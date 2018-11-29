Зашили рану, даже не осмотрев: волжане отсудили у больницы Фишера миллион за смерть сына

Роковая халатность или досадная врачебная ошибка? Ответ на этот вопрос родители 35-летнего Михаила Теренина, погибшего в больнице имени Фишера, получили спустя два года после трагедии. Длительные экспертизы в поисках справедливости, суд, вставший на сторону убитых горем родственников и миллион рублей компенсации морального вреда. Но это не конец. Доказав вину сотрудников больницы, волжане намерены привлечь их к уголовной ответственности.

БЫТОВАЯ ТРАВМА

Все вышло случайно. В тот вечер, 9 августа 2016-го, Михаил, повздорив с супругой из-за ерунды, на эмоциях ударил в застекленную дверь кулаком. Полетели осколки, один из них вонзился в плечо правой руки. Рана оказалась серьёзная.

Бригада медиков приехала через четверть часа – мужчина уже истекал кровью. В «Городскую клиническую больницу №1 имени Фишера» Теренин попал в стабильно тяжелом состоянии.

- Мы разговаривали с заведующим реанимационного отделения, он на заверил - все будет хорошо, - рассказал «КП-Волгоград» отчим погибшего Игорь Фатеев.

Пациенту обработали и зашили рану. Вот так, толком не осмотрев. До самого утра к нему никто не заходил. Михаил был в сознании, около шести часов мучился от нестерпимой боли в плече. Когда врачи пришли на обход, ему назначили двойную дозу анальгетика.

ПЛОХО ОСМОТРЕЛИ РАНУ

- Я позвонил врачу рано, в шесть утра. Он меня снова заверил: все замечательно, не переживайте, жизни и здоровью ничто не угрожает, - вспоминает тот страшный день Игорь Викторович.

Следом после этих обнадеживающих слов сына отвезли в операционную – пульса нет, рука холодная. Только теперь, спустя почти двенадцать часов, рану осмотрели как положено и выяснили – повреждены вена и артерия, кровь в конечность не поступает.

- Уже в девять утра врач звонит и говорит – состояние критическое, вызвали сосудистого хирурга из Волгограда. Я предложил сам съездить за специалистом, привезти его как можно скорее, но меня убедили – он уже едет на «скорой», - продолжает Теренин-страший.

Ангиохирург приехал к пациенту почти в одиннадцать дня – все уже было очень плохо, но операцию по восстановлению рассеченных сосудов провели. После чего Михаил умер. Остановилось сердце. «Причиной смерти стал эндотоксический шок после восстановления кровоснабжения, развившийся из-за массивного поступления в кровь продуктов распада тканей из поврежденной руки», - заключили эксперты.

ДОКАЗАННЫЕ ОШИБКИ ВРАЧЕЙ

- Я писал во все инстанции – два года тишины, - возмущен Игорь Викторович, который был уверен – врачей должны были хотя бы уволить, не говоря уже об уголовной ответственности. – А мне говорят: с врачами бесполезно бороться, и не суйся!

Родители получат миллион в качестве компенсации за смерть сына. Но человека уже не вернешь. Фото: личный архив семьи.

Чтобы доказать вину медиков, родственники обратились к лучшим экспертам.

- Специалисты из «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава пришли к выводу, что врачи недооценили серьезность травмы и не смогли назначить адекватного лечения. Если бы они при поступлении как положено осмотрели рану и обнаружили полностью перебитую артерию, летального исхода можно было избежать, - уверен отчим.

Всю ночь за Михаилом никто не наблюдал – шесть часов к тяжело больному заходила разве что медсестра. Проигнорировали врачи и постоянные жалобы пациента на сильные боли, как итог – ишемия руки и рискованная двойная доза сильнейшего обезболивающего. Помимо этого, сотрудники больницы не удосужились вести важные протоколы и записи, что само по себе является серьезным нарушением.

У Михаила осталась жена и семилетний сын. До всей этой трагедии он работал в ОВД. Все знали его как порядочного, душевного человека, не способного пройти мимо чужой беды. По решению Волжского городского суда от 14 ноября 2018 года за его смерть ГБУЗ «ГКБ № 1 им С.З. Фишера» выплатит родственникам миллион рублей моральной компенсации и сто тысяч рублей за услуги юриста и экспертов. Но человека, увы, не вернуть.

Напомним, «Комсомолка» уже писала подобную историю, где врачебная ошибка стоила жизни 20-летнему курсанту (Меняли диагнозы и считали наркоманом: Волжанка отсудила у медиков 800 тысяч за смерть сына) После этой публикации Следственный комитет Волгоградской области начал проверку.