник, стильный экстерьер, мощный двигатель с небольшим расходом топлива, динамичность и безопасность езды. В Honda CR-V это реализовано в полном объеме, что по достоинству оценили сами автомобилисты и эксперты. Только за 2018 год модель смогла получить семь наград от авторитетных изданий и отраслевых организаций:

1. «Лучший автомобиль за свои деньги» (Best Cars for the Money1) в сегменте компактных внедорожников в 2018 году, который ежегодно проводит крупный и популярный американский журнал News & World Report2;

2. «Лучшая покупка в 2018 году» среди двухрядных компактных внедорожников с 5 пассажирами, по данным компании Kelly Blue Book (KBB)3. Kelley Blue Book – одна из крупнейших консалтинговых компаний в автомобильной отрасли США, которая с 1926 г. выпускает свои аналитические обзоры и сравнение моделей;

3. «Кроссовер 2018 года» от экспертного сообщества популярного отраслевого издания Motor Trend4;

4. «Самая желанная покупка» в категории компактных внедорожников по мнению читателей Edmund.com5, ведущей автомобильной торговой и информационной платформы в США;

5. Кроссовер Honda CR-V завоевал третье место в рейтинге самых популярных SUV за 5 месяцев 2018 года по версии агентства focus2move.

6. «Лидер по остаточной Стоимости» 2017 по результатам исследования «Расчет потери стоимости легковых автомобилей за три года эксплуатации» от аналитического агентства «Автостат»;

7. Высшая оценка за безопасность Top Safety Pick+6 по итогам усложненной программы тестирования IIHS (институт безопасности движения США).

Основные преимущества Honda CR-V

Если описывать новинку вкратце, то это симбиоз функциональности, эстетики и динамики в сочетании с эргономикой и экономичностью. Отдельно стоит отметить:

1. Инновационные трансмиссии, позволяющие обеспечить скоростную езду со скромным расходом топлива.

2. Возможность выбора мотора: так, на российском рынке доступны вариации с 2-х и 2,4-литровым двигателем.

Лучшие цены на Honda CR-V с любым типом двигателя от официального дилера.

3. Эффектный внешний вид с характерными для более ранних поколений деталями – внедорожник смотрится солидно и современно, но не слишком агрессивно.

4. Универсальная проходимость и разгон до сотни за 10,4 секунды.

5. Широкий спектр комплектаций и специальных пакетов, раскрывающих безграничные возможности для персонализации.

Просторный салон Honda CR-V – весомая причина купить кроссовер у Волга-Раст.

Неоспоримым преимуществом модели выступает высокая остаточная стоимость - в 2018 году по информации Автостата в классе компактных кроссоверов у Honda CR-V лучший результат не только в классе, но и среди всех моделей рейтинга в массовом сегменте (109,76%).

Отзывы тех, кто опробовал CR-V в действии

Артур, «портал Drom»: «Два года эксплуатации внедорожника без единой поломки, приезжал в автосервис только на плановое техобслуживание. Из преимуществ – эффектный салон, удобная панель управления, турбодвигатель и, конечно же, высокая чувствительность рулевой колонки. Единственный нюанс – не сразу привыкаешь к огромному количеству мультимедийных настроек.»

Роман, «портал Drom»: «Комфортабельный, стильный и маневренный кроссовер, на котором удобно и безопасно в любую погоду. Хотя в салоне места предостаточно, внешне и по габаритам «японец» компактный, поэтому за полгода эксплуатации ни разу не возникало проблем с парковкой. На 100 км в среднем расходует около 8 литров, что, как по мне, совсем немного. Стоит упомянуть и качество сборки, которое выше всяких похвал – никаких непонятных скрипов и люфтов, слаженная работа всех функциональных узлов.»

Honda CR-V от Волга-Раст – внедорожник, способный проехать, где угодно.

Станислав, «портал Drom»: «Долго выбирал надежный автомобиль, на котором смогу без опаски ездить не только сам, но и с семьей. Выбрал HONDA CR-V за комфортную подвеску, 150-сильный мотор, эргономику и умеренный расход топлива в городском и смешанном цикле. Порадовали также просторный салон, наличие всех необходимых систем безопасности и ассистентов водителя. Последнее было особенно актуально, поскольку иногда пускаю за руль жену, которая сдала на права только 1,5 года назад.»

Во сколько обойдется владение кроссовером?

Насколько бы великолепными не были ходовые параметры, а дизайн стильным, но если автомобиль требует больших текущих расходов, то поклонников у него будет немного. Понимая эту прописную истину, японские специалисты приложили максимум усилий для создания внедорожника, обслуживание которого окажется доступным россиянину. Разобраться в том, справились ли они со своей задачей, поможет примерный подсчет суммы, которую придется потратить владельцу Honda CR-V 2018 Elegance7 с двухлитровым мотором (150 л.с.) в течение года:

- Топливо. Средний пробег за 12 месяцев составляет 15 000 километров, а заявленный производителем расход бензина АИ 92 в смешанном цикле – 7,5 литров. Если учитывать стоимость одного литра 41,83 рублей и максимальный расход, то итоговая сумма за год будет порядка 47 059 рублей;

- за страховку ОСАГО при условии, что водитель старше 22 лет и получил водительские права более трех лет назад, предстоит отдать около 9 354 рублей (по данным сайта https://calcus.ru/kalkulyator-osago );

- размер транспортного налога составит примерно 3000 рублей (расчет произведен);

- Стоимость первого ТО у официального дилера составит около 9600 рублей.

В итоге за год владелец потратит около 69 013 рублей на содержание авто, а стоимость одного километра составит 4,6 рублей, что соответствует расходу бюджетных автомобилей.

Как видим, кроссовер пятого поколения не станет причиной опустошения семейного или личного бюджета. В сочетании с обширным функционалом, выразительным дизайном, великолепной проходимостью и надежностью запчастей Honda CR-V оправдывает самые высокие ожидания, и можно с уверенностью говорить о том, что его популярность в будущем продолжит расти.

