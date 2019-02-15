15 вариантов подарков любимым

Для автомобилистов есть огромное количество интересных вещей и гаджетов, и наш обзор даст представление о самых оригинальных из них.

1. Сумка на ремне – модное дополнение образа. Аксессуар сделан в бело-голубых тонах, а переднюю часть украшает логотип бренда и изображение одной из его культовых коммерческих разработок. Благодаря прочному и достаточно широкому ремню носить сумку очень удобно, а наличие двух вместительных отделений делает её незаменимой в повседневной жизни и во время прогулок. Такой подарок оценят те, кому нравится выделяться из толпы.

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2. Видеорегистратор с радар-детектором – поможет вашему любимому человеку, другу или родственнику заранее узнавать о приближении постов полиции или делать запись событий на дороге в высоком разрешении. Также модель информирует о приближении к GPS-камерам. С таким оборудованием штрафы и неприятности со страховой при попадании в ДТП вашему близкому человеку не грозят.

3. Дорожные комплекты, в которых есть все необходимое для разного рода чрезвычайных ситуаций, начиная от знака аварийной остановки и аптечки, заканчивая стальным тросом для буксировки другого авто весом до 3,5 тонн. В автонаборе есть жилет, перчатки и огнетушитель, поэтому вам не придется лишний раз волноваться, отправляя мужа в длительную поездку или в путешествие по плохой погоде.

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4. Фирменный зонт с логотипом любимого автомобильного бренда станет спасителем в дождливую погоду и не позволит простудиться. Ваш спутник жизни не любит носить аксессуары в руках? Нет проблем – разработчики предусмотрели для таких случаев наплечный ремень и чехол из нейлона, куда зонт удастся поместить за пару секунд. Или, как вариант, компактный, оснащенный простым и надежным складным механизмом, влагостойкий и долговечный, зонт легко поместится в любой рюкзак или под сиденье.

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5. Наручные мужские часы Volkswagen или Skoda – если вы хотите проявить всю силу своей любви, то фирменные модели часов с логотипом на пряжке станут самым правильным выбором. Из важных особенностей – водонепроницаемость до 5-10 атм, надежная застежка, удобный и прочный ремешок и приемлемая цена. Ваш муж давно мечтает о шикарном аксессуаре? Пришла пора воплотить в жизнь его желание!

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Часы наручные GOLF[1] – подойдут любительницам водных видов спорта, ведь спокойно выдерживают длительные погружения, отчетливо показывают время (есть 3 режима отображения данных) и радуют прочной застежкой, так что нет опасности, что часы спадут во время заплыва. Такой стильный аксессуар будет великолепно смотреться на женской ручке как во время занятий спортом, так и в повседневной жизни.

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6. Меховая накидка на сиденье – прекрасное дополнение для салона и незаменимая вещь в холодное время года. Очень элегантно смотрится и приятна на ощупь. Каждый раз, садясь за руль автомобиля, ваша половинка чувствовать тепло и с любовью о вас вспоминать.

7. Портативная зарядка USB[2] от Volkswagen – настоящая находка для мужчин, чьи спутницы жизни не могут ни секунды прожить без смартфона или планшета. Вам надоели постоянные скандалы из-за разряженных девайсов? Значит, пришло время купить мобильный аккумулятор на 4000 mAh и путешествовать в тишине и покое!

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8. Рюкзак, который порадует вместительностью и оригинальным дизайном. Специально для людей, ведущих активный образ жизни, бренды Skoda и Volkswagen разработали модели рюкзаков из полиэстера, в которых поместится все, что нужно для велосипедной поездки или прогулки по городу. Кроме эффектного внешнего вида и практичности, изделия отличаются особой конфигурацией спинки и креплений, что позволяет равномерно распределять нагрузку.

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9. Вешалка для одежды с логотипом различных брендов (Renault, Skoda или Suzuki) позволит решить проблему перевозки верхней, сменной или вечерней одежды в идеальном состоянии. Плечики надежно фиксируются сзади подголовника водителя, а подбирать их следует с учетом марки и модели автомобиля.

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10. Кожаный чехол для документов – подойдет как подарок мужчине и женщине. Чехол сделан из натурального материала, а дизайн – ручной работы с выразительным обозначением фирмы-производителя (серебристая планка Skoda Collection). Будущего владельца порадует наличие 8 отделений, что позволит разместить внутри все необходимые документы, деньги и поддерживать порядок.

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11. Брендовая одежда. Головной убор для теплого или холодного времени года – любой мужчина обрадуется, если получит в подарок шапку или бейсболку с логотипом марки своего автомобиля. Дополнить такой подарок можно фирменной футболкой. В наличии модели с эмблемами VW, Renault, Suzuki в разных цветовых и дизайнерских вариациях.

Хотите обезопасить родного человека от холода и ветра? Тогда стоит обратить пристальное внимание на комплект из зимнего шарфа и теплой шапки. Артикулы 565084303, 77 11 782 319, 990F0-M8CP1-000, 5G4084210B 287, 5GB084200D RJ1.

12. Органайзер на спинку сиденья – специально разработанная дизайнерами Volkswagen модель для тех, у кого есть маленькие дети. Ваш муж постоянно жалуется, что ребенок разбросал по салону игрушки или замазал обивку сиденья водителя? Презентуйте ему такой органайзер, и проблема исчезнет раз и навсегда. Он легко крепится при помощи ремешков и петелек, есть отделения для бутылочек, ланч-боксов и принадлежностей для рисования.

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13. Керамическая кружка – отличная идея подарка для тех, кто не представляет свой день без пары чашек чая или кофе. Фирменная кружка Skoda белого цвета с зеленой подставкой из силикона будет удобна тем, кто работает за компьютером и беспокоится о чистоте поверхностей. А вот разработка специалистов бренда Suzuki подойдет людям с активной жизненной позицией – в дизайне четко прослеживается гоночная тематика. Порадуйте жену или мужа необычной чашкой с логотипом известного бренда, которая будет постоянно о вас напоминать!

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14. Подушки и подушки-автомобили – они сделают путешествия (любые, не только на машине) по-настоящему комфортными. На каждой модели есть логотип, а качественная ткань и специальный наполнитель из экологически чистого сырья исключают аллергические реакции. Для любительниц всего креативного подойдет анатомическая подушка в виде миниатюрной машинки.

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15. Ключница Volkswagen – стильный декоративный элемент для прихожей в квартире или доме. Изделие сделано из металла в виде пластины Volkswagen с 5 крючками и надежным фиксатором на стену. Черный цвет универсальный, поэтому ваша вторая половинка без проблем найдет, где повесить необычный предмет.

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Кстати, подарки на 23 февраля и 8 марта коллегам и вторым половинкам, которые представлены выше, можно дарить не только автовладельцам, но и всем, кто любит активный отдых, например, ездит на велосипеде, бегает или часто путешествует!

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[1] Гольф

[2] ЮСБи