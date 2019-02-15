Росздравнадзор нашел нарушения в 16 государственных и 4 частных волгоградских клиниках

Все чаще в прессе появляются истории о том, как из-за некачественной медицинской помощи гибнут люди: недосмотрели, не обследовали, «скорая» не приехала на вызов, поставили неправильный диагноз и лечили не от того. Ошибки врачей подтверждает и статистика Росздравнадзора. Только в четвертом квартале 2018 года ведомство провело 8 плановых и 41 внеплановую проверку. В результате выявили 217 нарушений. Грешна оказалась каждая вторая проверенная клиника и больница. В списке нарушителей - 16 государственных больницы и поликлиники и 4 частных. Три проверки касались облздрава. Такую информацию озвучила исполняющий обязанности руководителя ведомства Светлана Пархоц 14 февраля на публичных обсуждениях по «Совершенствованию контрольной и надзорной деятельности в сфере здравоохранения».

С октября по декабрь 2018 года эксперты Росздравнадзора Волгоградской области в ходе проверок нашли нарушения в одном медучреждении федерального подчинения, в 15 из 22 проверенных больницах и поликлиниках областного подчинения, а также в четырех частных клиниках из семи. Ведомство выдало 101 предписание.

Чаще всего причины нарушений - незнание или осознанное несоблюдение законов, стандартов и критериев качества оказания медпомощи. А также игнорирование требований оформления медицинской документации и добровольных информированных согласий на медицинское вмешательство, незнание врачами международных непатентованных наименований лекарственных препаратов при выписке рецептов, не соблюдение требований и сроков предоставления плановой и экстренной медицинской помощи, а также направления на стационарное лечение.

- Все это свидетельствует об отсутствии внутреннего контроля и малоэффективной работе врачебных комиссий по экспертизе качества медицинской помощи, - говорится в докладе Росздравнадзора.

НЕАДЕКВАТНАЯ ТЕРАПИЯ И НЕБЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

Из 67 внеплановых проверок 25 Росздравнадзор провел по заявлениям волгоградцев об угрозе или причинении вреда здоровья и жизни, в том числе по публикациям в СМИ.

Самыми частыми нарушениями при этом оказались не назначение врачами адекватной терапии при наличии у пациента болевого синдрома и неоказание гарантированной государством бесплатной медпомощи – по четыре случая. В 10 медучреждениях не соблюдали требования к деятельности профильных отделений и кабинетов. Три нарушения касались ведения и оформления медицинской документации. Дважды были нарушены стандарты медицинской помощи. Дважды пациентов не проинформировали о возможности получения бесплатного лечения. Также были отказы выписать бесплатные лекарства, нарушения при хранении препаратов и в организации предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

ВОЛГОГРАДЦЫ ИЩУТ ПРАВДУ В ВЕРХАХ

389 обращений от волгоградцев поступило региональный Росздравнадзор за четвертый квартал 2018 года. Количество жалоб по сравнению тем же периодом 2017-го выросло на 20%. Правда, 40% из них относилось к полномочиям облздрава, ТФОМС и Роспотребнадзора. В итоге рассмотрело ведомство 190 обращений. Лишь треть из них была по существу. Львиная доля касалась обеспечения необходимыми лекарствами. Из 129 жалоб обоснованными признали 51. К качеству медицинской помощи было 29 претензий и лишь пять из них были обоснованы.

В ведомстве отмечают, что волгоградцы часто ищут правду у президента, в Минздраве, Госдуме и Генеральной прокуратуре по вопросам, которые «могли и должны были быть решены на уровне медицинского учреждения».

- Основной причиной таких обращений является недостаточная работа руководителей медицинских организаций с гражданами, обращающимися по вопросам нарушений при оказании медицинской помощи, грубость и невнимание со стороны отдельных врачей, - говорится в докладе Росздравнадзора.

Напомним, только за последний месяц «КП-Волгоград» не раз писала о жителях Волгоградской области, которые добились расследования уголовных дел о смерти своих близких по вине медиков. Правда, для этого им пришлось дойти до руководителя СКР Александра Бастрыкина.

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