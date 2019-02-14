Московские следователи будут разбираться в смерти волжанина в больнице Фишера

Волжанин Игорь Фатеев намерен наказать врачей больницы имени Фишера, по чьей вине умер его 35-летний пасынок Михаил Теренин. 13 февраля он встретился с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным и добился пересмотра уголовного дела в отношении медиков.

ДОЕХАЛ ДО МОСКВЫ

- Я добьюсь справедливости. Врачи, которые сейчас работают в больнице имени Фишера, должны понести наказание. Я не стеснялся в выражениях и рассказывал все как есть, - дал «Комсомолке» интервью Игорь Фатеев. – Что эту больницу в простонародье называют моргом. Я хочу остановить этот конвейер. Я пойду до конца.

И пошел. Бастрыкин выслушал все доводы волжанина. А их было много. Он рассказал, как в августе 2016 года 35-летний Теренин попал в реанимацию в результате бытовой травмы: стекло на дверях разбилось и угодило в плечо. Мужчину привезли в больницу с колото-резаной раной и наспех зашили, толком не осмотрев. Много часов пациент страдал от адских болей - вена и артерия оказались перерезаны, кровь в конечность не поступала. С полуночи и до шести утра к нему никто не заходил, а когда врачи заглянули в палату, было поздно. И даже спешная операция не спасла мужчину.

Родители получат миллион в качестве компенсации за смерть сына. Но человека уже не вернешь. Фото: личный архив семьи.

Семья погибшего обратилась в «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава. Специалисты сошлись в одном: врачи виновны. В ноябре 2018-го мама Михаила Теренина пошла в Волжский городской суд, который согласился с доводами экспертов. Семья отсудила у больницы Фишера миллион рублей моральной компенсации и сто тысяч рублей за услуги юриста и бюро. После признания факта, что медицинскую услугу оказали некачественно, родители намеревались наказать самих врачей. Но не вышло.

ДОБИЛСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

- В конце января я обратился в следственный отдел по городу Волжскому, где мне заявили: был материал об отказе в возбуждении уголовного дела против врачей по причине давности, а копию материала отправили другому адресату, - рассказал Игорь.

Фатееву не оставалось, как ехать в Москву. Он убежден: виноваты не только врачи, но и следователи, затянувшие с процессуальной проверкой. Александр Бастрыкин согласился, что в ситуации нужно разобраться.

- Поручено возбудить уголовное дело, в его рамках дать объективную правовую оценку действиям врачей и передать уголовное дело в центральный аппарат, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ответ от СК РФ придет в ближайший месяц. Тогда Игорь Фатеев узнает, каких именно врачей привлекут к уголовной ответственности и по каким статьям.